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เดินเห็นชื่อตลาด ทำไมรู้สึกแปลก ๆ จนได้ดูข้างหลัง รู้เรื่องทันที

       เข้าใจตั้งชื่อไปอีก เดินเห็นชื่อตลาด ทำไมรู้สึกแปลก ๆ จนได้ดูข้างหลัง รู้เรื่องทันที
           เฟซบุ๊ก Deaw Bunchai ได้โพสต์ในกลุ่ม ระบบไวยากรณ์ แห่ง มีมอักษรศาสตร์ Official  ซึ่งเป็นภาพตอนเดินอยู่ในบริเวณวัดแห่งหนึ่ง แล้วมีตลาดมาตั้งแผงขายของตรงนั้นพอดี จนกระทั่งเห็นชื่อตลาด บอกเลยว่า สี่มุมเมืองเจอคู่แข่งตัวจริงเข้าแล้ว ตอนแรกก็เริ่มรู้สึกแปลก ๆ ว่าทำไมถึงตั้งชื่อนี้ ก่อนมองไปที่ข้างหลัง กราบคนคิดชื่อตลาดเลยจริง ๆ มีความเข้ากับบรรยากาศไปอีก ถ้าซื้อของเสร็จ สงสัยได้เดิน 3 รอบก่อนกลับบ้านแน่ ๆ
ชื่อตลาด

ภาพจากเฟซบุ๊ก Deaw Bunchai
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เดินเห็นชื่อตลาด ทำไมรู้สึกแปลก ๆ จนได้ดูข้างหลัง รู้เรื่องทันที โพสต์เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2569 เวลา 11:32:41
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