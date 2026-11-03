HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

จับตา ตร. เผย บุ๋ม ปนัดดา อาจเจอ 3 ข้อหา ปมเงินบริจาค ก๊อต อธิป โดนด้วย


จับตา ตำรวจเผย บุ๋ม ปนัดดา อาจเข้าข่าย 3 ข้อหา ส่วน ก๊อต อธิป สามี อาจเหลือประเด็นฟอกเงิน คดีเงินบริจาคองค์กรทำดี 


บุ๋ม ปนัดดา

          วันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หรือ บุ๋ม ปนัดดา ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี พร้อมด้วย นายเอกสิทธิ์ ศรีสังข์ หรือ ทนายเพชร ทนายความส่วนตัว เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม เพื่อแจ้งความดำเนินคดี นายอธิป อนันทวรรณ หรือ ก๊อต อธิป สามี ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเงินขององค์กรทำดีและกรณีพูลวิลลา

          ก่อนเข้าพบพนักงานสอบสวน บุ๋ม ปนัดดา ระบุว่า ขอเข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อน และจะออกมาให้สัมภาษณ์ภายหลัง พร้อมยอมรับว่าไม่ได้รู้สึกกังวล แต่มีความเครียดค่อนข้างมาก จากนั้นจึงเดินทางเข้าไปดำเนินการแจ้งความทันที

บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์



          ขณะที่ พล.ต.ต. ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก.ปอศ.) เปิดเผยว่า ในวันเดียวกันนี้พนักงานสอบสวนได้เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้อง 2 ราย ได้แก่ นายพุทธอภิวรรณ องค์พระบารมี และนายภูดิษ กำเนิดพลอย หรือ หนุ่ม กรรชัย ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง เข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงินบริจาคที่มอบให้แก่มูลนิธิองค์กรทำดีของบุ๋ม ปนัดดา
          
           สำหรับแนวทางการดำเนินคดี เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และวางประเด็นความผิดไว้ 3 ข้อหา ได้แก่ ฉ้อโกงประชาชน ฟอกเงิน และความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ โดยพบข้อมูลเบื้องต้นที่อาจเชื่อมโยงให้ น.ส.ปนัดดา เข้าข่ายความผิดทั้ง 3 ข้อหา


บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          ส่วน นายอธิป หรือก๊อต หากผลการตรวจสอบพบว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ก็อาจเข้าข่ายความผิดในข้อหาฟอกเงินเพียงข้อหาเดียว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะพิจารณาเรียกคณะกรรมการมูลนิธิองค์กรทำดีและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการสอบสวนต่อไป


บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          นอกจากนี้ ในช่วงเย็นวันเดียวกัน หนุ่ม กรรชัย มีกำหนดเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำในฐานะพยาน 



บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์


ขอบคุณข้อมูลจาก 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
จับตา ตร. เผย บุ๋ม ปนัดดา อาจเจอ 3 ข้อหา ปมเงินบริจาค ก๊อต อธิป โดนด้วย อัปเดตล่าสุด 3 พฤศจิกายน 2569 เวลา 14:24:37
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล หวยลาว
ข่าวฮิต: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน หุ้นไทย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา ซุบซิบดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล ฟุตบอล
เรื่องน่ารู้: ราคาน้ำมันล่าสุด เด่นคุณ ปฏิทินวันหยุด 2569 calendar 2569 วันฮาโลวีน วันลอยกระทง 2569 ตรวจหวยลาว ปฏิทินช่อง 3 ปี 2570 ปฏิทินวันหยุด 2570 เกีย เจ้าสาว ทอย บุ๋ม ปนัดดา
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ปฏิทินปี 2570 ราคาน้ำมันล่าสุด ตรุษจีน 2570 THE TOYS แต่งงาน ประวัติลอยกระทง วันพระ 2569 ปีชง 2570 ก๊อต สามีบุ๋ม ปนัดดา แบมบี้ เดอะสตาร์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย