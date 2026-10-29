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AOT แถลงชี้แจง ดราม่า พนง. เดือดใส่ผู้โดยสารที่สนามบิน ระบุชัดต้นตอเกิดจากอะไร

          AOT AVSEC ออกแถลงการณ์ชี้แจงดราม่าพนักงานตรวจค้นสุวรรณภูมิ หลังถูกวิจารณ์เรื่องกิริยาการให้บริการ เผยชนวนเหตุเริ่มจากน้ำดื่ม 2 ขวดและการขอให้นำขวดที่ถูกทิ้งแล้วกลับมาใช้ ก่อนเกิดความไม่พอใจและมีการโต้เถียงกัน




แก้มกี้

           วันที่ 29 ตุลาคม 2569 บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด (บรท.) ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ จุดตรวจค้นผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2569

           ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการให้บริการผู้โดยสารด้วยความสุภาพและเหมาะสม พร้อมนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง


แก้มกี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก AOT AVSEC


           แถลงการณ์ระบุว่า 

           ข้อชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีการเกิดเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

           ตามที่สื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2569 เวลาประมาณ 15.20 น. บริเวณชั้น 3 จุดตรวจค้นผู้โดยสารอาคารเทียบเครื่องบิน B ในส่วนของผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ เป็นลักษณะการให้บริการที่กล่าวหาว่า การบริการของพนักงานตรวจค้นของ ทสภ. แสดงกิริยาอาจไม่สุภาพในการให้บริการผู้โดยสาร นั้น

           บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด (บรท.) ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นผู้รับจ้างให้บริการการรักษาความปลอดภัย ณ ทสภ. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และเป็นต้นสังกัดของพนักงานที่ให้บริการในวันดังกล่าว ขอเรียนชี้แจงว่า กรณีที่เกิดขึ้นเกิดจากผู้โดยสารนำของเหลว (น้ำดื่มจำนวน 2 ขวด) เจล สเปรย์ บรรจุในสัมภาระไม่ลงทะเบียนผ่านจุดตรวจค้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่ ทอท. และรัฐกำหนด พนักงานจึงได้ชี้แจงถึงมาตรการและข้อห้ามตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย โดยกำลังอยู่ระหว่างการซักถาม พร้อมได้มอบน้ำดื่มแก่ผู้โดยสารจำนวน 1 ขวด สำหรับประกอบการชงนมเด็ก เนื่องจากผู้โดยสารมีเด็กเดินทางด้วย จำนวน 2 คน และผู้โดยสารได้ขอนำน้ำดื่มขวดที่พนักงานได้ทิ้งลงในภาชนะ สำหรับรองรับการทิ้งของเหลว เจล สเปรย์ พร้อมขอให้พนักงานทำความสะอาดขวดน้ำดื่มดังกล่าวให้เพื่อผู้โดยสารจะดื่มน้ำขวดที่ทิ้งแล้ว ซึ่งระหว่างนั้นมีผู้โดยสารจำนวนมาก พนักงานจึงไม่สามารถทำความสะอาดขวดน้ำดื่มได้ ส่งผลให้ผู้โดยสารเกิดความไม่พอใจและกล่าวตำหนิพนักงานของ บรท. ด้วยถ้อยตำในเชิงหมิ่นประมาทไปถึงครอบครัวของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งพนักงานได้เรียนถามอย่างสุภาพว่า เพราะเหตุใดจึงกล่าวถ้อยคำในลักษณะนั้น ทั้ง ๆ ที่พนักงานอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการ การรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ผู้โดยสารในภาพรวมได้รับการบริการด้านการรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

           บรท. ในฐานะผู้รับจ้างของ ทอท. ขอเรียนยืนยันว่า พนักงานตรวจค้นในสังกัดได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่ ทอท. และรัฐกำหนด พร้อมให้บริการอย่างสุภาพด้วยหลักการการให้บริการที่ดี ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักและปลูกฝังให้พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทฯ ทุกคนตระหนักถึงหน้าที่การให้บริการที่ดี รวมถึงให้ใช้ความระมัดระวัง อดทน อดกลั้น ไม่ให้การปฏิบัติหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ ทอท. และประเทศชาติโดยรวม

           จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ บรท. พร้อมที่จะรับคำแนะนำสำหรับการพัฒนาและการยกระดับการให้บริการรักษาความปลอดภัยที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย





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AOT แถลงชี้แจง ดราม่า พนง. เดือดใส่ผู้โดยสารที่สนามบิน ระบุชัดต้นตอเกิดจากอะไร โพสต์เมื่อ 29 ตุลาคม 2569 เวลา 20:39:07 1,871 อ่าน
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