จับน้ำปลา-น้ำส้มสายชูปลอม ส่งร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ เปิดสภาพสุดอี๋ เก็บขวดเก่ามากรอกใหม่

ทลายแหล่งผลิตน้ำปลา-น้ำส้มสายชูปลอม อึ้งเก็บขวดเก่ามาล้างแล้วกรอกใหม่ ส่งขายร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกว่า 10 ปี เผยแล้วมีพื้นที่ไหนบ้าง
ภาพจาก อย.
การตรวจค้นครั้งนี้สืบเนื่องจากกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนให้ตรวจสอบสถานที่ลักลอบผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับปรุงรสอาหาร เช่น น้ำปลา ซีอิ๊ว และน้ำส้มสายชู โดยมีการผลิต บรรจุ และส่งขาย กระจายทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการสืบสวนจนทราบถึงแหล่งผลิต
โดยในวันที่ 29 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อย. นำหมายค้นศาลอาญามีนบุรี เข้าตรวจค้นบ้านพัก 2 คูหา ในพื้นที่เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ตรวจยึดของกลางดังนี้
ภาพจาก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
ภาพจาก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
ภาพจาก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
2. ผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูปลอม ตราสตรอเบอร์รี่ แบบขวดและแบบแกลลอน จำนวน 2 รายการ รวม 71 ชิ้น
3. อุปกรณ์การผลิต เช่น อุปกรณ์ตอกฝา ถัง และแกลลอนใส่วัตถุดิบ จำนวน 13 รายการ รวม 1,858 ชิ้น
4. ขวดเก่า และแกลลอนเก่า ทั้งที่ทำความสะอาดแล้วและยังไม่ได้ทำความสะอาด จำนวน 6 รายการ รวม 263 ชิ้น
รวมตรวจยึดของกลางทั้งสิ้น 23 รายการ รวมจำนวน 2,392 ชิ้น มูลค่ากว่า 250,000 บาท
ภาพจาก อย.
ภาพจาก อย.
นายวิรัช เจ้าของสถานที่ จะเก็บขวดและแกลลอนที่ใช้แล้วมาล้าง ทำความสะอาด จากนั้นจะนำหัวเชื้อมาผสมกับสารต่าง ๆ เพื่อเจือจางในถัง โดยไม่มีสูตรหรือสัดส่วนที่แน่นอน แล้วใช้สายยางดูดผลิตภัณฑ์ใส่ขวดและแกลลอน ติดสติ๊กเกอร์และตอกฝาด้วยค้อน เพื่อเตรียมจัดส่งให้กับร้านค้าปลีก ร้านอาหารบริเวณตลาดชื่อดังย่านเทเวศร์และบริเวณใกล้เคียง
จากการสืบสวนพบอีกว่ามีการจำหน่ายให้กับร้านอาหารประเภทร้านก๋วยเตี๋ยวเรือหลายสาขา ร้านอาหารย่านปิ่นเกล้า ย่านเทเวศร์ และบริเวณใกล้เคียง โดยนายวิรัชไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตอาหาร แต่อาศัยการเรียนรู้สูตรจากผลิตภัณฑ์ของแท้ แล้วจึงนำมาปรุงสูตรทำน้ำปลา น้ำส้มสายชู เป็นสูตรของตัวเองเพื่อลดต้นทุน โดยขายที่ราคา 15-30 บาทต่อขวด เดือนละกว่า 1,000 ขวด โดยทำมาแล้วเป็นเวลากว่า 10 ปี
เบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ฐานผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารปลอม ซึ่งเป็นอาหารที่มีฉลากเพื่อลวงหรือพยายามลวงผู้ซื้อให้เข้าใจผิดในเรื่องคุณภาพ ปริมาณ ประโยชน์ หรือลักษณะพิเศษอย่างอื่น ซึ่งมีอัตราโทษจำคุก 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000-100,000 บาท
ทั้งนี้ อย. ขอเตือนผู้บริโภคและร้านอาหารให้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มาใช้ในการปรุงอาหาร ควรซื้อจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอน มีการจดทะเบียนพาณิชย์
ภาพจาก อย.
ภาพจาก อย.
ภาพจาก อย.
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เข้าปฏิบัติการทลายแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์น้ำปลา และผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูปลอม กรอกมือ ในพื้นที่เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ตรวจยึดของกลางผลิตภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์การผลิต รวม 23 รายการ รวมจำนวน 2,392 ชิ้น มูลค่ากว่า 250,000 บาท
ภาพจาก อย.
