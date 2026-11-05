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ครูสอนเลข ตรวจข้อสอบปลายภาค อ่านคำตอบที่เด็กเขียน แทบคอตก

       ชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจ ครูสอนเลข ตรวจข้อสอบปลายภาค อ่านคำตอบที่เด็กเขียน แทบคอตก
           ผู้ใช้ TikTok @i_bbirth ได้เผยภาพคุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ กำลังตรวจข้อสอบปลายภาค เพื่อเอาคะแนนสอบไปรวมกับคะแนนเก็บ ตัดเกรดเฉลี่ยตลอดเทอม ก่อนที่มาเจอข้อสอบของนักเรียนคนหนึ่ง โดยให้แก้โจทย์ปัญหา แล้วเขียนคำตอบที่ถูกต้องลงไป พอมาเห็นคำตอบที่นักเรียนเขียน ทำเอาครูแทบเอามือก่ายหน้าผาก พร้อมเขียนแคปชั่น ต่อไปจะสอนคนที่สอนได้ก็พอ ทางด้านชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจให้ครู พร้อมบอกให้ครูโต้กลับ ด้วยการเขียนเกรดด้วยคำนั้น เอาให้ผู้ปกครองรู้ไปเลย ว่าเด็กเป็นยังไง
สอบปลายภาค

ภาพจาก TikTok @i_bbirth
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ครูสอนเลข ตรวจข้อสอบปลายภาค อ่านคำตอบที่เด็กเขียน แทบคอตก โพสต์เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2569 เวลา 11:24:04 2,151 อ่าน
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