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วันหยุด 2570 ทั้งปีมีวันไหนบ้าง เช็กปฏิทินวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร 2027 ไว้วางแผนชีวิต

          วันหยุด 2570 มีกี่วัน เดือนไหนได้หยุดยาวแบบไม่ต้องลา แล้ววันหยุดธนาคารตรงกับวันหยุดราชการทุกวันหรือเปล่า มาเปิดปฏิทินเช็กกันเลย
ปฏิทิน 2570

          ใครชอบวางแผนล่วงหน้า ไม่ว่าจะจองตั๋วเที่ยว นัดรวมญาติ หรือเลือกวันลาพักร้อนให้คุ้ม ก็คงอยากรู้ว่าวันหยุด 2570 มีวันไหนบ้าง และเดือนไหนได้หยุดยาวหลายวันติดกัน ส่วนสายทำธุรกรรมก็ต้องดูให้ดี เพราะวันหยุดราชการ 2570 กับวันหยุดธนาคาร 2570 ไม่ได้ตรงกันทุกวัน งั้นมาเปิดปฏิทิน 2570 ไล่ดูไปทีละเดือนกันเลย 
วันหยุด 2570

ปฏิทินวันหยุด 2570
วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร

ปฏิทินวันหยุดเดือนมกราคม 2570

  • วันศุกร์ที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร 

ปฏิทินวันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2570

  • วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา : วันหยุดราชการ  
  • วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร

ปฏิทินวันหยุดเดือนมีนาคม 2570

          ไม่มีวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร

ปฏิทินวันหยุดเดือนเมษายน 2570

  • วันอังคารที่ 6 เมษายน วันจักรี : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
  • วันอังคารที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์ : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
  • วันพุธที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์ : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
  • วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน วันสงกรานต์ : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร

ปฏิทินวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2570

  • วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ : วันหยุดธนาคาร (แต่ไม่ใช่วันหยุดราชการ) 
  • วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
  • วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
  • วันพืชมงคล (รอประกาศ) : วันหยุดราชการ
  • วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร

ปฏิทินวันหยุดเดือนมิถุนายน 2570

  • วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร

ปฏิทินวันหยุดเดือนกรกฎาคม 2570

  • วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา : วันหยุดราชการ 
  • วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา และวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
  • วันพุธที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร

ปฏิทินวันหยุดเดือนสิงหาคม 2570

  • วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร

ปฏิทินวันหยุดเดือนกันยายน 2570

          ไม่มีวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร

ปฏิทินวันหยุดเดือนตุลาคม 2570

  • วันพุธที่ 13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
  • วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช : วันหยุดราชการ  
  • วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร

ปฏิทินวันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2570

          ไม่มีวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร

ปฏิทินวันหยุดเดือนธันวาคม 2570

  • วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ : วันหยุดราชการ  
  • วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
  • วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
  • วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร 
          วันหยุดในปฏิทินเป็นวันหยุดของหน่วยงานราชการ ส่วนพนักงานบริษัทเอกชนอาจได้หยุดไม่ตรงกันทุกวัน เพราะกฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดให้นายจ้างประกาศวันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่าปีละ 13 วัน รวมวันแรงงานแห่งชาติ แต่ละบริษัทจึงเลือกวันหยุดเองได้ ดังนั้น ใครทำงานเอกชนก็อย่าลืมเช็กประกาศวันหยุดของบริษัทตัวเองด้วยนะ

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