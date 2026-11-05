สาวนักกีฬาวัย 24 ปี เสียชีวิตหลังวิ่งมาราธอน เช็กสัญญาณเตือน ภาวะกล้ามเนื้อสลาย

นักกีฬาสาววัย 24 ปี เสียชีวิตระหว่างการแข่งขันมาราธอน ทั้งที่เหลือระยะทางอีกเพียง 3.2 กิโลเมตร เปิดสาเหตุจากภาวะกล้ามเนื้อสลาย ภัยเงียบที่คนออกกำลังกายหนักไม่ควรมองข้าม
ภาพจาก Instagram rachelapa
กระทั่งเวลาประมาณ 13.30 น. ขณะที่ราเชลวิ่งผ่านบริเวณใกล้ระยะไมล์ที่ 24 ภายในเซ็นทรัลปาร์ก เธอก็ทรุดลงอย่างกะทันหัน ผู้ชมการแข่งขันรายหนึ่งชื่อ มิคาเอลา นิโคลัส ซึ่งทำงานเป็นนักสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาล รีบเข้าไปช่วยเหลือและพบว่าราเชลไม่มีชีพจร ก่อนที่คู่หมั้นของนิโคลัสจะตะโกนเรียกแพทย์ และมีผู้ที่แสดงตัวเป็นแพทย์ 2 คนเข้ามาผลัดกันทำ CPR เพื่อช่วยชีวิต โดยนิโคลัสจับมือของราเชลเอาไว้ตลอดเวลา
จากนั้นทีมแพทย์ประจำการแข่งขันก็เดินทางมาถึง พร้อมใช้เครื่องกระตุกหัวใจพยายามช่วยชีวิต ก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพจะนำตัวเธอส่งโรงพยาบาล ขณะที่แม่ของเธอซึ่งสังเกตเห็นว่าตำแหน่งลูกสาวในแอปพลิเคชันไม่มีการเคลื่อนไหวก็รีบเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ แต่เมื่อไปถึงรถพยาบาลได้นำตัวลูกสาวออกไปแล้ว แพทย์พยายามช่วยชีวิตราเชลนานกว่า 6 ชั่วโมง ก่อนประกาศว่าเธอเสียชีวิตในเวลาประมาณ 21.40 น.
ภาพจาก bucknellbison
พ่อของราเชล เปิดเผยว่า สาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาวคือภาวะกล้ามเนื้อสลาย หรือ Rhabdomyolysis ซึ่งเป็นภาวะที่กล้ามเนื้อถูกทำลายจากการใช้งานหนักเกินไป โดยอาจเกิดจากการบาดเจ็บ ภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรง ร่างกายมีอุณหภูมิสูงเกินไป หรือการออกกำลังกายอย่างหนักและเข้มข้นโดยไม่มีเวลาพักฟื้นเพียงพอ
ภาวะดังกล่าวอาจทำให้สารต่าง ๆ จากเส้นใยกล้ามเนื้อที่ถูกทำลายเข้าสู่กระแสเลือดและไต จนเกิดความเสียหายต่อไตและส่งผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย โดยอาการที่ควรสังเกต ได้แก่ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ตึงแข็ง บวม ปวดกล้ามเนื้อ ปัสสาวะมีสีเข้มผิดปกติ เช่น สีน้ำตาล สีแดง หรือสีคล้ายชา รวมถึงอาจมีอาการคลื่นไส้ ขาดน้ำ และหมดสติ
ข้อมูลจาก Cleveland Clinic ระบุว่า อาการอาจเริ่มปรากฏภายใน 1-3 วัน หลังกล้ามเนื้อได้รับบาดเจ็บ และมีตั้งแต่ระดับเล็กน้อยไปจนถึงรุนแรง ซึ่งภาวะนี้อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ จึงควรสังเกตความผิดปกติของร่างกาย หากรู้สึกปวดเมื่อยหรือเหนื่อยล้ามากผิดปกติระหว่างออกกำลังกาย ควรหยุดพัก ไม่ฝืนเกินขีดจำกัดของตัวเอง รวมถึงดื่มน้ำให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในสภาพอากาศร้อนจัด
ด้านผู้จัดการแข่งขันได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของนักวิ่งรายนี้ พร้อมส่งกำลังใจไปยังครอบครัว เพื่อน และชุมชนนักวิ่งทั้งหมด โดยระบุว่า เหตุการณ์นักวิ่งเสียชีวิตระหว่างการแข่งขันมาราธอนครั้งล่าสุดก่อนหน้านี้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ทางการแพทย์เมื่อปี 2567
ภาพจาก Instagram rachelapa
นอกจากความตั้งใจที่จะพิชิตการแข่งขันมาราธอนครั้งแรกในชีวิตแล้ว การวิ่งครั้งนี้ยังมีความหมายกับ ราเชล เป็นพิเศษ เพราะเธอตั้งใจใช้การแข่งขันเป็นส่วนหนึ่งของการระดมทุนสนับสนุนการต่อสู้กับโรคพาร์กินสัน เพื่ออุทิศให้กับคุณปู่ผู้ล่วงลับ ซึ่งเสียชีวิตในปี 2565
ราเชลเคยเขียนข้อความบนเว็บไซต์ระดมทุน Parkinson’s Champions ว่าคุณปู่เป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตมาตั้งแต่เด็ก เป็นคนที่สอนให้เธอรักการออกกำลังกาย กล้าท้าทายขีดจำกัดของตัวเอง และเปิดรับความท้าทายใหม่ ๆ แต่เมื่อคุณปู่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคพาร์กินสัน เธอต้องเห็นโรคดังกล่าวค่อย ๆ พรากความสามารถในการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณปู่รักไปทีละน้อย
เธอจึงภูมิใจที่ได้เข้าร่วมวิ่งกับ Parkinson's Foundation Champions เพื่อระดมทุนและสร้างความตระหนักรู้ สนับสนุนการวิจัย การดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ้น และการค้นหาวิธีรักษาโรคให้หายขาด โดยการระดมทุนของราเชลสามารถทำยอดได้มากกว่า 22,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 7.3 แสนบาท) และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ราเชล ทำงานเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าแห่งหนึ่ง และกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA) ที่ Charleston Southern University ก่อนที่การแข่งขันซึ่งเธอเตรียมตัวมาอย่างยาวนานจะกลายเป็นเหตุการณ์สุดเศร้าที่ไม่มีใครคาดคิด
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เว็บไซต์ Foxnews รายงานว่า วงการนักวิ่งต้องเผชิญกับเรื่องเศร้าสะเทือนใจ หลัง ราเชล อาปา (Rachel Apa) นักวิ่งสาววัย 24 ปี เสียชีวิตระหว่างการแข่งขันนิวยอร์กซิตีมาราธอน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทั้งที่เหลือระยะทางอีกเพียง 3.2 กิโลเมตร ก็จะถึงเส้นชัย
ภาพจาก Instagram rachelapa
ราเชล เคยเป็นนักกีฬาฮอกกี้สนามระดับดิวิชั่น 1 ของมหาวิทยาลัยบัคนอลล์ และเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันครั้งนี้มานานหลายเดือน โดยในวันแข่งขัน มิเชลล์ อาปา แม่ของเธอ ได้เดินทางไปให้กำลังใจลูกสาวตามเส้นทาง และมีโอกาสเห็นเธอวิ่งผ่านบริเวณระยะไมล์ที่ 14 ในย่านลองไอส์แลนด์ซิตี ซึ่งตอนนั้นราเชลยังดูแข็งแรง ยิ้มแย้ม และยื่นมือไฮไฟว์กับผู้ชมอย่างสดใส ก่อนจะมุ่งหน้าวิ่งต่อไป
ขณะที่ สตีฟ อาปา พ่อของราเชล ซึ่งอยู่ที่บ้านในรัฐเพนซิลเวเนีย คอยติดตามตำแหน่งลูกสาวผ่านแอปพลิเคชัน New York Road Runners พร้อมส่งข้อความให้กำลังใจเป็นระยะ แต่เมื่อราเชลวิ่งถึงระยะไมล์ที่ 18 เธอส่งข้อความกลับมาว่า "Ow" หรือ "เจ็บ" และเมื่อถึงไมล์ที่ 19 ก็ส่งมาอีกครั้งว่า "Ow ow" (เจ็บ ๆ) ก่อนที่พ่อจะส่งข้อความไปหาในช่วงไมล์ที่ 23 ว่า "ช่วงสุดท้ายแล้วนะ" (Final stretch) แต่ครั้งนี้กลับไม่มีข้อความตอบกลับมาอีกเลย
กระทั่งเวลาประมาณ 13.30 น. ขณะที่ราเชลวิ่งผ่านบริเวณใกล้ระยะไมล์ที่ 24 ภายในเซ็นทรัลปาร์ก เธอก็ทรุดลงอย่างกะทันหัน ผู้ชมการแข่งขันรายหนึ่งชื่อ มิคาเอลา นิโคลัส ซึ่งทำงานเป็นนักสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาล รีบเข้าไปช่วยเหลือและพบว่าราเชลไม่มีชีพจร ก่อนที่คู่หมั้นของนิโคลัสจะตะโกนเรียกแพทย์ และมีผู้ที่แสดงตัวเป็นแพทย์ 2 คนเข้ามาผลัดกันทำ CPR เพื่อช่วยชีวิต โดยนิโคลัสจับมือของราเชลเอาไว้ตลอดเวลา
จากนั้นทีมแพทย์ประจำการแข่งขันก็เดินทางมาถึง พร้อมใช้เครื่องกระตุกหัวใจพยายามช่วยชีวิต ก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพจะนำตัวเธอส่งโรงพยาบาล ขณะที่แม่ของเธอซึ่งสังเกตเห็นว่าตำแหน่งลูกสาวในแอปพลิเคชันไม่มีการเคลื่อนไหวก็รีบเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ แต่เมื่อไปถึงรถพยาบาลได้นำตัวลูกสาวออกไปแล้ว แพทย์พยายามช่วยชีวิตราเชลนานกว่า 6 ชั่วโมง ก่อนประกาศว่าเธอเสียชีวิตในเวลาประมาณ 21.40 น.
