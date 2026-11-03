7 ประเทศยุโรปโดนโจมตีไซเบอร์ ตู้แช่ซูเปอร์ฯ ร้อนพุ่ง 50 องศา ของสดเสียอื้อ

7 ชาติยุโรปถูกโจมตีทางไซเบอร์ ซูเปอร์มาร์เกตหลายสิบแห่งอ่วม ถูกตั้งอุณหภูมิตู้เย็น 50 องศา โหมดละลายน้ำแข็ง ทำของเสียอื้อ ซ้ำรอยเหตุในฝรั่งเศสเมื่อเดือนก่อน
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า ซูเปอร์มาร์เกตหลายสิบแห่งใน 7 ประเทศยุโรปตกเป็นเป้าถูกโจมตีทางไซเบอร์ กระทบต่อตู้เย็นและตู้แช่แข็งต่าง ๆ ที่ได้รับการดูแลจัดการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยตู้เย็นต่าง ๆ จะถูกเร่งอุณหภูมิให้สูงขึ้นถึง 50 องศาเซลเซียส ทำให้ของในตู้เน่าเสีย คิดเป็นความเสียหายมูลค่ามหาศาล
รายงานเผยว่า ซูเปอร์มาร์เกตเดลเฮซ (Delhaize) ในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กโดนไปราว 40 สาขา ขณะที่ร้านค้าในสวีเดน ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เอสโตเนีย และฟินแลนด์ ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน แม้จะมีจำนวนน้อยกว่า
ด้าน ซับโคเบล (Sabcobel) บริษัทผู้ผลิตตู้เย็นสัญชาติเบลเยียม ที่ดูแลระบบให้ซูเปอร์มาร์เกตเดลเฮซ ระบุว่า ชุดทำความเย็นของตู้ถูกสั่งให้เปลี่ยนเป็นโหมดละลายน้ำแข็ง ทำให้อุณหภูมิภายในตู้สูงขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นวิธีเดียวกับเหตุการณ์ในฝรั่งเศสเมื่อเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา จนซูเปอร์มาร์เกตหลายร้อยแห่ง ต้องทิ้งอาหารมูลค่าหลายล้านยูโร
ด้าน สเตฟาน มูลานส์ ซีอีโอของซับโคเบล เปิดเผยว่า เหตุการณ์นี้เป็นการโจมตีทางไซเบอร์ และบริษัททำงานทั้งคืนจนถึงเช้า เพื่อตัดการเชื่อมต่อเครื่องที่ได้รับผลกระทบออกจากเครือข่าย
มูลานส์ ยังกล่าวว่า หลังเหตุโจมตีในฝรั่งเศสเมื่อต้นเดือนตุลาคม บริษัทพยายามปกป้องตู้เย็นของลูกค้าจากช่องโหว่นี้มาตลอด แต่ตัวเครื่องจำเป็นต้องปรับแก้ทางกายภาพ ไม่ใช่แค่อัปเดตซอฟต์แวร์
"วิธีแก้ที่ง่ายที่สุดคือการจัดการตู้เย็นผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัย ลูกค้าส่วนใหญ่ของเราเปลี่ยนมาใช้วิธีนี้แล้ว หลังเหตุโจมตีในฝรั่งเศส" มูลานส์ ระบุ
ทั้งนี้ ซูเปอร์มาร์เกตส่วนใหญ่ทั่วยุโรปเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพื่อให้บำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาจากระยะไกลได้ ขณะที่มีรายงานว่าอุณหภูมิตู้แช่แข็งในร้านค้าหลายแห่งพุ่งสูงถึง 50 องศาเซลเซียส โดยยังไม่ชัดเจนว่าใครอยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้
สำหรับความเสียหายในแต่ละประเทศ ที่เบลเยียม เดลเฮซสาขาหนึ่งในเมืองฮุยลาร์ท แคว้นแฟลนเดอร์ส สูญเสียสินค้าไปมูลค่า 100,000 ยูโร (ราว 3.7 ล้านบาท) ซึ่งความเสียหายนี้ยังไม่รวมความสูญเสียจากการที่ต้องปิดร้านชั่วคราว
ขณะที่คาร์ฟูร์ ซูเปอร์มาร์เกตสัญชาติฝรั่งเศส ระบุว่ามีสาขาในเบลเยียมได้รับผลกระทบ 15 แห่ง แต่ดำเนินมาตรการทันทีจนทุกร้านยังเปิดให้บริการได้
ด้าน โคลรุยต์ กรุ๊ป ผู้ดำเนินกิจการร้านสปาร์ (Spar) ในเบลเยียม เผยว่ามีร้าน 5 แห่งที่ระบบตู้เย็นถูกโจมตี นอกจากนี้ อิเกีย (Ikea) ร้านเฟอร์นิเจอร์สัญชาติสวีเดน ก็ยอมรับว่าระบบทำความเย็นของสาขาในเมืองมงส์ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยไม่อาจตัดความเป็นไปได้ที่จะมีสาขาอื่น ๆ โดนเพิ่ม
ในสวีเดน ร้านไอซีเอ (ICA) และคูป (Coop) หลายแห่งถูกโจมตี โดยไอซีเอยืนยันว่ากระทบร้านจำนวนไม่มากที่ดำเนินงานนอกเครือข่ายส่วนกลาง ซึ่งสาขาหนึ่งในเมืองเชอบู ทางตอนใต้ของสวีเดน โพสต์ว่า "ตู้เย็นและตู้แช่แข็งของเราถูกแฮกเมื่อคืนนี้ และพวกเขาตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 50 องศา" ก่อนที่ร้านจะปิดชั่วคราวและกลับมาเปิดให้บริการแล้ว ส่วนคูปมีร้านได้รับผลกระทบ 7 แห่งจากทั้งหมด 800 แห่ง แต่ยืนยันกับบีบีซีว่าสถานการณ์อยู่ในวงจำกัดและควบคุมได้แล้ว
ด้านฟินแลนด์ มีการตรวจพบความผิดปกติของตู้เย็นในร้านเค-สโตร์ (K-stores) บางแห่ง โดย เคสโก เจ้าของเครือ เผยว่าผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยกำลังสอบสวนหาสาเหตุ
ส่วนเนเธอร์แลนด์ โฆษกของแดนฟอสส์ ผู้ผลิตตู้เย็นสัญชาติเดนมาร์ก เผยว่า ระบบแช่แข็งและทำความเย็นของบริษัทอย่างน้อย 17 แห่งถูกโจมตีในชั่วข้ามคืน กระทบร้านขายเนื้อและร้านค้าเล็ก ๆ ในชุมชน
ขณะเดียวกัน หน่วยงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติของเบลเยียมและสวีเดนระบุว่ากำลังติดตามสถานการณ์ ส่วนศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติของสหราชอาณาจักร ระบุว่ากำลังทำงานร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศและภาคอุตสาหกรรม เพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดของเหตุการณ์ แม้จะยังไม่มีรายงานเหตุในสหราชอาณาจักร
ด้านสหรัฐอเมริกา ทางการกำลังสอบสวนสาเหตุที่ระบบทำความเย็นในฐานทัพทหารอเมริกันหลายแห่งขัดข้องเมื่อเดือนสิงหาคม และทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสเพื่อตรวจสอบว่าเหตุการณ์เหล่านี้เชื่อมโยงกันหรือไม่
ขอบคุณข้อมูลจาก BBC