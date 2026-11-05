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ตี๋น้อยแถลงขออภัย ปมลูกค้าเจอตัวอ่อนหนอน ในกุ้งแก้ว แจงผลตรวจสอบ

           สุกี้ตี๋น้อย ขอโทษลูกค้า หลังมีคนเจอตัวอ่อนหนอนในกุ้งแก้ว ล่าสุดทีมผู้เชี่ยวชาญตรวจแล้ว มาจากอะไร พร้อมเปิดแนวทางปรับปรุง 3 ข้อ 

สุกี้ตี๋น้อย

          เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจขณะนี้ เมื่อเพจเฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย โพสต์แถลงขออภัยลูกค้าเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 กรณีลูกค้าพบตัวอ่อนหนอน สีขาวใส หัวดำ ในกุ้งแก้ว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่สาขาเดอะโฟรท์ พุทธมณฑลสาย 4 จังหวัดนครปฐม

สุกี้ตี๋น้อย
ภาพจาก Facebook สุกี้ตี๋น้อย

          บริษัทฯ ระบุว่า ต้องขออภัยลูกค้าทุกท่าน ยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ และรีบแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เข้าตรวจสอบหาข้อเท็จจริงโดยเร็วที่สุดแล้ว ทีมที่เข้าตรวจสอบมี 3 ฝ่าย ได้แก่ นักกีฏวิทยาจากบริษัท เอเชียเพสท์ เซอร์วิส จำกัด 2 คน ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพและประกันคุณภาพของ บมจ.ไทยยูเนี่ยน และฝ่ายตรวจสอบคุณภาพของตี๋น้อยเอง

สุกี้ตี๋น้อย
ภาพจาก Facebook สุกี้ตี๋น้อย

          ผลตรวจพบว่า เป็นตัวหนอนสีขาวใส หัวดำ ที่เกิดจากแมลงวันหลังลาย (Family Sarcophagidae) ซึ่งตัวใหญ่กว่าแมลงวันบ้าน ซึ่งพบได้ค่อนข้างยากและน้อยกว่า แมลงวันชนิดนี้กินซากสัตว์ที่ตายแล้วเป็นอาหาร และมีความสามารถพิเศษคือจะวางไข่หรือออกลูกเป็นตัวเลยก็ได้ ถ้าสัตว์นั้นมีกลิ่นคาวและอุณหภูมิเหมาะสม ก็จะออกลูกเป็นตัวได้ทันที

สุกี้ตี๋น้อย
ภาพจาก Facebook สุกี้ตี๋น้อย

ส่วนสิ่งที่ร้านจะปรับปรุงแก้ไขมี 3 ข้อ ดังนี้


          1. ติดเครื่องดักแมลงเพิ่มอีก 1 จุด บริเวณประตูเข้า-ออกหลังร้าน จากเดิม 6 จุด เป็น 7 จุด โดยเครื่องดักแมลงนี้ตี๋น้อยเช่าจากบริษัท Rentokil จำกัด บริษัทกำจัดแมลงจากประเทศอังกฤษ ที่เปิดมาแล้ว 100 ปี และมีอยู่ทั่วโลก 90 ประเทศ

          2. เมื่อจัดกุ้งแก้วใส่ถาดเสร็จแล้ว ให้นำไปแช่ตู้เย็นทันที

          3. ระหว่างเดินไปเสิร์ฟ ให้สังเกตว่ามีแมลงเกาะอาหารหรือไม่

          ท้ายโพสต์ ตี๋น้อยยืนยันว่าครัวของร้านมีพื้นที่ใหญ่ สะอาด สะดวกในการทำงาน และแอร์เย็น พร้อมขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ช่วยติชม

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ตี๋น้อยแถลงขออภัย ปมลูกค้าเจอตัวอ่อนหนอน ในกุ้งแก้ว แจงผลตรวจสอบ โพสต์เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2569 เวลา 10:42:57 2,669 อ่าน
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