ภาพจาก bucknellbison
เปิดสาเหตุการเสียชีวิต ภาวะกล้ามเนื้อสลาย
พ่อของราเชล เปิดเผยว่า สาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาวคือภาวะกล้ามเนื้อสลาย หรือ Rhabdomyolysis ซึ่งเป็นภาวะที่กล้ามเนื้อถูกทำลายจากการใช้งานหนักเกินไป โดยอาจเกิดจากการบาดเจ็บ ภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรง ร่างกายมีอุณหภูมิสูงเกินไป หรือการออกกำลังกายอย่างหนักและเข้มข้นโดยไม่มีเวลาพักฟื้นเพียงพอ
ภาวะดังกล่าวอาจทำให้สารต่าง ๆ จากเส้นใยกล้ามเนื้อที่ถูกทำลายเข้าสู่กระแสเลือดและไต จนเกิดความเสียหายต่อไตและส่งผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย โดยอาการที่ควรสังเกต ได้แก่ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ตึงแข็ง บวม ปวดกล้ามเนื้อ ปัสสาวะมีสีเข้มผิดปกติ เช่น สีน้ำตาล สีแดง หรือสีคล้ายชา รวมถึงอาจมีอาการคลื่นไส้ ขาดน้ำ และหมดสติ
ข้อมูลจาก Cleveland Clinic ระบุว่า อาการอาจเริ่มปรากฏภายใน 1-3 วัน หลังกล้ามเนื้อได้รับบาดเจ็บ และมีตั้งแต่ระดับเล็กน้อยไปจนถึงรุนแรง ซึ่งภาวะนี้อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ จึงควรสังเกตความผิดปกติของร่างกาย หากรู้สึกปวดเมื่อยหรือเหนื่อยล้ามากผิดปกติระหว่างออกกำลังกาย ควรหยุดพัก ไม่ฝืนเกินขีดจำกัดของตัวเอง รวมถึงดื่มน้ำให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในสภาพอากาศร้อนจัด
ด้านผู้จัดการแข่งขันได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของนักวิ่งรายนี้ พร้อมส่งกำลังใจไปยังครอบครัว เพื่อน และชุมชนนักวิ่งทั้งหมด โดยระบุว่า เหตุการณ์นักวิ่งเสียชีวิตระหว่างการแข่งขันมาราธอนครั้งล่าสุดก่อนหน้านี้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ทางการแพทย์เมื่อปี 2567
ภาพจาก Instagram rachelapa
ย้อนจุดเริ่มต้นภารกิจ วิ่งเพื่อคุณปู่ ระดมทุนช่วยผู้ป่วยพาร์กินสัน
นอกจากความตั้งใจที่จะพิชิตการแข่งขันมาราธอนครั้งแรกในชีวิตแล้ว การวิ่งครั้งนี้ยังมีความหมายกับ ราเชล เป็นพิเศษ เพราะเธอตั้งใจใช้การแข่งขันเป็นส่วนหนึ่งของการระดมทุนสนับสนุนการต่อสู้กับโรคพาร์กินสัน เพื่ออุทิศให้กับคุณปู่ผู้ล่วงลับ ซึ่งเสียชีวิตในปี 2565
ราเชลเคยเขียนข้อความบนเว็บไซต์ระดมทุน Parkinson’s Champions ว่าคุณปู่เป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตมาตั้งแต่เด็ก เป็นคนที่สอนให้เธอรักการออกกำลังกาย กล้าท้าทายขีดจำกัดของตัวเอง และเปิดรับความท้าทายใหม่ ๆ แต่เมื่อคุณปู่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคพาร์กินสัน เธอต้องเห็นโรคดังกล่าวค่อย ๆ พรากความสามารถในการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณปู่รักไปทีละน้อย
เธอจึงภูมิใจที่ได้เข้าร่วมวิ่งกับ Parkinson's Foundation Champions เพื่อระดมทุนและสร้างความตระหนักรู้ สนับสนุนการวิจัย การดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ้น และการค้นหาวิธีรักษาโรคให้หายขาด โดยการระดมทุนของราเชลสามารถทำยอดได้มากกว่า 22,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 7.3 แสนบาท) และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ราเชล ทำงานเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าแห่งหนึ่ง และกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA) ที่ Charleston Southern University ก่อนที่การแข่งขันซึ่งเธอเตรียมตัวมาอย่างยาวนานจะกลายเป็นเหตุการณ์สุดเศร้าที่ไม่มีใครคาดคิด
ขอบคุณข้อมูลจาก Foxnews