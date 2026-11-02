รู้หรือไม่ ถั่วงอกที่กินอยู่ทุก ๆ วัน ไม่จำเป็นต้องปลูกจากถั่วเขียวเสมอไป แล้วปลูกจากอะไร

รู้หรือไม่ ถั่วงอกที่กินอยู่ทุก ๆ วันนั้น ไม่จำเป็นต้องปลูกจากถั่วเขียวแบบที่ปลูกตอนเด็กเสมอไป แล้วปลูกจากอะไร ?
หนึ่งในวัตถุดิบสำคัญของเมนูอาหารจำพวกก๋วยเตี๋ยว ยังไงก็ต้องมีถั่วงอก แต่คนจะชอบหรือไม่ชอบ อันนี้เป็นรสนิยมส่วนบุคคลล้วน ๆ ทว่าก็มีเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจจะเพิ่งรู้ว่า ถั่วงอกที่ใส่ก๋วยเตี๋ยวนั้น ไม่จำเป็นต้องทำจากถั่วเขียวเสมอไป
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กมีการไขปริศนาเรื่องดังกล่าวว่า ถั่วงอกที่ใช้ในก๋วยเตี๋ยวนั้น มี 2 ชนิด ได้แก่
1. ต้นเล็ก สีต้นออกเหลือง รสชาติหวานอร่อย ต้นกรอบเล็กน้อย ต้นช้ำง่าย -> ถั่วเขียว
2. ต้นอวบใหญ่ สีขาว รสชาติจืด ต้นกรอบมาก ต้นทนทาน ช้ำยาก ทนแดด -> ถั่วแขก
นอกจากนี้ ยังมีถั่วงอกที่ปลูกมาจากถั่วอื่น ๆ เช่น ถั่วลิสง ถั่วเหลือง อีกด้วย