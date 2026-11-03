สวยทุกแบบยกเว้นของจริง เมื่อคนอุดรธานี ออกแบบซุ้มประตูเมืองด้วย AI ผลงานจะเป็นอย่างไร
หลังจากที่มีการยลโฉม ซุ้มประตูเมืองอุดรธานี ทุ่มทุนสร้างสูงกว่า 39 ล้านบาท เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ต้อนรับงานพืชสวนโลก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 แต่ผลงานที่ออกมาทำเอาคนอุดรธานีไม่ค่อยพอใจสักเท่าไร เพราะค่อนข้างต่างกับที่จินตนาการไว้เยอะพอสมควร และทางด้านคอมเมนต์ของชาวเน็ตก็ไปในทางลบแบบเอกฉันท์
ล่าสุด (3 พฤศจิกายน 2569) เฟซบุ๊ก อุดรบอกต่อ ได้เผยภาพซุ้มประตูเมืองอุดรธานี โดยใช้เทคโนโลยี AI เจนภาพ ตามความใฝ่ฝันของพี่น้องชาวอุดรธานี หลังจากที่รู้สึกผิดหวังกับงานสร้าง แต่ละคนก็ต่างส่งผลงานเข้าประกวดให้พรึ่บ ทำเอาชาวเน็ตถึงกับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ออกแบบดีกว่าของจริงซะอีก
ล่าสุด (3 พฤศจิกายน 2569) เฟซบุ๊ก อุดรบอกต่อ ได้เผยภาพซุ้มประตูเมืองอุดรธานี โดยใช้เทคโนโลยี AI เจนภาพ ตามความใฝ่ฝันของพี่น้องชาวอุดรธานี หลังจากที่รู้สึกผิดหวังกับงานสร้าง แต่ละคนก็ต่างส่งผลงานเข้าประกวดให้พรึ่บ ทำเอาชาวเน็ตถึงกับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ออกแบบดีกว่าของจริงซะอีก
ภาพจากเฟซบุ๊ก อุดรบอกต่อ