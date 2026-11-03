เข้าใจตั้งชื่อไปอีก เดินเห็นชื่อตลาด ทำไมรู้สึกแปลก ๆ จนได้ดูข้างหลัง รู้เรื่องทันที
เฟซบุ๊ก Deaw Bunchai ได้โพสต์ในกลุ่ม ระบบไวยากรณ์ แห่ง มีมอักษรศาสตร์ Official ซึ่งเป็นภาพตอนเดินอยู่ในบริเวณวัดแห่งหนึ่ง แล้วมีตลาดมาตั้งแผงขายของตรงนั้นพอดี จนกระทั่งเห็นชื่อตลาด บอกเลยว่า สี่มุมเมืองเจอคู่แข่งตัวจริงเข้าแล้ว ตอนแรกก็เริ่มรู้สึกแปลก ๆ ว่าทำไมถึงตั้งชื่อนี้ ก่อนมองไปที่ข้างหลัง กราบคนคิดชื่อตลาดเลยจริง ๆ มีความเข้ากับบรรยากาศไปอีก ถ้าซื้อของเสร็จ สงสัยได้เดิน 3 รอบก่อนกลับบ้านแน่ ๆ
ภาพจากเฟซบุ๊ก Deaw Bunchai