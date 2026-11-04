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หนุ่ม กรรชัย สืบมาให้แล้ว เฉลยชัด ทหารเรือ เกี่ยวอะไรไหม กับดราม่าเรื่อง บุ๋ม ปนัดดา

           หนุ่ม กรรชัย เล่าเบื้องหลังพบตำรวจคดี บุ๋ม ปนัดดา สืบมาแล้วหลังมีข่าว  โยงกับทหารเรือ ความจริงคืออะไร

หนุ่ม กรรชัย

           วันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เปิดเผยในรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 ภายหลังเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) นานกว่า 1 ชั่วโมง ในฐานะพยาน กรณีบริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาทให้กับมูลนิธิองค์กรทำดี โดยยอมรับว่า ข้อมูลที่ได้รับจากการเข้าพบตำรวจทำให้ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เหมือน "หน้ามือเป็นหลังเท้า" เพราะสิ่งที่ได้รับทราบก่อนหน้านี้กับข้อเท็จจริงที่พบในกระบวนการสอบสวนเป็นคนละเรื่องกัน

หนุ่ม กรรชัย
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

           นอกจากนี้ หนุ่ม กรรชัย ยังเปิดเผยว่า แม้ในวันนี้จะเข้าให้ข้อมูลในฐานะพยาน แต่สถานะในอนาคตอาจเปลี่ยนแปลงเป็นผู้เสียหายได้หรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับการตรวจสอบพยานหลักฐานและการพิจารณาของพนักงานสอบสวน พร้อมฝากถึงดาราและบุคคลที่เคยบริจาคเงินให้กับมูลนิธิแห่งนี้ ขอให้รีบเข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างครบถ้วน

           ส่วนเรื่องการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสังคม หนุ่ม กรรชัย ยืนยันว่าจะยังคงทำต่อไป เพราะมองว่าเงินที่มีอยู่ส่วนหนึ่งก็มาจากประชาชนและสังคม จึงไม่ต้องการให้เหตุการณ์ครั้งนี้ทำลายความตั้งใจในการช่วยเหลือผู้อื่น อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้จะต้องพิจารณาให้รอบคอบมากขึ้น โดยเฉพาะการตรวจสอบความน่าเชื่อถือและการนำเงินบริจาคไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากการติดตามเส้นทางเงินหลังจากบริจาคไปแล้วไม่ใช่เรื่องง่าย

           ขณะเดียวกัน เมื่อถูกถามถึงมุมมองที่ว่าบุคคลมีชื่อเสียงและอยู่ในวงการสื่อมวลชนมาเป็นเวลานานไม่น่าจะตกเป็นเหยื่อได้ หนุ่ม กรรชัย ระบุว่า ทุกคนต่างอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน และตัวเองก็เป็นหนึ่งในจำนวนประมาณ 900,000 บัญชีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการโอนเงินในคดีนี้

หนุ่ม กรรชัย
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

           ด้านความคืบหน้าทางคดี พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ทั้งคำให้การของพยานและข้อมูลจากผู้เสียหายที่เข้ามาให้รายละเอียด โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน 1-2 วันนี้ ทั้งในส่วนของการออกหมายเรียกหรือแนวทางดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

           ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยังยืนยันว่า จากพยานหลักฐานที่ตรวจสอบในขณะนี้ ยังไม่พบว่ามีทหารเรือเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว ส่วนประเด็นความผิดของบุ๋ม ปนัดดา รวมถึงบุคคลใกล้ชิดอย่างสามีและช่างเอ๋ เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องพิจารณาพฤติการณ์ของแต่ละคนแยกจากกัน เนื่องจากอาจมีลักษณะการกระทำและความเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาที่แตกต่างกัน

           อีกหนึ่งประเด็นที่ได้รับความสนใจคือกระแสข่าวการเชื่อมโยงบุ๋ม ปนัดดา กับทหารเรือ หลังจากผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเคยให้สัมภาษณ์ระหว่างการแถลงข่าวว่า "อาจต้องดำเนินการให้รวดเร็วขึ้น เพราะเกรงใจทหารเรือที่กำลังรออยู่" จนทำให้เกิดการตีความว่าอาจมีเส้นทางการเงินหรือบุคคลในกองทัพเรือเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดี

หนุ่ม กรรชัย
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

           ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย ได้เปิดเผยว่า ตนเองมีโอกาสสอบถามผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยตรงว่า เรื่องทหารเรือมีส่วนเกี่ยวข้องจริงหรือไม่ ซึ่งได้รับคำตอบว่าไม่มี พร้อมอธิบายถึงที่มาของคำพูดดังกล่าวว่า ในวันนั้นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกำลังแถลงข่าวร่วมกับทหารเรือในอีกประเด็นหนึ่ง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีของบุ๋ม ปนัดดาแต่อย่างใด

           เมื่อผู้สื่อข่าวเข้ามาสอบถามเรื่องของบุ๋ม ปนัดดา ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจึงกล่าวว่า ต้องรีบหน่อย เพราะเกรงใจทหารเรือที่กำลังรออยู่ แต่คำพูดดังกล่าวกลับถูกนำไปตีความและเชื่อมโยงกับคดีมูลนิธิองค์กรทำดี จนเกิดข้อสงสัยว่าทหารเรืออาจมีส่วนเกี่ยวข้อง

           หนุ่ม กรรชัย จึงยืนยันว่า คำพูดเรื่องเกรงใจทหารเรือเป็นเพียงการกล่าวถึงบุคคลที่กำลังรอแถลงข่าวร่วมกันในขณะนั้น ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคดีของบุ๋ม ปนัดดา หรือเป็นการยืนยันว่ามีเส้นทางการเงินไปถึงทหารเรือแต่อย่างใด

หนุ่ม กรรชัย
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์


ขอบคุณข้อมูลจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์  


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หนุ่ม กรรชัย สืบมาให้แล้ว เฉลยชัด ทหารเรือ เกี่ยวอะไรไหม กับดราม่าเรื่อง บุ๋ม ปนัดดา โพสต์เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2569 เวลา 14:52:12 2,519 อ่าน
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