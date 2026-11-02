ช็อก จระยักษ์เกือบ 5 เมตร ลากว่าที่เจ้าสาวลงน้ำต่อหน้าแฟน ดับก่อนหมั้นไม่กี่วัน

สลด ว่าที่เจ้าสาววัย 24 ปี ถูกจระเข้ยักษ์เกือบ 5 เมตร ลากขย้ำต่อหน้าแฟน ชาวบ้านระดมกำลังล่าตัว ก่อนพบศพสภาพสะเทือนใจ สุดเศร้าเหตุเกิดไม่กี่วันก่อนหมั้น
วันที่ 29 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์เดอะซัน รายงานเหตุสลดที่ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ เซลเวียนา อัมบู กากา อายุ 24 ปี ว่าที่เจ้าสาว ถูกจระเข้ขนาดใหญ่ราว 4.8 เมตร ขย้ำพร้อมลากลงน้ำ ก่อนเขมือบจนเสียชีวิตต่อหน้าแฟนหนุ่ม ขณะกำลังซักผ้าอยู่ริมแม่น้ำ
เหตุเกิดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ที่แม่น้ำบอนโด โกดี ในเขตซุมบาตะวันตกเฉียงใต้ ตอนนั้นเซลเวียนากำลังซักผ้าอยู่กับแฟนหนุ่มและน้องสาวของเขา โดยเธอนั่งหันหลังให้แม่น้ำ ก่อนที่จู่ ๆ จะมีจระเข้ตัวใหญ่โผล่ขึ้นมา
ญาติของผู้เสียชีวิตเล่าว่า จระเข้งับเข้าที่ต้นขาซ้ายของเธอแล้วลากลงไปในน้ำ โดยที่แฟนหนุ่มกับน้องสาวได้แต่มองดูอย่างช่วยอะไรไม่ได้ ทั้งคู่จึงรีบแจ้งญาติ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ระดมกำลังออกค้นหาอย่างเร่งด่วน
ตำรวจท้องถิ่นเผยว่า ปฏิบัติการค้นหาดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้ามืดของวันที่ 24 ตุลาคม จนในที่สุดก็สามารถใช้ตาข่ายจับจระเข้ได้ โดยปรากฏภาพที่ชาวบ้านลากจระเข้ขึ้นฝั่ง ก่อนจะตัดหัวของมัน
กระทั่งเวลาประมาณ 06.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันต่อมา (25 ตุลาคม) ชาวบ้านพบร่างของเซลเวียนาห่างจากจุดที่เห็นเธอครั้งสุดท้ายราว 30 เมตร สภาพศพมีร่องรอยถูกกัดหลายแห่ง จากนั้นร่างของเธอถูกส่งคืนแก่ครอบครัวแฟนหนุ่ม เพื่อนำไปประกอบพิธีต่อไป
เพื่อนบ้านเผยว่า เซลเวียนาเพิ่งกลับมาจากการทำงานที่กรุงจาการ์ตาเพียง 3 วันก่อนเกิดเหตุ เพื่อเข้าร่วมพิธีแต่งงานตามประเพณีกับแฟนหนุ่ม โดยมีกำหนดหมั้นกันอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 ตุลาคม แต่มาเกิดเหตุสลดขึ้นเสียก่อน
ในวันเกิดเหตุ ครอบครัวของฝ่ายชายได้ไปพบพ่อแม่ของเซลเวียนาเพื่อขอเลื่อนการมอบสินสอด หลังจากนั้นทั้งคู่จึงไปที่แม่น้ำเพื่อซักผ้าและอาบน้ำ โดยมีรายงานว่าเซลเวียนาอยากไปที่จุดนี้มาตั้งแต่เดินทางถึงซุมบาตะวันตกเฉียงใต้
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เตือนว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของจระเข้ จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังในการทำกิจกรรมริมแม่น้ำ
ขอบคุณข้อมูลจาก The Sun