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เปิดยอดเงินหมุนเวียนในมูลนิธิองค์กรทำดี ของบุ๋ม ปนัดดา 7 ปีที่ผ่านมา มียอดเท่าไร

          เปิดยอดเงินหมุนเวียนในมูลนิธิองค์กรทำดี ของบุ๋ม ปนัดดา พบสูงถึง 1,000 ล้านบาทในช่วงเวลา 7 ปี เตรียมตรวจสอบเชิงลึกต่อ

องค์กรทำดี

          วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก กิตติ สิงหาปัด รายงานว่า พล.ต.ท. ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยผลการตรวจสอบบัญชีธนาคารมูลนิธิองค์กรทำดี ของบุ๋ม ปนัดดา ว่า ตั้งแต่ปี 2562 มีเงินหมุนเวียนเกือบ 1,000 ล้านบาท ตอนนี้กำลังจะตรวจสอบเส้นเงินเพื่อเช็กว่าใช้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่

          หากนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ อาจเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน ถ้าหากโยกย้ายหรือถ่ายเททรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด ก็เข้าข่ายการฟอกเงิน คาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนมากขึ้น

บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

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เปิดยอดเงินหมุนเวียนในมูลนิธิองค์กรทำดี ของบุ๋ม ปนัดดา 7 ปีที่ผ่านมา มียอดเท่าไร อัปเดตล่าสุด 2 พฤศจิกายน 2569 เวลา 14:56:25 1,731 อ่าน
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