เปิดสลิปองค์กรทำดี โอนรัว 45 ล้าน ผู้รับเหมายัน บุ๋ม ปนัดดา รู้เรื่องพูลวิลล่า-เคยมาดู

เปิดสลิป องค์กรทำดี โอนให้ เอ๋ ผู้รับเหมา รัว ๆ ยันบุ๋ม รู้ว่าเปลี่ยนจากบ้านมาสร้างพูลวิลล่า แถมเคยมาดู หนุ่ม กรรชัย จี้บุ๋ม ปนัดดา ตอบสังคม ชี้ผิดวัตถุประสงค์ทุกทาง
วันที่ 29 ตุลาคม 2569 เอ๋ ผู้รับเหมา ออกรายการโหนกระแส ทางช่อง 3 เปิดใจกรณีโครงการก่อสร้างพูลวิลล่าที่เกี่ยวข้องกับ ก๊อต อธิป และ บุ๋ม ปนัดดา
โดย เอ๋ ผู้รับเหมา เล่าว่า ก๊อตติดต่อมาว่าอยากสร้างบ้านบนพื้นที่ 2 ไร่ ใกล้ทะเล ในพื้นที่ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ที่ดินแปลงนี้มี 2 โฉนด เป็นชื่อ บุ๋ม ปนัดดา ทั้งคู่ ฉบับแรกได้มาเมื่อปี 2564 ส่วนอีกฉบับได้กรรมสิทธิ์เมื่อปี 2566 ทนายความชี้ว่า โฉนดที่ได้มาในปี 2564 เป็นสินส่วนตัวที่ได้รับก่อนสมรส ส่วนอีกแปลง หากได้มาหลังแต่งงานจะถือเป็นสินสมรส
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
ตอนแรกทำสัญญาเป็นการสร้างบ้านพักตากอากาศ ภายในจะมีสวนน้ำและสนามยิงปืน มีการเสนอราคาให้อนุมัติ โดยก๊อต อธิป เป็นคู่สัญญา ซึ่งในเอกสารตนเขียนไว้ว่าเป็นบ้านพักคุณก๊อตคุณบุ๋ม โดยเป็นสัญญาสร้างบ้าน 1 หลังมีมูลค่า 2 ล้านกว่าบาท ไม่รวมสระว่ายน้ำและส่วนอื่น ๆ
งวดแรก 5 แสนกว่าบาท ได้รับโอนจากก๊อต ส่วนงวดที่ 2 ได้รับโอนจากบัญชีส่วนตัวของบุ๋ม ปนัดดา
สร้างบ้านไปได้ระยะหนึ่ง ถึงช่วงฐานราก ก็เปลี่ยนแผนมาทำพูลวิลล่าแทน เพราะช่วงนั้นกระแสสร้างพูลวิลล่าขายชาวต่างชาติกำลังมาแรง จึงจะเปลี่ยนมาเป็นการสร้างพูลวิลล่า 8 หลังแทน โดยตนทำสัญญาสร้างพูลวิลล่ากับก๊อต แต่บุ๋ม ก็รับรู้เรื่องที่เปลี่ยนจากบ้านมาทำพูลวิลล่า
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
สำหรับโครงการพูลวิลล่า 8 หลัง มีต้นทุนก่อสร้างมูลค่า 64 ล้านบาท ตนทำใบเสนอราคาให้ก๊อต อธิป อนุมัติ โดยค่าจ้างแบ่งเป็นหลังละ 10 งวด โดยไม่ได้ตกลงกันว่าจะต้องเสร็จภายในเวลาเท่าไร
ระหว่างก่อสร้างหลังที่ 3 ก๊อตบอกว่ามีปัญหาเรื่องส่วนตัว แล้วก็ขาดการติดต่อไป ส่งไลน์ไปไม่อ่าน โทร. ไปไม่รับ หลังจากนั้นมีคนงานที่อ้างว่าเป็นคนจากมูลนิธิที่กรุงเทพฯ เข้ามากั้นพื้นที่ ปักป้ายห้ามเข้า และตั้งประตูรั้ว ตนจึงไลน์ไปถามทนายของก๊อตว่ายังเข้าพื้นที่ได้ไหม ทนายก็บอกให้อย่าเข้าไปเลย
เอ๋ ผู้รับเหมา ยืนยันว่า ระหว่างสร้างพูลวิลล่าหลังที่ 1-3 บุ๋ม ปนัดดา เคยไปดู ตนเจอด้วยตัวเอง 1 ครั้ง หลังจากนั้นไม่แน่ใจ แต่ก็มีคนบอกว่าบุ๋มกับก๊อตเคยมา
ส่วนใบอนุญาตก่อสร้าง ตอนสร้างบ้านมีชื่อ บุ๋ม ปนัดดา อยู่ในใบอนุญาต เพราะเป็นเจ้าของโฉนดที่ดิน แต่ตอนทำพูลวิลล่าได้ยื่นขออนุญาตในนามบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทของเอ๋กับก๊อต
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
ช่วงที่สร้างพูลวิลล่า มีเงินโอนเข้ามาจาก 3 บัญชี ได้แก่
- บัญชีส่วนตัวของ บุ๋ม ปนัดดา
- บัญชีส่วนตัวของ ก๊อต อธิป
- บัญชีชื่อองค์กรทำดี โดยนางสาวปนัดดา
เอ๋ เผยว่า ทุกครั้งที่มียอดเงินเข้ามาจากบัญชีองค์กรทำดี ก๊อตจะโทร. มาบอกให้ตนโอนคืน แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นค่าอะไร ตนก็โอนคืนไป ทั้งนี้ เงินแต่ละก้อนที่โอนเข้ามาจะแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายตามที่ตนวางบิล กับส่วนที่ไม่เกี่ยวกับงาน แต่เงินจากองค์กรทำดีเป็นค่าสร้างพูลวิลล่าด้วยหรือไม่ ต้องตรวจสอบก่อนว่าตรงกับช่วงที่ตนวางบิลหรือเปล่า
ในรายการได้เปิดสลิปโอนเงินจากบัญชีองค์กรทำดี เช่น ยอด 4 แสนกว่าบาท ซึ่งต้องกระทบยอดก่อนว่าเป็นค่าทำพูลวิลล่า หรือเป็นเงินที่โอนมาเพื่อให้โอนคืนก๊อต
ด้าน เอก สายไหมต้องรอด มีการตั้งคำถามถึง เอ๋ ด้วยว่า ในเมื่อไม่ได้รับจ้างทำงานให้มูลนิธิ ไม่เอะใจเลยหรือ ที่มีเงินโอนมาจากองค์กรทำดี
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
ทั้งนี้ ในรายการยังมีการเปิดสลิปบางส่วนที่ เอ๋ ได้รับโอนจากบัญชี ซึ่งมียอดตั้งแต่หลัก 1 แสนกว่าบาท สูงสุดอยู่ที่ 2 ล้านบาท โดยแม้ เอ๋ จะจำตัวเลขไม่ได้ แต่ทาง พุทธ เคยสรุปไว้ว่ามียอดจากองค์กรทำดีโอนเข้าผู้รับเหมา ไม่ต่ำกว่า 45 ล้านบาท
หนุ่ม กรรชัย ชี้ว่า หากเงินจำนวนนี้ถูกนำไปสร้างพูลวิลล่า ก็ถือว่าใช้เงินบริจาคผิดวัตถุประสงค์ หรือต่อให้โอนมาเพื่อให้โอนคืนก๊อต อธิป ก็ยังผิดวัตถุประสงค์อยู่ดี ซึ่งเรื่องนี้ บุ๋ม ปนัดดา จำเป็นต้องตอบคำถามสังคม เพราะคนที่โอนเงินจากบัญชีนี้ได้คือบุ๋ม
อีกคนที่ต้องตอบคำถามคือ ก๊อต อธิป ว่าเอาเงินออกไปทำอะไร และเอาออกไปได้อย่างไร หนุ่ม กรรชัย บอกว่าตนจะพยายามโฟนอินหาก๊อต แต่ตอนนี้ยังไม่มีใครตามตัวก๊อตเจอ
ส่วนเงินที่โอนคืนก๊อต เอ๋ ผู้รับเหมา เล่าว่า บางยอดโอนให้ บางยอดถอนเป็นเงินสดไปฝากธนาคารให้ เพราะยอดโอนต่อวันติดลิมิตที่ 2 ล้านบาท ตนมีวงเงินเหลือเท่าไรก็โอนไปเท่านั้น ที่โอนคืนไปเพราะมันไม่ใช่เงินของตน
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส