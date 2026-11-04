พอรู้สาเหตุถึงเข้าใจ ขี่มอเตอร์ไซค์ แล้วเจอลูกระนาดบนถนน ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้
ผู้ใช้ TikTok @dinodream65 ได้เผยภาพตอนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านถนนในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ก่อนมองไปที่ลูกระนาดที่อยู่บนถนน ขับไปสักพัก เจอลูกระนาดตลอดเส้นทางจนเกิดอาการสงสัย เขาทำไปเพื่ออะไร
ต่อมามีชาวเน็ตคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติม ที่เขาทำลูกระนาดเยอะแบบนี้ ก็เพราะว่านี่คือถนนส่วนบุคคล หลังจากที่คนชอบใช้เป็นทางลัดและขับรถเร็ว กลัวจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่น จึงตัดสินใจทำลูกระนาดเยอะ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะ
ภาพจาก TikTok @dinodream65