ประมวลภาพแสงเขียวเขาพะเนินทุ่ง สาดส่องทอดตัวยาวเกิดจากอะไร ใช่เรือไดหมึกไหม ?

ไขปริศนา แสงเขียวเขาพะเนินทุ่ง สาดส่องทอดตัวยาวที่จุดชมวิว เกิดจากอะไร บางคนมองว่าเป็นแสงเรือไดหมึก ใช่หรือไม่ ?
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก PR กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการลงภาพแสงเขียวเขาพะเนินทุ่ง ที่สาดส่องทอดตัวยาวอยู่ทางทิศตะวันตกของจุดชมวิว โดยแสงสีเขียวนี้ได้เปล่งประกายสว่างไสวตัดกับความขาวนวลของทะเลหมอกยามค่ำคืน สร้างความตื่นตาตื่นใจและงดงามราวกับภาพวาดเลยทีเดียว
เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า แสงเขียวพะเนินทุ่ง ไม่ได้เกิดขึ้นปีนี้เป็นปีแรก คาดว่าเกิดจากการหักเหของแสงช่วงปลายฝนต้นหนาว แหล่งกำเนินแสงมากระทบกับแนวก้อนเมฆที่ลอยเหนือยอดเขาตะนาวศรีที่มียอดเขาสูงประมาณ 1,200 เมตร และอยู่ในระดับเดียวกับเขาพะเนินทุ่ง
ขณะที่บางคนตีความว่า เป็นแสงจากเรือไดหมึก ซึ่งเรื่องนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัด
ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ออนไลน์