ทนายเดชา โพสต์ถึง ช่างเอ๋ ปมเงินบริจาค-ปลอมเอกสาร ส่องคอมเมนต์แทบเป็นเสียงเดียวกัน

ทนายเดชา โพสต์ชมช่างเอ๋ มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ แต่ประโยคท้ายทำเอาชาวเน็ตสะดุด ส่องคอมเมนต์เสียงแทบไปทางเดียวกัน แซวกันสนั่นหาทนายผิดคนไหม
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
จากกรณีคดีของ บุ๋ม ปนัดดา เรื่องการโอนเงินบริจาคจากบัญชีมูลนิธิองค์กรทำดี เข้าบัญชีของ ช่างเอ๋ ผู้รับเหมาก่อสร้างพูลวิลล่า ซึ่งก่อนหน้านี้ช่างเอ๋เคยมาออกรายการโหนกระแส แต่คนดูกลับพบพิรุธหลายอย่าง โดยเฉพาะจุดสำคัญที่อ้างว่าไม่รู้ ท่าทีดูอึกอักจนคนดูอึดอัดตาม
ล่าสุด (2 พฤศจิกายน 2569) เพจเฟซบุ๊ก ทนายคลายทุกข์ ของ ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ ได้โพสต์ข้อความว่า "ช่างเอ๋คือคนที่มีประโยชน์กับประเทศชาติ เปิดโปงการโกงเงินบริจาค ส่วนข้อหาปลอมเอกสารถ้าทำผิดจริงพี่เดให้รับสารภาพเลยไม่ต้องสู้คดี"
งานนี้ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบ ส่วนใหญ่ไปทางเดียวกันว่าประโยคท้ายพีคเกินไป ก่อนที่ทนายเดชาจะเข้ามาตอบในคอมเมนต์ว่า "พี่น้องประชาชนควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องการโกงเงินบริจาคว่าเป็นจริงหรือไม่อย่างไรส่วนช่างเอ๋ไม่ต้องไปสนใจครับ"
แต่คำตอบนี้ก็ยังไม่ทำให้ชาวเน็ตยอม หลายคนสวนกลับว่าต้องสนสิ อย่างเพจซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ที่ตั้งคำถามว่า "เดี๋ยว ๆ เพราะเสียผลประโยชน์ก่อนหรือเปล่า ? ถึงค่อยมีประโยชน์" ขณะที่คนอื่น ๆ ก็ว่า "ต้องสนช่างเอ๋ค่ะ อย่าปล่อยผ่าน ตัวละครสำคัญม๊ากกกกกก", "หื้มมมม ไม่สนช่างเอ๋ได้หรือคะ"
อีกกลุ่มก็แซวกันว่างานนี้ช่างเอ๋หาทนายผิดคนหรือเปล่า เช่น "เอ๋ว่ากูปรึกษาผิดคนไหมนี่", "เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การเลือกทนายเป็นสิ่งสำคัญ", "เอ๋คงคิดว่า นี่กูคิดถูกหรือผิดนี่", "ตอนแรก...แกคงอยากได้เงินคืน ตอนนี้ ... เอ๊ะยังไงนะ ???" ส่วนบางคนก็ลากยาวไปถึงคดี "สู้ติดแน่ แพ้ติดนาน สารภาพติดพอประมาณ"
ขณะที่อีกเสียงส่วนน้อยมองว่า "อย่างน้อยก็ทำให้ประชาชนหลายคนตาสว่างถือว่าทำเพื่อสังคม"