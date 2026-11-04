ติวเตอร์สาว สวยจนนึกว่า AI ประวัติไม่ธรรมดา ทำใครต่อใครอยากกลับไปสอบใหม่

ติวเตอร์สาวเกาหลี กลายเป็นไวรัล สวยจนชาวเน็ตนึกว่า AI เปิดประวัติการเรียน ยิ่งร้องว้าว จนหลายคนลั่นอยากกลับไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่
ชื่อของครูสาวรายนี้คือ อันซึงยอน เป็นติวเตอร์วิชาภาษาเกาหลี ที่สอนอยู่ย่านแดชีดง เขตคังนัม กรุงโซล ซึ่งเป็นย่านสถาบันกวดวิชาชื่อดัง เธอยังทำคลิปสื่อการสอนพร้อมเทคนิคการสอบต่าง ๆ ผ่าน YouTube 안승연하세요국어입니다 เน้นเนื้อหาเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ภาพจาก YouTube 안승연하세요국어입니다
โดยมีคอมเมนต์ เช่น "นึกว่าเป็นสาวสวย AI ที่ไหนได้เป็นครูภาษาเกาหลี" และ "ครูสอนภาษาเกาหลีที่ดังเพราะสวยเกินไปช่วงนี้"
ภาพจาก YouTube 안승연하세요국어입니다
แต่เส้นทางนี้ไม่ได้ราบรื่นมาตั้งแต่ต้น อันซึงยอน เผยว่า ตอนมัธยมปลายปี 1 เธออยู่แค่อันดับที่ 250 จากนักเรียนทั้งโรงเรียน 450 คน ก่อนจะพุ่งขึ้นมาเป็นอันดับที่ 3 ตอนปี 2
แม้แต่การสอบจำลองก่อนสอบเอนทรานซ์จริง วิชาภาษาเกาหลีเธอยังได้แค่ระดับ 3 แต่สุดท้ายในสนามจริงก็ทำได้ถึงระดับ 1 ซึ่งประสบการณ์การไต่อันดับขึ้นจากกลุ่มกลาง ๆ มาอยู่หัวแถวนี้เองที่ทำให้เธอได้รับความสนใจ และยังนำมาแบ่งปันแก่นักเรียนได้อย่างเข้าถึง
บนช่อง YouTube ของ อันซึงยอน มีทั้งคลิปเล่าประสบการณ์เตรียมสอบ สรุปเรื่องย่อและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตัวละครในวรรณกรรม ไปจนถึงจุดสำคัญด้านวรรณกรรมและการอ่านจับใจความในข้อสอบ รวมถึงวิธีจัดลำดับการทำข้อสอบ บริหารเวลา และการดูแลทั้งใจและกายในวันสอบ
ภาพจาก YouTube 안승연하세요국어입니다
หลังจากได้รับความสนใจล้นหลาม อันซึงยอน ได้โพสต์อินสตาแกรมขอบคุณ เผยว่านี่เป็นครั้งแรกที่ลองทำช่อง YouTube โดยถ่ายเองและตัดต่อเองคนเดียวทั้งหมด ไม่คิดว่าจะมีคนสนับสนุนมากขนาดนี้ หวังว่าทุกคนจะเฝ้าดูผลงานของเธอด้วยความเป็นมิตร และยินดีให้ผู้สอบเสนอหัวข้อที่อยากดูเข้ามาได้
ด้านชาวเน็ตต่างพากันคอมเมนต์ถึง อันซึงยอน อย่างคึกคัก บางคนแซวว่า "จู่ ๆ ก็อยากกลับไปเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่" บางคนถามหาที่เรียนพร้อมบอกว่า "ไม่จำเป็นต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ไปเรียนได้ใช่ไหม"
นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาปริญญาโทคอมเมนต์ขำ ๆ ขอโทษอาจารย์เพราะอยากจะกลับไปสอบใหม่อีกรอบ เพื่อจะได้เรียนภาษาเกาหลีกับครูสาวสวย ขณะที่อีกหลายคนชื่นชมที่เธอทุ่มเทให้กับงานสอน
ภาพจาก YouTube 안승연하세요국어입니다
ภาพจาก YouTube 안승연하세요국어입니다
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เว็บไซต์ CTWANT รายงานว่า วงการกวดวิชาในเกาหลีใต้มีครูสาวคนหนึ่งกลายเป็นกระแสร้อนแรง ด้วยความสวยระดับนางฟ้า จนคนนึกว่า AI ยิ่งเมื่อได้รู้จักตัวตนจริง ๆ ของเธอก็ทำเอาใครต่อใครพากันทึ่ง จนอยากกลับไปเรียนและสอบเอนทรานซ์ใหม่กันเป็นแถว
ชื่อของครูสาวรายนี้คือ อันซึงยอน เป็นติวเตอร์วิชาภาษาเกาหลี ที่สอนอยู่ย่านแดชีดง เขตคังนัม กรุงโซล ซึ่งเป็นย่านสถาบันกวดวิชาชื่อดัง เธอยังทำคลิปสื่อการสอนพร้อมเทคนิคการสอบต่าง ๆ ผ่าน YouTube 안승연하세요국어입니다 เน้นเนื้อหาเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ภาพจาก YouTube 안승연하세요국어입니다
