วันหยุด 2570 มีกี่วัน เดือนไหนได้หยุดยาวแบบไม่ต้องลา แล้ววันหยุดธนาคารตรงกับวันหยุดราชการทุกวันหรือเปล่า มาเปิดปฏิทินเช็กกันเลย
ใครชอบวางแผนล่วงหน้า ไม่ว่าจะจองตั๋วเที่ยว นัดรวมญาติ หรือเลือกวันลาพักร้อนให้คุ้ม ก็คงอยากรู้ว่าวันหยุด 2570 มีวันไหนบ้าง และเดือนไหนได้หยุดยาวหลายวันติดกัน ส่วนสายทำธุรกรรมก็ต้องดูให้ดี เพราะวันหยุดราชการ 2570 กับวันหยุดธนาคาร 2570 ไม่ได้ตรงกันทุกวัน งั้นมาเปิดปฏิทิน 2570 ไล่ดูไปทีละเดือนกันเลย
ปฏิทินวันหยุด 2570
วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร
ปฏิทินวันหยุดเดือนมกราคม 2570
- วันศุกร์ที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
ปฏิทินวันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2570
- วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา : วันหยุดราชการ
- วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
ปฏิทินวันหยุดเดือนมีนาคม 2570
ไม่มีวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
ปฏิทินวันหยุดเดือนเมษายน 2570
- วันอังคารที่ 6 เมษายน วันจักรี : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
- วันอังคารที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์ : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
- วันพุธที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์ : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
- วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน วันสงกรานต์ : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
ปฏิทินวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2570
- วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ : วันหยุดธนาคาร (แต่ไม่ใช่วันหยุดราชการ)
- วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
- วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
- วันพืชมงคล (รอประกาศ) : วันหยุดราชการ
- วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
ปฏิทินวันหยุดเดือนมิถุนายน 2570
- วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
ปฏิทินวันหยุดเดือนกรกฎาคม 2570
- วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา : วันหยุดราชการ
- วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา และวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
- วันพุธที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
ปฏิทินวันหยุดเดือนสิงหาคม 2570
- วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
ปฏิทินวันหยุดเดือนกันยายน 2570
ไม่มีวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
ปฏิทินวันหยุดเดือนตุลาคม 2570
- วันพุธที่ 13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
- วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช : วันหยุดราชการ
- วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
ปฏิทินวันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2570
ไม่มีวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
ปฏิทินวันหยุดเดือนธันวาคม 2570
- วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ : วันหยุดราชการ
- วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
- วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
- วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี : วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
วันหยุดในปฏิทินเป็นวันหยุดของหน่วยงานราชการ ส่วนพนักงานบริษัทเอกชนอาจได้หยุดไม่ตรงกันทุกวัน เพราะกฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดให้นายจ้างประกาศวันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่าปีละ 13 วัน รวมวันแรงงานแห่งชาติ แต่ละบริษัทจึงเลือกวันหยุดเองได้ ดังนั้น ใครทำงานเอกชนก็อย่าลืมเช็กประกาศวันหยุดของบริษัทตัวเองด้วยนะ