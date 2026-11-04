ตามไปดู ประเทศต้อนรับชาวต่างชาติมากที่สุด 2026 ไทยตัวท็อปความเป็นมิตร ติดอันดับ 3

เปิดอันดับประเทศต้อนรับชาวต่างชาติมากที่สุด 2026 ที่ไหนต่างชาติตั้งรกรากง่ายที่สุด เม็กซิโกคว้าที่ 1 ส่วนไทยตัวท็อปความเป็นมิตร ติดอันดับ 3
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 เว็บไซต์วิชวล แคปปิตอลลิสต์ รายงานการจัดอันดับประเทศที่ต้อนรับชาวต่างชาติมากที่สุดในโลกประจำปี 2026 โดยอ้างอิงดัชนีความง่ายในการตั้งรกราก จากผลสำรวจ Expat Insider 2026 ของอินเตอร์เนชันส์ (InterNations) เครือข่ายชาวต่างชาติที่ใช้ชีวิตในต่างแดน ซึ่งสำรวจชาวต่างชาติเกือบ 8,000 คน จาก 162 สัญชาติ จัดอันดับทั้งหมด 31 ประเทศ ที่มีผู้ตอบแบบสำรวจอย่างน้อย 50 คน พบ 3 ประเทศที่ได้อันดับสูงสุดคือ เม็กซิโก ปานามา และประเทศไทย
ผลการสำรวจมีดัชนีชี้วัดจาก 3 หมวด ได้แก่ วัฒนธรรมและการต้อนรับ ซึ่งวัดว่าชาวต่างชาติรู้สึกได้รับการต้อนรับและปรับตัวได้ง่ายแค่ไหน ความเป็นมิตรของคนท้องถิ่น และการหาเพื่อน ซึ่งครอบคลุมมิตรภาพ ชีวิตทางสังคม และเครือข่ายที่คอยช่วยเหลือ
ผลปรากฏว่า เม็กซิโก ครองอันดับ 1 ทั้งในภาพรวมและทั้ง 3 หมวด สะท้อนว่าชาวต่างชาติมีประสบการณ์ที่ดีทั้งด้านวัฒนธรรม ความเป็นมิตรของคนท้องถิ่น และการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัว ตามมาด้วยปานามา อันดับ 2 ไทย อันดับ 3 และบราซิล อันดับ 4 ทำให้ละตินอเมริกาครอง 3 ใน 4 อันดับแรก
สำหรับประเทศไทย โดดเด่นเป็นพิเศษในหมวดความเป็นมิตรของคนท้องถิ่น ซึ่งอยู่อันดับ 2 โดยรายงานของอินเตอร์เนชันส์ระบุว่า ไทยสมกับชื่อเสียงดินแดนแห่งรอยยิ้ม ชาวต่างชาติให้คะแนนความเป็นมิตรโดยทั่วไปของคนไทยเป็นอันดับ 1 ด้วยคะแนนเชิงบวกถึง 89% เทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 63% อีก 85% มองว่าคนไทยเป็นมิตรกับชาวต่างชาติที่มาอยู่อาศัย และด้านความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านก็ได้อันดับ 1 เช่นกัน
ชาวอเมริกันรายหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเชียงใหม่ กล่าวว่า สิ่งที่ชอบในประเทศไทยคือผู้คนที่เป็นมิตร เวลายิ้มให้ คนไทยก็ยิ้มกลับ และส่วนใหญ่ยิ้มให้ก่อนด้วยซ้ำ
ส่วนหมวดการหาเพื่อน ไทยอยู่อันดับ 4 โดย 67% พอใจกับชีวิตทางสังคม ขณะที่ 49% เห็นว่าการผูกมิตรกับคนท้องถิ่นเป็นเรื่องง่าย ซึ่งภาษาอาจเป็นอุปสรรค เพราะชาวต่างชาติในไทยถึง 36% พูดภาษาไทยไม่ได้เลย
ทั้งนี้ ชาวต่างชาติในไทยมากกว่า 2 ใน 5 บอกว่าอยากอยู่ไทยตลอดไป
20 อันดับ ประเทศที่ต้อนรับชาวต่างชาติมากที่สุดในโลก ปี 2026
1. เม็กซิโก
2. ปานามา
3. ไทย
4. บราซิล
5. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
6. สเปน
7. โปรตุเกส
8. ไอร์แลนด์
9. สหรัฐอเมริกา
10. แอฟริกาใต้
11. ออสเตรเลีย
12. สิงคโปร์
13. มาเลเซีย
14. อิตาลี
15. ซาอุดีอาระเบีย
16. ฝรั่งเศส
17. ลักเซมเบิร์ก
18. ตุรกี
19. แคนาดา
20. เบลเยียม
ทั้งนี้ ไทยเป็นประเทศเดียวจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่ติด 10 อันดับแรก โดยออสเตรเลีย สิงคโปร์ และมาเลเซีย ตามมาในอันดับ 11-13 ส่วนญี่ปุ่นอยู่อันดับ 24
ขณะที่แอฟริกาใต้ แม้อยู่อันดับ 10 ในภาพรวม แต่ด้านการหาเพื่อนขึ้นไปอยู่อันดับ 5 ส่วนประเทศร่ำรวยในยุโรปหลายประเทศกลับตั้งรกรากได้ยากที่สุด โดย 4 อันดับสุดท้าย ได้แก่ เยอรมนี ออสเตรีย สวีเดน และนอร์เวย์ ซึ่งรั้งอันดับสุดท้ายทุกหมวด
ที่น่าสนใจคือ สวีเดน เดนมาร์ก และแคนาดา ติดอันดับสูงด้านคุณภาพชีวิตปี 2026 แต่ด้านความง่ายในการตั้งรกรากกลับอยู่อันดับ 30, 25 และ 19 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตโดยรวมไม่ได้สะท้อนว่าผู้มาใหม่จะรู้สึกเหมือนอยู่บ้านได้ง่ายเสมอไป และคนท้องถิ่นเป็นมิตรก็ไม่ได้แปลว่าจะหาเพื่อนได้ง่าย อย่างแคนาดาที่อยู่อันดับ 14 ด้านความเป็นมิตรของคนท้องถิ่น แต่ด้านการหาเพื่อนอยู่อันดับ 22
ขอบคุณข้อมูลจาก Visual Capitalist, InterNations, Euronews, Relocate Magazine