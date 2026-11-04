ต้นอ้อ VS ต๊ะ นารากร มุมมองเรื่องเพื่อน จากที่ยืนข้าง ๆ แต่กระทืบซ้ำหลังลมเปลี่ยนทิศ

ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง โพสต์ถึงคนที่เคยประกาศว่าจะยืนข้างเพื่อน แต่พอทิศทางลมเปลี่ยนกลับหันมาซ้ำเติม ด้าน ต๊ะ นารากร เข้ามาคอมเมนต์เห็นต่าง ชาวเน็ตร่วมถกสนั่น ยืนข้างเพื่อนแบบไหนถึงเรียกว่าเพื่อนแท้
เป็นโพสต์ที่ได้รับความสนใจขณะนี้ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง ระบุว่า "วันแรก ๆ บอกยืนข้าง ๆ เพื่อนเสมอ ผิดถูกก็ว่ากันไปกระบวนการ พอทิศทางลมเปลี่ยนเท่านั้นแหล่ะ จากยืนข้าง ๆ หันมากระทืบ ๆ ๆ แบบเอาเท้ากลบกันเลยทีเดียว"
หลังจากนั้นเจ้าตัวยังระบุเพิ่มเติมใต้โพสต์ว่า "ถ้าเพื่อนทำไม่ดีทำผิดจนคบไม่ได้แล้วก็แค่เลิกคบและถอยห่าง มีแค่นั้นเลย"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน
งานนี้ ต๊ะ นารากร ติยายน ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเห็นต่างว่า "พูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะ ยืนข้าง ๆ เพื่อให้กำลังใจเพื่อน เคียงข้างเพื่อนในยามมีปัญหา ไม่ใช่เข้าข้างตะพึดตะพือ แม้มีข้อมูลใหม่ ๆ แล้ว" ซึ่งคอมเมนต์นี้มีคนกดถูกใจไปกว่า 800 ครั้ง พร้อมมีชาวเน็ตเข้ามาตอบกลับว่า "คุณพูดถูกค่ะ"
ขณะที่ชาวเน็ตก็ร่วมแสดงความเห็นเรื่องการยืนข้างเพื่อนกันอย่างหลากหลาย บางส่วนมองว่าเพื่อนแท้ต้องกล้าเตือนเมื่อเพื่อนทำผิด เช่น "ถ้ารักเพื่อนจริง ต้องกล้า ว่าเพื่อนเมื่อเพื่อนเดินทางผิดนะ ต้องเตือนกัน", "เพื่อนผิดก็จะให้สงเสริมตะพึดตะพือนิ"
ส่วนอีกฝั่งมองว่าถอยห่างได้ แต่ไม่ควรซ้ำเติม เช่น "แต่ถ้าเพื่อนโกหกเรามาตลอด....เราก็ควรถอยคะ แต่แค่ไม่ซ้ำเติมกันก็พอ", "จริง เพื่อนกันจริง ๆ ผิดหวังเสียใจได้ แต่ไม่น่าจะมาซ้ำเติม อยู่เงียบ ๆ ดีกว่า"
รวมถึงมีคนตั้งข้อสังเกตว่า "ต้องดูด้วยว่าเพื่อนน่ะ จริงใจแค่ไหนหรือใส่หน้ากากหลอกกันตั้งแต่แรก" และบางคนก็ปลงไปเลยว่า "มิตรแท้ไม่เคยมีจริง"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง
ทั้งนี้ ต่อมาทาง ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง โพสต์เพิ่มเติม ขอชี้แจงในเรื่องของ บุ๋ม ปนัดดา โดยระบุว่า "อ้อไม่ได้สนิทสนมเป็นการส่วนตัวกับพี่บุ๋ม ไม่ได้เป็นคนในครอบครัว ไม่ได้อยู่ในทีมงาน และไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเกี่ยวข้องกัน สิ่งที่อ้อมีให้พี่บุ๋ม คือความเคารพและความนับถือในฐานะผู้ใหญ่คนหนึ่ง ที่ผ่านการทำงานเพื่อสังคม ช่วยเหลือผู้คน และทำประโยชน์ให้กับสังคมมาอย่างมากมาย
เหตุผลที่อ้อออกมาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจพี่บุ๋มในวันนี้ ไม่ใช่เพราะอ้อรู้ว่าพี่บุ๋มถูกหรือผิดทุกเรื่อง และไม่ใช่เพราะอ้อพร้อมจะปกป้องทุกการกระทำของพี่บุ๋ม
แต่อ้อเชื่อว่า… คนเราสามารถให้กำลังใจใครสักคนได้ โดยไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับเขาทุกเรื่อง
คำว่า "ยืนข้าง ๆ แต่ไม่เข้าข้าง" สำหรับอ้อ คือ
การยืนข้าง ๆ คือการให้กำลังใจในวันที่คนคนหนึ่งกำลังเผชิญมรสุม ไม่เลือกซ้ำเติม ไม่ร่วมวงเหยียบย่ำ และไม่ตัดสินคนทั้งคนจากสถานการณ์เพียงช่วงหนึ่งของชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง
ส่วนการไม่เข้าข้าง คือการไม่ปฏิเสธข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนความถูกผิด ไม่ปกป้องสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และหากมีเรื่องใดที่ต้องรับผิดชอบ ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้อง
หากพี่บุ๋มทำผิดจริง ก็ต้องรับผิดชอบในส่วนที่ผิด หากไม่ได้ทำผิด ก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงและพิสูจน์ตัวเองอย่างเป็นธรรม
2 เรื่องนี้สามารถอยู่ด้วยกันได้นะคะ ถ้าเราไม่ใจร้ายจนเกินไป
อ้อไม่ได้ขอให้ใครต้องคิดเหมือนอ้อ และไม่ได้บังคับให้ใครต้องชื่นชอบหรือสนับสนุนพี่บุ๋ม แต่อยากให้เข้าใจว่า การมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ ไม่ใช่การเข้าข้างคนผิด และการไม่ซ้ำเติมใครในวันที่เขาล้ม ก็ไม่ได้ทำให้เราเป็นคนผิดไปด้วย
เพราะการให้กำลังใจ ไม่ใช่การรับรองความบริสุทธิ์ และการยืนอยู่ข้าง ๆ ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะยืนอยู่เหนือความถูกต้อง
วันนี้อ้อเลือกที่จะไม่ซ้ำเติมใครค่ะ แค่นั้นเองค่ะ อ้อผิดหรอคะ ที่อ้อไม่ซ้ำเติมพี่บุ๋ม ?"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง