จับตา ตร. เผย บุ๋ม ปนัดดา อาจเจอ 3 ข้อหา ปมเงินบริจาค ก๊อต อธิป โดนด้วย

จับตา ตำรวจเผย บุ๋ม ปนัดดา อาจเข้าข่าย 3 ข้อหา ส่วน ก๊อต อธิป สามี อาจเหลือประเด็นฟอกเงิน คดีเงินบริจาคองค์กรทำดี
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หรือ บุ๋ม ปนัดดา ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี พร้อมด้วย นายเอกสิทธิ์ ศรีสังข์ หรือ ทนายเพชร ทนายความส่วนตัว เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม เพื่อแจ้งความดำเนินคดี นายอธิป อนันทวรรณ หรือ ก๊อต อธิป สามี ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเงินขององค์กรทำดีและกรณีพูลวิลลา
ก่อนเข้าพบพนักงานสอบสวน บุ๋ม ปนัดดา ระบุว่า ขอเข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อน และจะออกมาให้สัมภาษณ์ภายหลัง พร้อมยอมรับว่าไม่ได้รู้สึกกังวล แต่มีความเครียดค่อนข้างมาก จากนั้นจึงเดินทางเข้าไปดำเนินการแจ้งความทันที
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ขณะที่ พล.ต.ต. ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก.ปอศ.) เปิดเผยว่า ในวันเดียวกันนี้พนักงานสอบสวนได้เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้อง 2 ราย ได้แก่ นายพุทธอภิวรรณ องค์พระบารมี และนายภูดิษ กำเนิดพลอย หรือ หนุ่ม กรรชัย ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง เข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงินบริจาคที่มอบให้แก่มูลนิธิองค์กรทำดีของบุ๋ม ปนัดดา
สำหรับแนวทางการดำเนินคดี เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และวางประเด็นความผิดไว้ 3 ข้อหา ได้แก่ ฉ้อโกงประชาชน ฟอกเงิน และความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ โดยพบข้อมูลเบื้องต้นที่อาจเชื่อมโยงให้ น.ส.ปนัดดา เข้าข่ายความผิดทั้ง 3 ข้อหา
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ส่วน นายอธิป หรือก๊อต หากผลการตรวจสอบพบว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ก็อาจเข้าข่ายความผิดในข้อหาฟอกเงินเพียงข้อหาเดียว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะพิจารณาเรียกคณะกรรมการมูลนิธิองค์กรทำดีและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการสอบสวนต่อไป
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
นอกจากนี้ ในช่วงเย็นวันเดียวกัน หนุ่ม กรรชัย มีกำหนดเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำในฐานะพยาน
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
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