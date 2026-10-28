ช็อก โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ เปิดโหมดดุ พุ่งกัดเจ้าของ-แม่บ้านเจ็บหนัก คาดเครียด - หิวจัด

ระทึก สุนัขโกลเด้น รีทรีฟเวอร์ พุ่งกัดเจ้าของและแม่บ้าน บาดเจ็บหนัก ช็อกรอยเขี้ยวเต็มแขนและตามตัว คาดเครียด - หิวจัด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรื่องเล่าเช้านี้
ภาพจาก ครอบครัวข่าว 3
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มูลนิธิสยามระยอง สำนักงานใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ครอบครัวข่าว 3
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ครอบครัวข่าว 3
วันที่ 28 ตุลาคม 2569 ครอบครัวข่าว 3 รายงานเหตุระทึก สุนัขกัดคนบาดเจ็บในพื้นที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย คือ ชายเจ้าของสุนัข และแม่บ้าน ที่ต่างได้รับบาดเจ็บหนัก มีแผลฉีกขาดและมีรอยเขี้ยวหลายจุดตามแขนและร่างกาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรื่องเล่าเช้านี้
ภาพจาก ครอบครัวข่าว 3
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มูลนิธิสยามระยอง สำนักงานใหญ่
จากการตรวจสอบพบว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นวานนี้ (27 ตุลาคม) โดยสุนัขที่ก่อเหตุคือ "เจ้าดอลลาร์" เป็นสุนัขพันธุ์โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ คาดว่าสุนัขเกิดอาการเครียดและหิวจัด เนื่องจากไม่ได้กินข้าวเช้า ประกอบกับอาจเกิดอาการตกใจตื่นหรือถูกรบกวนตอนนอน จึงแสดงพฤติกรรมดุร้าย พุ่งเข้าไปกัดคนถึง 2 คน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุทั้งคู่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ครอบครัวข่าว 3
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ครอบครัวข่าว 3
ด้านอาสากู้ภัยสยามระยองได้เร่งเข้าให้การช่วยเหลือเร่งด่วน โดยมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
ขอบคุณข้อมูลจาก ครอบครัวข่าว 3