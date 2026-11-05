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อดีตเมียใหม่แฉเหตุหย่า หมวดสมภพ ลั่นไม่ให้เกียรติผู้หญิง จวกวุฒิภาวะแค่สมองปลาทอง

            มุกกี้ อดีตภรรยา หมวดสมภพ ปิดใจเล่าเบื้องหลังการหย่ากะทันหัน แฉปัญหาสารพัด ลั่นวุฒิภาวะแค่สมองปลาทอง สุดทนไม่ให้เกียรติผู้หญิง

หมวดสมภพ

            กลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตาอีกครั้ง สำหรับ หมวดสมภพ ที่เคยออกโหนกระแส ปิดฉากชีวิตคู่ครั้งใหม่กับสาวชลบุรีวัย 47 ปี ทั้งที่เพิ่งจดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2569 และยังไม่ทันได้จัดงานแต่งตามแผน ก็ถึงคราวหย่ากันเสียก่อน ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่ายังรักและไม่เคยคิดอยากหย่า แต่เมื่อกลับมาใช้ชีวิตโสดอีกครั้งก็ขอเดินหน้าเปิดรับสมัครคุณนายคนใหม่ พร้อมฝากถึงสาว ๆ ที่สนใจว่าสามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยทำความรู้จักกันได้ แต่คราวนี้ขอศึกษาดูใจกันให้มากกว่าเดิม ไม่รีบร้อนถึงขั้นจดทะเบียนสมรสเหมือนที่ผ่านมา

หมวดสมภพ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทุบข่าวนนท์

            วันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 มุกกี้ อดีตภรรยาคนล่าสุดของ หมวดสมภพ เปิดใจชี้แจงถึงสาเหตุที่ตัดสินใจหย่า ปัญหาเกิดจากฝ่ายชายไม่ทำตามข้อตกลงเดิม ทั้งยังเร่งรัดให้ย้ายเข้าไปอยู่ด้วยหลังจดทะเบียนสมรส พร้อมโต้ประเด็นความสัมพันธ์ที่ฝ่ายชายเคยกล่าวอ้าง 

หมวดสมภพ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทุบข่าวนนท์

            นอกจากนี้ยังแฉถึงปัญหาหลายเรื่อง ทั้งพฤติกรรมการพูดจา การใช้ชีวิต และความไม่พร้อมในการจัดงานแต่งงาน แม้แต่ค่าพิมพ์การ์ด 7,900 บาท ยังต้องผลัดวันจ่าย งานนี้สาวมุกกี้จึงขอพูดความจริงในมุมของตัวเอง พร้อมฝากข้อคิดถึงฝ่ายชายแบบเจ็บ ๆ ว่าควรจัดการชีวิตตัวเองให้ดีก่อนคิดดึงใครเข้ามาร่วมชีวิตอีกครั้ง

            มุกกี้ ระบุว่า ปัญหาเริ่มตั้งแต่หลังจดทะเบียนสมรส เมื่อฝ่ายชายพยายามเร่งรัดให้ย้ายเข้าไปอยู่ด้วย ทั้งที่ก่อนหน้านี้ตกลงกันชัดเจนว่าจะรอให้จัดงานแต่งงานเรียบร้อยก่อน พร้อมย้ำว่าตัวเองก็มีศักดิ์ศรี และไม่อยากให้ฝ่ายชายมองว่าผู้หญิงทุกคนจะยอมทำตามสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการได้ง่าย ๆ

หมวดสมภพ
ภาพจาก ขันข่าวเช้าตรู่

            นอกจากนี้ สาวมุกกี้ยังโต้ประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ที่ฝ่ายชายเคยกล่าวอ้าง โดยยืนยันว่าไม่เคยมีอะไรเกินเลยแม้แต่น้อย เพราะทุกครั้งที่เดินทางไปพบเพื่อเตรียมงานแต่งงาน ก็ไปเช้าเย็นกลับ และมีคุณแม่เดินทางไปด้วยตลอด พร้อมตั้งคำถามกลับว่าการนำเรื่องดังกล่าวไปพูดถึงฝ่ายหญิง เป็นการให้เกียรติคนที่ได้ชื่อว่าเป็นภรรยาหรือไม่

            มุกกี้ยังเผยอีกว่า ปัญหาไม่ได้มีแค่เรื่องความสัมพันธ์ แต่ยังรวมถึงพฤติกรรมการพูดจาของฝ่ายชาย ซึ่งมีการด่าทอและใช้คำพูดหยาบคายใส่กัน ทั้งที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตคู่เท่านั้น อีกทั้งยังยืนยันว่าการเข้ามาคบหาครั้งนี้ไม่ได้หวังเรื่องเงิน เพราะตัวเองมีงานทำ และมองว่ารายได้ที่ฝ่ายชายเคยพูดถึง ทั้งเงินเดือน 30,000 บาท รถเก๋งป้ายแดง 1 คัน และทอง 2 บาท ไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองให้ความสำคัญ เงินจำนวนนั้น ตนวิ่งงาน 3 เที่ยวก็ได้แล้ว แต่ที่ตัดสินใจจดทะเบียนสมรส คิดว่าราชการมั่นคง น่าจะเป็นผู้ใหญ่ แล้วมีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ มีความมั่นคง แต่เอาเข้าจริง ๆ วุฒิภาวะแค่สมองปลาทอง มีแต่สร้างปัญหาแต่ไม่รู้จักแก้ปัญหา

หมวดสมภพ
ภาพจาก ขันข่าวเช้าตรู่

            ที่ทำเอาเจ้าตัวผิดหวังอีกเรื่อง คือความไม่พร้อมในการใช้ชีวิตและการจัดการเรื่องภายในบ้าน โดยอ้างว่าบ้านฝ่ายชายมีเพียงพัดลมหนึ่งตัว ขาดเครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่าง ขณะที่ค่าจ้างแม่บ้านเพียง 500 บาท ก็ยังค้างจ่ายเป็นเดือน จนถึงขั้นตั้งคำถามถึงความสามารถในการดูแลคนอื่น พร้อมฝากให้ฝ่ายชายกลับไปจัดระเบียบชีวิตและปรับปรุงนิสัยตัวเองให้ดีก่อนคิดมีคู่ชีวิตคนใหม่

            ส่วนเรื่องงานแต่งงานก็ไม่ราบรื่นเช่นกัน สาวมุกกี้ระบุว่าตั้งแต่ขั้นตอนพิมพ์การ์ดก็มีปัญหาเรื่องความชัดเจน แม้แต่ค่าการ์ด 7,900 บาท ยังมีการเลื่อนจ่ายออกไปอีก 2 วัน จนมองว่าหากไม่มีความพร้อมตั้งแต่แรกก็ไม่ควรเดินหน้าเตรียมงาน เพราะสุดท้ายทุกฝ่ายต้องได้รับผลกระทบ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจหยุดทุกอย่าง ก่อนตกลงกันไปจบความสัมพันธ์ด้วยการหย่าในที่สุด


ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ทุบข่าวนนท์


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อดีตเมียใหม่แฉเหตุหย่า หมวดสมภพ ลั่นไม่ให้เกียรติผู้หญิง จวกวุฒิภาวะแค่สมองปลาทอง โพสต์เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09:27:36 4,663 อ่าน
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