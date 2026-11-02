เปิดยอดเงินหมุนเวียนในมูลนิธิองค์กรทำดี ของบุ๋ม ปนัดดา 7 ปีที่ผ่านมา มียอดเท่าไร

เปิดยอดเงินหมุนเวียนในมูลนิธิองค์กรทำดี ของบุ๋ม ปนัดดา พบสูงถึง 1,000 ล้านบาทในช่วงเวลา 7 ปี เตรียมตรวจสอบเชิงลึกต่อ
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก กิตติ สิงหาปัด รายงานว่า พล.ต.ท. ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยผลการตรวจสอบบัญชีธนาคารมูลนิธิองค์กรทำดี ของบุ๋ม ปนัดดา ว่า ตั้งแต่ปี 2562 มีเงินหมุนเวียนเกือบ 1,000 ล้านบาท ตอนนี้กำลังจะตรวจสอบเส้นเงินเพื่อเช็กว่าใช้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่
หากนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ อาจเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน ถ้าหากโยกย้ายหรือถ่ายเททรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด ก็เข้าข่ายการฟอกเงิน คาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนมากขึ้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี