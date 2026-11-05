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กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนัก อากาศแปรปรวน 5-9 พ.ย. เช็กพิกัดฝนวันนี้ 42 จังหวัด

           วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับที่ 8 (291/2569) เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2569) โดยมีรายละเอียดดังนี้

พยากรณ์อากาศ

           ในช่วงวันที่ 5-7 พฤศจิกายน บริเวณประเทศไทยตอนบน จะมีสภาพอากาศแปรปรวน โดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และมีฝนตกหนักบางแห่ง ซึ่งจะมีผลกระทบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง

           ส่วนในช่วงวันที่ 7–9 พฤศจิกายน บริเวณภาคใต้ จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม

           ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มีลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น

           สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

           ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง และสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย 06:00 น. วันที่ 5 พฤศจิกายน ถึง 06:00 น. วันที่ 6 พฤศจิกายน


ภาคเหนือ
           ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดน่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์
           อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส สูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
           ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ ขอนแก่น และนครราชสีมา
           อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส สูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง
           ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
           อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส สูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก
           ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
           อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส สูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
           ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา และนราธิวาส
           อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส สูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
           ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล
           อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส สูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

กรุงเทพฯ และปริมณฑล
           ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
           อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส สูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส


ขอบคุณข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

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กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนัก อากาศแปรปรวน 5-9 พ.ย. เช็กพิกัดฝนวันนี้ 42 จังหวัด โพสต์เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2569 เวลา 10:14:15 1,312 อ่าน
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