การตรวจค้นครั้งนี้สืบเนื่องจากกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนให้ตรวจสอบสถานที่ลักลอบผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับปรุงรสอาหาร เช่น น้ำปลา ซีอิ๊ว และน้ำส้มสายชู โดยมีการผลิต บรรจุ และส่งขาย กระจายทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการสืบสวนจนทราบถึงแหล่งผลิต
โดยในวันที่ 29 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อย. นำหมายค้นศาลอาญามีนบุรี เข้าตรวจค้นบ้านพัก 2 คูหา ในพื้นที่เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ตรวจยึดของกลางดังนี้
ภาพจาก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
ภาพจาก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
ภาพจาก ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค
1. ผลิตภัณฑ์น้ำปลาปลอม ตราไส้ตันคู่ แบบขวดและแบบแกลลอน จำนวน 2 รายการ รวม 200 ชิ้น
2. ผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูปลอม ตราสตรอเบอร์รี่ แบบขวดและแบบแกลลอน จำนวน 2 รายการ รวม 71 ชิ้น
3. อุปกรณ์การผลิต เช่น อุปกรณ์ตอกฝา ถัง และแกลลอนใส่วัตถุดิบ จำนวน 13 รายการ รวม 1,858 ชิ้น
4. ขวดเก่า และแกลลอนเก่า ทั้งที่ทำความสะอาดแล้วและยังไม่ได้ทำความสะอาด จำนวน 6 รายการ รวม 263 ชิ้น
รวมตรวจยึดของกลางทั้งสิ้น 23 รายการ รวมจำนวน 2,392 ชิ้น มูลค่ากว่า 250,000 บาท
ภาพจาก อย.
ภาพจาก อย.
จากการสืบสวนพบว่า สถานที่ดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตผลิตอาหารจาก อย. อีกทั้งภาชนะที่ใช้ในการบรรจุมีการนำขวดที่ใช้แล้วมาบรรจุซ้ำ ซึ่งสถานที่ผลิตไม่ถูกสุขลักษณะ
นายวิรัช เจ้าของสถานที่ จะเก็บขวดและแกลลอนที่ใช้แล้วมาล้าง ทำความสะอาด จากนั้นจะนำหัวเชื้อมาผสมกับสารต่าง ๆ เพื่อเจือจางในถัง โดยไม่มีสูตรหรือสัดส่วนที่แน่นอน แล้วใช้สายยางดูดผลิตภัณฑ์ใส่ขวดและแกลลอน ติดสติ๊กเกอร์และตอกฝาด้วยค้อน เพื่อเตรียมจัดส่งให้กับร้านค้าปลีก ร้านอาหารบริเวณตลาดชื่อดังย่านเทเวศร์และบริเวณใกล้เคียง
จากการสืบสวนพบอีกว่ามีการจำหน่ายให้กับร้านอาหารประเภทร้านก๋วยเตี๋ยวเรือหลายสาขา ร้านอาหารย่านปิ่นเกล้า ย่านเทเวศร์ และบริเวณใกล้เคียง โดยนายวิรัชไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตอาหาร แต่อาศัยการเรียนรู้สูตรจากผลิตภัณฑ์ของแท้ แล้วจึงนำมาปรุงสูตรทำน้ำปลา น้ำส้มสายชู เป็นสูตรของตัวเองเพื่อลดต้นทุน โดยขายที่ราคา 15-30 บาทต่อขวด เดือนละกว่า 1,000 ขวด โดยทำมาแล้วเป็นเวลากว่า 10 ปี
เบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ฐานผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารปลอม ซึ่งเป็นอาหารที่มีฉลากเพื่อลวงหรือพยายามลวงผู้ซื้อให้เข้าใจผิดในเรื่องคุณภาพ ปริมาณ ประโยชน์ หรือลักษณะพิเศษอย่างอื่น ซึ่งมีอัตราโทษจำคุก 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000-100,000 บาท
ทั้งนี้ อย. ขอเตือนผู้บริโภคและร้านอาหารให้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มาใช้ในการปรุงอาหาร ควรซื้อจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอน มีการจดทะเบียนพาณิชย์
โดยสินค้าปลอมที่ขายตามแหล่งชุมชน เช่น ตลาดนัด หรือขายส่งตามร้านอาหาร มักจะใช้กลยุทธ์ตั้งราคาขายให้ถูกเป็นพิเศษเพื่อดึงดูดใจผู้บริโภคหรือร้านค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสที่ไม่มีคุณภาพเหล่านี้ มักผลิตจากสถานที่ผลิตที่ขาดการควบคุมสุขลักษณะ มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการปนเปื้อนของสารเคมีอันตราย จุลินทรีย์ก่อโรค หรือมีปริมาณโซเดียมและสารกันเสียที่เกินค่ามาตรฐาน ไม่ปลอดภัย และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยตรงในระยะยาว เช่น โรคไต หรือโรคความดันโลหิตสูง
ภาพจาก อย.
ภาพจาก อย.
ภาพจาก อย.
ขอบคุณข้อมูลจาก อย.