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ประมวลภาพแสงเขียวเขาพะเนินทุ่ง สาดส่องทอดตัวยาวเกิดจากอะไร ใช่เรือไดหมึกไหม ?

          ไขปริศนา แสงเขียวเขาพะเนินทุ่ง สาดส่องทอดตัวยาวที่จุดชมวิว เกิดจากอะไร บางคนมองว่าเป็นแสงเรือไดหมึก ใช่หรือไม่ ?
แสงเขียวเขาพะเนินทุ่ง

          วันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก PR กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการลงภาพแสงเขียวเขาพะเนินทุ่ง ที่สาดส่องทอดตัวยาวอยู่ทางทิศตะวันตกของจุดชมวิว โดยแสงสีเขียวนี้ได้เปล่งประกายสว่างไสวตัดกับความขาวนวลของทะเลหมอกยามค่ำคืน สร้างความตื่นตาตื่นใจและงดงามราวกับภาพวาดเลยทีเดียว
แสงเขียวเขาพะเนินทุ่ง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก PR กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

แสงเขียวเขาพะเนินทุ่ง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก PR กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

          เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า แสงเขียวพะเนินทุ่ง ไม่ได้เกิดขึ้นปีนี้เป็นปีแรก คาดว่าเกิดจากการหักเหของแสงช่วงปลายฝนต้นหนาว แหล่งกำเนินแสงมากระทบกับแนวก้อนเมฆที่ลอยเหนือยอดเขาตะนาวศรีที่มียอดเขาสูงประมาณ 1,200 เมตร และอยู่ในระดับเดียวกับเขาพะเนินทุ่ง

          ขณะที่บางคนตีความว่า เป็นแสงจากเรือไดหมึก ซึ่งเรื่องนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัด

แสงเขียวเขาพะเนินทุ่ง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก PR กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

แสงเขียวเขาพะเนินทุ่ง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก PR กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

แสงเขียวเขาพะเนินทุ่ง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก PR กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ออนไลน์
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ประมวลภาพแสงเขียวเขาพะเนินทุ่ง สาดส่องทอดตัวยาวเกิดจากอะไร ใช่เรือไดหมึกไหม ? อัปเดตล่าสุด 4 พฤศจิกายน 2569 เวลา 08:27:42
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