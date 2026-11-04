ชาวเน็ตพากันประทับใจ ไปงานแต่งเพื่อน แต่เที่ยวบินดีเลย์ เลยรีบมางานทั้งกระเป๋า
ผู้ใช้ TikTok @noonxoxo ได้เผยภาพชายหนุ่มคนหนึ่ง ไปงานแต่งเพื่อน แต่เกิดอุปสรรคระหว่างทางขึ้น เที่ยวบินที่จองตั๋วไว้ดันดีเลย์ซะงั้น แถมเวลาก็ค่อนข้างกระชั้นชิด ไม่มีช่วงที่ให้ได้เข้าที่พักและแต่งตัวเลย เลยต้องไปงานแต่งแบบชุดธรรมดาและลากกระเป๋าเดินทางไปด้วย พร้อมเดินเข้าไปกอดเพื่อแสดงความยินดีกับเพื่อนที่เป็นเจ้าบ่าว กลายเป็นโมเมนต์งานแต่งที่ชาวเน็ตประทับใจไม่มีวันลืม ถ้ามีเพื่อนแบบนี้ รักไปจนตายเลย
ภาพจาก TikTok @noonxoxo