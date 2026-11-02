HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

รู้หรือไม่ ถั่วงอกที่กินอยู่ทุก ๆ วัน ไม่จำเป็นต้องปลูกจากถั่วเขียวเสมอไป แล้วปลูกจากอะไร

          รู้หรือไม่ ถั่วงอกที่กินอยู่ทุก ๆ วันนั้น ไม่จำเป็นต้องปลูกจากถั่วเขียวแบบที่ปลูกตอนเด็กเสมอไป แล้วปลูกจากอะไร ?

ถั่วงอก

          หนึ่งในวัตถุดิบสำคัญของเมนูอาหารจำพวกก๋วยเตี๋ยว ยังไงก็ต้องมีถั่วงอก แต่คนจะชอบหรือไม่ชอบ อันนี้เป็นรสนิยมส่วนบุคคลล้วน ๆ ทว่าก็มีเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจจะเพิ่งรู้ว่า ถั่วงอกที่ใส่ก๋วยเตี๋ยวนั้น ไม่จำเป็นต้องทำจากถั่วเขียวเสมอไป

          วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กมีการไขปริศนาเรื่องดังกล่าวว่า ถั่วงอกที่ใช้ในก๋วยเตี๋ยวนั้น มี 2 ชนิด ได้แก่

          1. ต้นเล็ก สีต้นออกเหลือง รสชาติหวานอร่อย ต้นกรอบเล็กน้อย ต้นช้ำง่าย -> ถั่วเขียว

          2. ต้นอวบใหญ่ สีขาว รสชาติจืด ต้นกรอบมาก ต้นทนทาน ช้ำยาก ทนแดด -> ถั่วแขก

          นอกจากนี้ ยังมีถั่วงอกที่ปลูกมาจากถั่วอื่น ๆ เช่น ถั่วลิสง ถั่วเหลือง อีกด้วย


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รู้หรือไม่ ถั่วงอกที่กินอยู่ทุก ๆ วัน ไม่จำเป็นต้องปลูกจากถั่วเขียวเสมอไป แล้วปลูกจากอะไร โพสต์เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2569 เวลา 11:16:07 2,367 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล หวยลาว
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา ซุบซิบดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล ฟุตบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด โซลาร์เซลล์ภาคประชาชน ปฏิทินวันหยุด 2569 calendar 2569 วันฮาโลวีน วันลอยกระทง 2569 ตรวจหวยลาว ปฏิทินช่อง 3 ปี 2570 ปฏิทินวันหยุด 2570 เกีย เจ้าสาว ทอย บุ๋ม ปนัดดา
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ปฏิทินปี 2570 ราคาน้ำมันล่าสุด ตรุษจีน 2570 THE TOYS แต่งงาน ประวัติลอยกระทง วันพระ 2569 ปีชง 2570 ก๊อต สามีบุ๋ม ปนัดดา แบมบี้ เดอะสตาร์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย