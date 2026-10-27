อ.เจษฎา โพสต์ถึงวิธีแก้ของประชาชนเบื้องต้น หลังพบเชื้อลิสทีเรียในเห็ดเข็มทอง 100%

อ.เจษฎา โพสต์ถึงข่าวสุ่มตรวจเห็ดเข็มทองทั่วกรุงเทพฯ พบเชื้อลิสทีเรียในเห็ดเข็มทอง 100% จากนี้แก้ยังไงถึงช่วยให้ทุเลา นั่นคือ การปรุงอาหารให้สุก
จึงขอเตือนให้ผู้บริโภคระมัดระวังการเลือกซื้อ และต้องปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อนสูงก่อนรับประทานทุกครั้ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อลิสทีเรียในเห็ดเข็มทอง
จากกรณีที่มีการสุ่มตรวจเห็ดเข็มทองจนทั่วกรุงเทพฯ แต่พบว่ามีเชื้อลิสทีเรียในเห็ดเข็มทอง 100% ทุกตัวอย่าง ทำให้หลายคนเกิดความกังวลใจในแง่ความปลอดภัย เพราะเห็ดเข็มทองเป็นวัตถุดิบชิ้นสำคัญในการทำอาหารหลายเมนู
วันที่ 27 ตุลาคม 2569 นายเจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการโพสต์ถึงเรื่องนี้ว่า เชื้อลิสทีเรีย (Listeria monocytogenes) เป็นเชื้อแบคทีเรียที่สามารถก่อให้เกิดโรคติดเชื้อลิสทีริโอซิส ซึ่งส่งผลเสียต่อระบบทางเดินอาหาร มีอาการไข้ ปวดศีรษะ ท้องเสีย และอาจเป็นอันตรายรุนแรงในกลุ่มผู้หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ
จึงขอเตือนให้ผู้บริโภคระมัดระวังการเลือกซื้อ และต้องปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อนสูงก่อนรับประทานทุกครั้ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อลิสทีเรียในเห็ดเข็มทอง