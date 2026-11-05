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ทราย สมุทร แจงหลังทัวร์ลง ปมนากบุญทิ้ง ยินดีโดนถล่ม ก่อนเปิดประเด็นถึงสวนสัตว์

          ทราย สมุทร เคลื่อนไหวหลังทัวร์ลง ปมหนุนย้ายนากบุญทิ้ง  ลั่นยอมเป็นเป้าสังคม ก่อนทิ้งประเด็นร้อน อย่าลืมสวนสัตว์ไม่มีใบอนุญาต



          ดราม่า นากบุญทิ้ง นากขวัญใจชาวเน็ตที่ตายหลังถูกย้ายออกจากสวนสัตว์ ยังคงร้อนแรงไม่หยุด จากเดิมที่สังคมพุ่งเป้าไปยังอินฟลูเอนเซอร์สาวต้นเรื่อง ล่าสุดกระแสกลับลุกลามไปถึง ทราย สมุทร นักอนุรักษ์ทางทะเลชื่อดัง หลังถูกขุดคอมเมนต์เก่าที่มีข้อความสนับสนุนให้ย้ายสัตว์ออกจากพื้นที่ จนชาวเน็ตตั้งคำถามถึงส่วนเกี่ยวข้องและเรียกร้องให้แสดงความรับผิดชอบ 

ทราย สมุทร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Aree Ieamsouyngam

          วันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 ทราย สมุทร  ออกมาเคลื่อนไหว ยืนยันอำนาจการดูแลและปกป้องชีวิตสัตว์อยู่ที่กระทรวงและหน่วยงานรัฐ ไม่ใช่ประชาชนอย่างตน พร้อมยอมเป็นพื้นที่รองรับความโกรธแค้นของสังคม แต่ตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบและความโปร่งใสของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถมทิ้งประเด็นร้อนว่า ต้องอย่าลืมว่า สวนสัตว์แห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ ก่อนประกาศพร้อมร่วมเดินหน้าเรียกร้องให้กระทรวงปรับปรุงการทำงาน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้กับสัตว์ตัวอื่นอีกต่อไป

ทราย สมุทร

          โดยเจ้าตัวโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า "อำนาจการดูแลการปกป้องชีวิตสัตว์อยู่กับกระทรวงและทางสวนสัตว์-สถานที่เพาะเลี่ยง..นากมีชีวิตที่แย่เพราะเขาอยู่ในสวนสัตว์..นากตายภายใต้การดูแล/ย้ายของหน่วยรัฐ/กระทรวงทรัพฯ 

          ผมและประชาชนไม่มีอำนาจในการดูแลน้องตรงนี้ได้ตามกฎหมาย แต่ผมเข้าใจความโกรธที่บางคนรู้สึกกับเรื่องนี้ดีนะครับ การแสดงความอึกอัดต่อรัฐแน่นอนจะดูน่ากลัวถ้าเทียบกับการลงกับประชาชนแบบผม ทรายยินดีและยอมเป็นพื้นที่รับการระบายความรู้สึกที่อึดอัดกับระบบรัฐบาลเรา ผมเองก็อึดอัดที่เสียงของผมและประชาชนคนอื่น ๆ ไม่ได้รับการตอบสนองหรือความชัดเจนจากการทำงานของกระทรวง (ไม่ใช่แค่เคสนาก แต่ตั้งแต่เคส "หูพับ" แล้วครับ)

ทราย สมุทร


          ผมเบื่อที่ความไม่ยุติธรรมสามารถเกิดต่อสัตว์ที่บริสุทธิ์ใจ และสุดท้ายแล้วบุคคลที่มีอำนาจในเรื่องนี้ไม่ต้องมีความรับผิดชอบ ทรายยินดีเป็นเป้าให้ครับจนกว่าทุก ๆ คนที่เสียใจจะรู้สึกดีขึ้น ทรายไม่เคยเห็นด้วยกับการคุกคามชีวิตสัตว์ก็ถึงเราต้องอนุรักษ์แหล่งที่อยู่ธรรมชาติดั้งเดิมของเขาและไม่นำเขามาเป็นของเล่นของมนุษย์

          แล้วเมื่อทุกคนพร้อมแล้ว ทรายยินดีที่จะเดินไปด้วยกันไปเรียกร้องหน้าสถานที่เพื่อขอให้กระทรวงมีการปรับตัว ความโปร่งใส่ในการทำงานจะได้เรื่องนี้ไม่เกิดกับสัตว์ชีวิตอื่นอีกครับ"

          ต่อมา ทราย ยังคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ว่า "ระหว่างที่ทุกคนว่าผมต่อ อย่าลืมว่าสวนสัตว์นี้ไม่ได้มีใบอนุญาตประกอบการนะครับ"

ทราย สมุทร

ทราย สมุทร


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ทราย สมุทร แจงหลังทัวร์ลง ปมนากบุญทิ้ง ยินดีโดนถล่ม ก่อนเปิดประเด็นถึงสวนสัตว์ โพสต์เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2569 เวลา 11:50:30 1,115 อ่าน
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