จุดเริ่มต้นความดังโดยไม่ตั้งตัวของครูสาวรายนี้ เริ่มต้นจากคลิปการสอนของเธอถูกแชร์ว่อนโซเชียล โดยเป็นคลิปสั้นที่เธอกำลังยืนอธิบายบทเรียนหน้ากระดาน หรือแนะนำตัวหน้ากล้อง ผู้คนต่างแชร์คลิปนี้ไปทั่วอินสตาแกรมและเว็บบอร์ดต่าง ๆ ด้วยหน้าตาที่สวยโดดเด่น ทำให้หลายคนเห็นครั้งแรกถึงกับเข้าใจว่าเป็นตัวละครเสมือนที่สร้างด้วย AI
โดยมีคอมเมนต์ เช่น "นึกว่าเป็นสาวสวย AI ที่ไหนได้เป็นครูภาษาเกาหลี" และ "ครูสอนภาษาเกาหลีที่ดังเพราะสวยเกินไปช่วงนี้"
ภาพจาก YouTube 안승연하세요국어입니다
เมื่อตัวตนจริงถูกเปิดเผย สิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตทึ่งยิ่งกว่าคือประวัติการเรียนของ อันซึงยอน ที่จบการศึกษาจากภาควิชาภาษาและวรรณคดีเกาหลี มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา โดยสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ระดับ 1 ทุกวิชา โดยวิชาภาษาเกาหลีได้คะแนนสูงถึง 99%
แต่เส้นทางนี้ไม่ได้ราบรื่นมาตั้งแต่ต้น อันซึงยอน เผยว่า ตอนมัธยมปลายปี 1 เธออยู่แค่อันดับที่ 250 จากนักเรียนทั้งโรงเรียน 450 คน ก่อนจะพุ่งขึ้นมาเป็นอันดับที่ 3 ตอนปี 2
แม้แต่การสอบจำลองก่อนสอบเอนทรานซ์จริง วิชาภาษาเกาหลีเธอยังได้แค่ระดับ 3 แต่สุดท้ายในสนามจริงก็ทำได้ถึงระดับ 1 ซึ่งประสบการณ์การไต่อันดับขึ้นจากกลุ่มกลาง ๆ มาอยู่หัวแถวนี้เองที่ทำให้เธอได้รับความสนใจ และยังนำมาแบ่งปันแก่นักเรียนได้อย่างเข้าถึง
บนช่อง YouTube ของ อันซึงยอน มีทั้งคลิปเล่าประสบการณ์เตรียมสอบ สรุปเรื่องย่อและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตัวละครในวรรณกรรม ไปจนถึงจุดสำคัญด้านวรรณกรรมและการอ่านจับใจความในข้อสอบ รวมถึงวิธีจัดลำดับการทำข้อสอบ บริหารเวลา และการดูแลทั้งใจและกายในวันสอบ
ภาพจาก YouTube 안승연하세요국어입니다
โดยคลิปที่ตั้งชื่อว่า "คนที่สอบจำลองเดือนกันยายนล้มเหลวต้องดู" มียอดชมถึง 2.5 แสนครั้ง ส่วนอีกคลิปเน้นวิธีแบ่งเวลาสอบวิชาภาษาเกาหลี 80 นาที ไม่ให้กระทบคะแนน ซึ่งเธอระบุว่า ทุกวิธีที่แบ่งปันเป็นสิ่งที่ลองทำเองแล้วได้ผลจริง และสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างผู้สอบไปตลอดทาง
หลังจากได้รับความสนใจล้นหลาม อันซึงยอน ได้โพสต์อินสตาแกรมขอบคุณ เผยว่านี่เป็นครั้งแรกที่ลองทำช่อง YouTube โดยถ่ายเองและตัดต่อเองคนเดียวทั้งหมด ไม่คิดว่าจะมีคนสนับสนุนมากขนาดนี้ หวังว่าทุกคนจะเฝ้าดูผลงานของเธอด้วยความเป็นมิตร และยินดีให้ผู้สอบเสนอหัวข้อที่อยากดูเข้ามาได้
ด้านชาวเน็ตต่างพากันคอมเมนต์ถึง อันซึงยอน อย่างคึกคัก บางคนแซวว่า "จู่ ๆ ก็อยากกลับไปเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่" บางคนถามหาที่เรียนพร้อมบอกว่า "ไม่จำเป็นต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ไปเรียนได้ใช่ไหม"
นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาปริญญาโทคอมเมนต์ขำ ๆ ขอโทษอาจารย์เพราะอยากจะกลับไปสอบใหม่อีกรอบ เพื่อจะได้เรียนภาษาเกาหลีกับครูสาวสวย ขณะที่อีกหลายคนชื่นชมที่เธอทุ่มเทให้กับงานสอน
ภาพจาก YouTube 안승연하세요국어입니다
ภาพจาก YouTube 안승연하세요국어입니다
ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT