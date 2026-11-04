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สัญลักษณ์พนมมือสีทอง บนซองข้าว คืออะไรกันแน่ สิ่งที่ควรรู้สำหรับคนกินข้าวหอมมะลิ

          ไขปริศนา สัญลักษณ์พนมมือสีทอง บนซองข้าว คืออะไรกันแน่ สิ่งที่ควรรู้สำหรับคนชอบกินข้าวหอมมะลิ ไม่ใช่สิ่งที่ได้มาง่าย ๆ

ข้าวหอมมะลิ

          เวลาที่ซื้อข้าวหอมมะลิถุงกลับบ้าน มักจะพบกับสัญลักษณ์หนึ่ง นั่นคือ ตราพนมมือสีทอง คนสงสัยว่า มันคืออะไร กระปุกดอทคอม ตรวจสอบมาให้แล้ว

ข้าวหอมมะลิ
ภาพจาก Sorbis / Shutterstock.com

          วันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เว็บไซต์ สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย อธิบายว่า รูปดังกล่าวเป็นเครื่องหมายแสดงมาตรฐานของข้าวหอมมะลิว่ามีคุณภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกับมาตรฐานข้าวหอมมะลิส่งออก

          นอกจากนี้ เครื่องหมายดังกล่าว เป็นเครื่องหมายราชการ คนที่จะได้ใช้ต้องได้รับอนุญาตก่อนเท่านั้น

ข้าวหอมมะลิ

ประวัติเครื่องหมายพนมมือ


          ย้อนไปในปี 2540 กรมการค้าภายในพบปัญหาการปลอมปนข้าวหอมมะลิอย่างมาก เนื่องจากเป็นข้าวที่มีคุณภาพดี สามารถปลูกได้เพียงปีละ 1 ครั้ง ราคาสูง และได้รับความนิยมจากผู้บริโภคแพร่หลายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิบรรจุถุง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมการค้าภายในจึงได้ดำเนินการให้การรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุง และออกประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุงจำหน่ายภายในประเทศ โดยอนุญาตให้ผู้ประกอบการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานรูปพนมมือ เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยใช้มาตรฐานเดียวกับมาตรฐานส่งออกซึ่งเป็นมาตรฐานสากล


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สัญลักษณ์พนมมือสีทอง บนซองข้าว คืออะไรกันแน่ สิ่งที่ควรรู้สำหรับคนกินข้าวหอมมะลิ โพสต์เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09:07:19 2,698 อ่าน
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