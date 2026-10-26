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ชาวบ้านเดินป่าที่ภูเขาควาย เห็นงูอยู่ตรงนั้น แต่ชาวเน็ตซูมหากันให้ควั่ก

       มองกี่รอบก็หาไม่เจอ ชาวบ้านเดินป่าที่ภูเขาควาย เห็นงูอยู่ตรงนั้น แต่ชาวเน็ตซูมหากันให้ควั่ก
           เฟซบุ๊ก Pongmanas Boontee ได้โพสต์ในกลุ่ม งูไทย...อะไรก็ได้ all about Thailand snakes ซึ่งเป็นภาพตอนที่ชาวบ้านเดินป่าในภูเขาควาย ประเทศ สปป.ลาว ระหว่างที่เดินอยู่นั้นถึงกับสะดุ้งแรง เกือบเหยียบงูที่อยู่ตรงหน้า กำลังนอนนิ่งขวางเส้นทางเดินป่า ก่อนที่ถ่ายภาพลงโซเชียล ถามชาวเน็ตผู้รู้เรื่องงู แต่คราวนี้พากันซูมภาพหาจนตาเหลือก ว่างูอยู่ตรงไหน
เดินป่า

           หลังจากที่มีคนวาดวงกลมสีแดง ให้เห็นตำแหน่งที่งูอยู่ พร้อมบอกสายพันธุ์อย่างชัดเจน ซึ่งงูที่อยู่ตรงนั้นคือ งูคอขวั้นดำ เป็นงูขนาดเล็กถึงปานกลางในวงศ์งู Colubridae ที่ไม่มีอันตรายร้ายแรงต่อมนุษย์ มีลักษณะลำตัวเรียวสั้น มีสีน้ำตาลอ่อนหรือน้ำตาลส้ม บริเวณคอมีแถบสีดำคาดเป็นขวั้น และหัวมีสีดำ 
           ส่วนพฤติกรรม งูคอขวั้นดำเคลื่อนไหวค่อนข้างช้า ไม่ก้าวร้าว เมื่อตกใจมักจะเลื้อยหนีหรือขดตัวนิ่ง ๆ ออกหากินในเวลากลางวัน ชอบกินสัตว์ขนาดเล็ก แมลง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง พบได้ตามโพรงดิน โพรงไม้ ใต้ก้อนหินหรือขอนไม้ ในป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น และป่าเบญจพรรณ
เดินป่า

เดินป่า

ภาพจากเฟซบุ๊ก Pongmanas Boontee
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ชาวบ้านเดินป่าที่ภูเขาควาย เห็นงูอยู่ตรงนั้น แต่ชาวเน็ตซูมหากันให้ควั่ก โพสต์เมื่อ 26 ตุลาคม 2569 เวลา 14:39:16 2,320 อ่าน
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