วันหยุดยาว 2570 ปีนี้มีเดือนไหนที่ได้พักยาวโดยไม่ต้องเสียวันลา แล้วช่วงไหนน่าปักหมุดไว้ก่อนใคร มาส่องปฏิทินกัน
ใครที่เป็นสายเที่ยวชอบจองตั๋วล่วงหน้า หรืออยากกลับบ้านไปหาครอบครัวแบบชิล ๆ การรู้ช่วงวันหยุดติดกันล่วงคือเรื่องสำคัญเลย ซึ่งวันหยุด 2570 ก็มีหลายช่วงที่หยุดยาว 3 วันขึ้นไปแบบไม่ต้องใช้วันลาเพิ่ม แต่จะตรงกับเดือนไหน และช่วงไหนหยุดยาวที่สุด มากาง ปฏิทิน 2570 เช็กวันหยุดยาวไปพร้อมกันเลย
ปฏิทินวันหยุดยาว 2570
ปฏิทินวันหยุดยาว 2570 เดือนมกราคม
วันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ หยุดยาว 4 วัน
เปิดศักราชใหม่มาก็ได้หยุดยาวกันเลย โดยช่วงนี้เริ่มตั้งแต่วันสิ้นปีของปี 2569 ต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์
- วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2569 วันสิ้นปี
- วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2570 วันขึ้นปีใหม่
- วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2570
- วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2570
ปฏิทินวันหยุดยาว 2570 เดือนกุมภาพันธ์
วันมาฆบูชา หยุดยาว 3 วัน
ปีนี้วันมาฆบูชาตรงกับวันอาทิตย์ เลยได้วันหยุดชดเชยมาต่อในวันจันทร์
- วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์
- วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
- วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
ปฏิทินวันหยุดยาว 2570 เดือนมีนาคม
ไม่มีวันหยุดยาวในเดือนมีนาคม 2570
ปฏิทินวันหยุดยาว 2570 เดือนเมษายน
วันสงกรานต์ หยุดยาว 3 วัน
สงกรานต์ปีนี้ตรงกับกลางสัปดาห์พอดี ไม่ได้ติดเสาร์-อาทิตย์เหมือนบางปี แต่ก็ยังได้หยุดติดกัน 3 วันเต็ม
- วันอังคารที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์
- วันพุธที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์
- วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน วันสงกรานต์
ปฏิทินวันหยุดยาว 2570 เดือนพฤษภาคม
วันแรงงานแห่งชาติและวันฉัตรมงคล หยุดยาว 4 วัน
ช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวที่สุดของปีที่ไม่ต้องลา เพราะวันแรงงานตรงกับวันเสาร์ วันหยุดชดเชยจึงไปตรงกับวันจันทร์ แล้วต่อด้วยวันฉัตรมงคลในวันอังคารพอดี แต่ราชการไม่หยุดนะ
- วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ (ราชการไม่หยุด / ธนาคารหยุด)
- วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม
- วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
- วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
ปฏิทินวันหยุดยาว 2570 เดือนมิถุนายน
ไม่มีวันหยุดยาวในเดือนมิถุนายน 2570
ปฏิทินวันหยุดยาว 2570 เดือนกรกฎาคม
วันอาสฬหบูชา และวันเข้าพรรษา หยุดยาว 3 วัน
สายบุญได้หยุดยาวไปทำบุญกันในเดือนนี้ โดยวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันอาทิตย์ ส่วนวันจันทร์เป็นทั้งวันเข้าพรรษาและวันหยุดชดเชย
- วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม
- วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
- วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
ปฏิทินวันหยุดยาว 2570 เดือนสิงหาคม
ไม่มีวันหยุดยาวในเดือนสิงหาคม 2570
ปฏิทินวันหยุดยาว 2570 เดือนกันยายน
ไม่มีวันหยุดยาวในเดือนกันยายน 2570
ปฏิทินวันหยุดยาว 2570 เดือนตุลาคม
วันปิยมหาราช หยุดยาว 3 วัน
วันปิยมหาราชปีนี้ตรงกับวันเสาร์ จึงมีวันหยุดชดเชยในวันจันทร์ถัดไป
- วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
- วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม
- วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม
ปฏิทินวันหยุดยาว 2570 เดือนพฤศจิกายน
ไม่มีวันหยุดยาวในเดือนพฤศจิกายน 2570
ปฏิทินวันหยุดยาว 2570 เดือนธันวาคม
ปิดท้ายปีด้วยเดือนที่มีวันหยุดยาวมากที่สุด เพราะได้หยุดติดกันถึง 3 ช่วง คือ
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ หยุดยาว 3 วัน
- วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม
- วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
- วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันรัฐธรรมนูญ หยุดยาว 3 วัน
- วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
- วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม
- วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม
วันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ หยุดยาว 4 วัน
- วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2570 วันสิ้นปี
- วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2571 วันขึ้นปีใหม่
- วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2571
- วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2571 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
สำหรับเดือนที่ไม่มีช่วงหยุดยาวติดกัน 3 วันขึ้นไป คือ เดือนมีนาคม มิถุนายน สิงหาคม กันยายน และพฤศจิกายน โดยบางเดือนอย่างมิถุนายนกับสิงหาคมก็มีวันหยุดราชการ 2570 อยู่ แต่ตรงกับกลางสัปดาห์ จึงไม่ได้หยุดติดกับเสาร์-อาทิตย์ ทั้งนี้ หากคณะรัฐมนตรีประกาศวันหยุดพิเศษเพิ่มระหว่างปี บางเดือนก็อาจมีวันหยุดยาวเพิ่มขึ้นมาได้