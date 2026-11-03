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เมื่อคนอุดรธานี ออกแบบซุ้มประตูเมืองด้วย AI ผลงานจะเป็นอย่างไร

       สวยทุกแบบยกเว้นของจริง เมื่อคนอุดรธานี ออกแบบซุ้มประตูเมืองด้วย AI ผลงานจะเป็นอย่างไร
           หลังจากที่มีการยลโฉม ซุ้มประตูเมืองอุดรธานี ทุ่มทุนสร้างสูงกว่า 39 ล้านบาท เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ต้อนรับงานพืชสวน​โลก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 แต่ผลงานที่ออกมาทำเอาคนอุดรธานีไม่ค่อยพอใจสักเท่าไร เพราะค่อนข้างต่างกับที่จินตนาการไว้เยอะพอสมควร และทางด้านคอมเมนต์ของชาวเน็ตก็ไปในทางลบแบบเอกฉันท์
           ล่าสุด (3 พฤศจิกายน 2569) เฟซบุ๊ก อุดรบอกต่อ ได้เผยภาพซุ้มประตูเมืองอุดรธานี โดยใช้เทคโนโลยี AI เจนภาพ ตามความใฝ่ฝันของพี่น้องชาวอุดรธานี หลังจากที่รู้สึกผิดหวังกับงานสร้าง แต่ละคนก็ต่างส่งผลงานเข้าประกวดให้พรึ่บ ทำเอาชาวเน็ตถึงกับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ออกแบบดีกว่าของจริงซะอีก
ซุ้มประตูเมืองอุดรธานี

ซุ้มประตูเมืองอุดรธานี

ซุ้มประตูเมืองอุดรธานี

ซุ้มประตูเมืองอุดรธานี

ซุ้มประตูเมืองอุดรธานี

ภาพจากเฟซบุ๊ก อุดรบอกต่อ

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- ซุ้มประตูอุดรธานี ใช้งบสร้าง 39 ล้านบาท สิ่งที่คิด VS สิ่งที่ได้ ทำชาวเน็ตขยี้ตาแรง
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เมื่อคนอุดรธานี ออกแบบซุ้มประตูเมืองด้วย AI ผลงานจะเป็นอย่างไร โพสต์เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2569 เวลา 11:27:13
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