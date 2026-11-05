สลด เสือดาวขย้ำผู้ดูแลในสวนสัตว์ซาฟารี อาการสาหัสก่อนเสียชีวิต ทางสวนสัตว์สุดอาลัย ชี้เป็นพนักงานเก่าแก่ อยู่มา 40 ปี ยังไม่รู้เกิดอะไรขึ้นในกรง
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2569 เว็บไซต์เมโทรของอังกฤษ รายงานเหตุสะพรึงที่เกิดขึ้นในสวนสัตว์เปิดที่เนเธอร์แลนด์ หลังเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ถูกเสือดาวขย้ำภายในกรง จนได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่สวนซาฟารีเบคเซอ แบร์เคิน (Beekse Bergen) ทางตอนใต้ของเนเธอร์แลนด์ โดยผู้เสียชีวิตซึ่งทำงานเป็นคนดูแลสัตว์ที่นี่มา 40 ปี เข้าไปดูแลเสือดาวเปอร์เซีย 2 ตัวในกรง ก่อนที่จะถูกเสือดาวทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บที่คอและศีรษะ อาการสาหัส
ทั้งนี้ ผู้บาดเจ็บได้รับการผ่าตัดฉุกเฉินก่อนนำส่งโรงพยาบาลในสภาพวิกฤต และรักษาตัวอยู่หลายวัน ก่อนเสียชีวิต
ทางสวนสัตว์ออกแถลงการณ์ ยืนยันการเสียชีวิตของเธอเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ระบุว่า ผู้เสียชีวิตเริ่มทำงานที่นี่ตั้งแต่อายุเพียง 17 ปี และอยู่กับสวนแห่งนี้มานานถึง 40 ปี "การจากไปของเธอส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนอย่างลึกซึ้ง และเราขอส่งใจไปถึงครอบครัว เพื่อน และคนที่เธอรักทุกคน ขณะนี้สิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก คือการดูแลครอบครัวและเพื่อนร่วมงานของเธอ"
ทางสวนสัตว์เปิดเผยว่า ได้เริ่มสอบสวนเหตุการณ์นี้แล้ว อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นภายในกรงกันแน่ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่มีกล้องวงจรปิด ขณะที่เสือดาวนั้นแม้ปกติจะถูกแยกไว้ให้ห่างจากเจ้าหน้าที่ แต่วันดังกล่าวเสือดาวทั้ง 2 ตัว ถูกนำเข้ามาไว้ในกรงด้านในเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้าย
ด้านสื่อท้องถิ่นรายงานว่า แม้จะได้รับบาดเจ็บ แต่ผู้ดูแลสัตว์รายนี้ยังสามารถใช้วิทยุสื่อสารแจ้งเพื่อนร่วมงานได้ ก่อนถูกนำส่งโรงพยาบาลทางอากาศ
ขณะที่โฆษกของสวนสัตว์ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นว่า เสือดาวทั้ง 2 ตัว แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของมัน และจะไม่ถูกการุณยฆาตหลังเกิดเหตุ โดยระบุว่า "พวกมันเป็นสัตว์นักล่า และยังคงเป็นสัตว์นักล่า"
ขอบคุณข้อมูลจาก Metro