ชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจ ครูสอนเลข ตรวจข้อสอบปลายภาค อ่านคำตอบที่เด็กเขียน แทบคอตก
ผู้ใช้ TikTok @i_bbirth ได้เผยภาพคุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ กำลังตรวจข้อสอบปลายภาค เพื่อเอาคะแนนสอบไปรวมกับคะแนนเก็บ ตัดเกรดเฉลี่ยตลอดเทอม ก่อนที่มาเจอข้อสอบของนักเรียนคนหนึ่ง โดยให้แก้โจทย์ปัญหา แล้วเขียนคำตอบที่ถูกต้องลงไป พอมาเห็นคำตอบที่นักเรียนเขียน ทำเอาครูแทบเอามือก่ายหน้าผาก พร้อมเขียนแคปชั่น ต่อไปจะสอนคนที่สอนได้ก็พอ ทางด้านชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจให้ครู พร้อมบอกให้ครูโต้กลับ ด้วยการเขียนเกรดด้วยคำนั้น เอาให้ผู้ปกครองรู้ไปเลย ว่าเด็กเป็นยังไง
ภาพจาก TikTok @i_bbirth