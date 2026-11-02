HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
  1. Kapook Hilight
    2. >

กางปฏิทินวันหยุดยาว 2570 ไม่ต้องลาก็จัดทริปเที่ยวได้ มนุษย์เงินเดือนถูกใจสิ่งนี้ !

          วันหยุดยาว 2570 ปีนี้มีเดือนไหนที่ได้พักยาวโดยไม่ต้องเสียวันลา แล้วช่วงไหนน่าปักหมุดไว้ก่อนใคร มาส่องปฏิทินกัน
วันหยุดยาว 2570

          ใครที่เป็นสายเที่ยวชอบจองตั๋วล่วงหน้า หรืออยากกลับบ้านไปหาครอบครัวแบบชิล ๆ การรู้ช่วงวันหยุดติดกันล่วงคือเรื่องสำคัญเลย ซึ่งวันหยุด 2570 ก็มีหลายช่วงที่หยุดยาว 3 วันขึ้นไปแบบไม่ต้องใช้วันลาเพิ่ม แต่จะตรงกับเดือนไหน และช่วงไหนหยุดยาวที่สุด มากาง ปฏิทิน 2570 เช็กวันหยุดยาวไปพร้อมกันเลย 

ปฏิทินวันหยุดยาว 2570

วันหยุดยาว 2570

ปฏิทินวันหยุดยาว 2570 เดือนมกราคม

วันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ หยุดยาว 4 วัน

          เปิดศักราชใหม่มาก็ได้หยุดยาวกันเลย โดยช่วงนี้เริ่มตั้งแต่วันสิ้นปีของปี 2569 ต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์

  • วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2569 วันสิ้นปี
  • วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2570 วันขึ้นปีใหม่
  • วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2570
  • วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2570

ปฏิทินวันหยุดยาว 2570 เดือนกุมภาพันธ์

วันมาฆบูชา หยุดยาว 3 วัน

          ปีนี้วันมาฆบูชาตรงกับวันอาทิตย์ เลยได้วันหยุดชดเชยมาต่อในวันจันทร์

  • วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์  
  • วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
  • วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

ปฏิทินวันหยุดยาว 2570 เดือนมีนาคม

          ไม่มีวันหยุดยาวในเดือนมีนาคม 2570

ปฏิทินวันหยุดยาว 2570 เดือนเมษายน

วันสงกรานต์ หยุดยาว 3 วัน

          สงกรานต์ปีนี้ตรงกับกลางสัปดาห์พอดี ไม่ได้ติดเสาร์-อาทิตย์เหมือนบางปี แต่ก็ยังได้หยุดติดกัน 3 วันเต็ม

  • วันอังคารที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์ 
  • วันพุธที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์  
  • วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน วันสงกรานต์ 

ปฏิทินวันหยุดยาว 2570 เดือนพฤษภาคม

วันแรงงานแห่งชาติและวันฉัตรมงคล หยุดยาว 4 วัน

          ช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวที่สุดของปีที่ไม่ต้องลา เพราะวันแรงงานตรงกับวันเสาร์ วันหยุดชดเชยจึงไปตรงกับวันจันทร์ แล้วต่อด้วยวันฉัตรมงคลในวันอังคารพอดี แต่ราชการไม่หยุดนะ

  • วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ (ราชการไม่หยุด / ธนาคารหยุด)
  • วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม
  • วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
  • วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล 

ปฏิทินวันหยุดยาว 2570 เดือนมิถุนายน

          ไม่มีวันหยุดยาวในเดือนมิถุนายน 2570
วันหยุดยาว 2570

ปฏิทินวันหยุดยาว 2570 เดือนกรกฎาคม

วันอาสฬหบูชา และวันเข้าพรรษา หยุดยาว 3 วัน

          สายบุญได้หยุดยาวไปทำบุญกันในเดือนนี้ โดยวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันอาทิตย์ ส่วนวันจันทร์เป็นทั้งวันเข้าพรรษาและวันหยุดชดเชย

  • วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 
  • วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
  • วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

ปฏิทินวันหยุดยาว 2570 เดือนสิงหาคม

          ไม่มีวันหยุดยาวในเดือนสิงหาคม 2570

ปฏิทินวันหยุดยาว 2570 เดือนกันยายน

          ไม่มีวันหยุดยาวในเดือนกันยายน 2570

ปฏิทินวันหยุดยาว 2570 เดือนตุลาคม

วันปิยมหาราช หยุดยาว 3 วัน

          วันปิยมหาราชปีนี้ตรงกับวันเสาร์ จึงมีวันหยุดชดเชยในวันจันทร์ถัดไป

  • วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช 
  • วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม
  • วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม

ปฏิทินวันหยุดยาว 2570 เดือนพฤศจิกายน

          ไม่มีวันหยุดยาวในเดือนพฤศจิกายน 2570

ปฏิทินวันหยุดยาว 2570 เดือนธันวาคม

          ปิดท้ายปีด้วยเดือนที่มีวันหยุดยาวมากที่สุด เพราะได้หยุดติดกันถึง 3 ช่วง คือ

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ หยุดยาว 3 วัน

  • วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม
  • วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
  • วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันรัฐธรรมนูญ หยุดยาว 3 วัน

  • วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
  • วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม
  • วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม

วันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ หยุดยาว 4 วัน

  • วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2570 วันสิ้นปี
  • วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2571 วันขึ้นปีใหม่
  • วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2571
  • วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2571 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
          สำหรับเดือนที่ไม่มีช่วงหยุดยาวติดกัน 3 วันขึ้นไป คือ เดือนมีนาคม มิถุนายน สิงหาคม กันยายน และพฤศจิกายน โดยบางเดือนอย่างมิถุนายนกับสิงหาคมก็มีวันหยุดราชการ 2570 อยู่ แต่ตรงกับกลางสัปดาห์ จึงไม่ได้หยุดติดกับเสาร์-อาทิตย์ ทั้งนี้ หากคณะรัฐมนตรีประกาศวันหยุดพิเศษเพิ่มระหว่างปี บางเดือนก็อาจมีวันหยุดยาวเพิ่มขึ้นมาได้

บทความที่เกี่ยวข้องกับปฏิทินวันหยุด 2570

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กางปฏิทินวันหยุดยาว 2570 ไม่ต้องลาก็จัดทริปเที่ยวได้ มนุษย์เงินเดือนถูกใจสิ่งนี้ ! อัปเดตล่าสุด 2 พฤศจิกายน 2569 เวลา 14:27:33
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล หวยลาว
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา ซุบซิบดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล ฟุตบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด โซลาร์เซลล์ภาคประชาชน ปฏิทินวันหยุด 2569 calendar 2569 วันฮาโลวีน วันลอยกระทง 2569 ตรวจหวยลาว ปฏิทินช่อง 3 ปี 2570 ปฏิทินวันหยุด 2570 เกีย เจ้าสาว ทอย บุ๋ม ปนัดดา
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ปฏิทินปี 2570 ราคาน้ำมันล่าสุด ตรุษจีน 2570 THE TOYS แต่งงาน ประวัติลอยกระทง วันพระ 2569 ปีชง 2570 ก๊อต สามีบุ๋ม ปนัดดา แบมบี้ เดอะสตาร์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย