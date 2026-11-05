ออยศรี ร้อง กมธ.ฟอกเงิน สอบ บุ๋ม ปนัดดา แย้มเป้าหมายต่อไป มูลนิธิคนตื่นธรรม

ออยศรี ยื่นหนังสือให้ตรวจสอบฟอกเงิน บุ๋ม ปนัดดา - องค์กรทำดี แย้มรายต่อไปอาจเป็นมูลนิธิคนตื่นธรรม ลั่นท้ามาก็จัดให้ เดินให้สุด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
ด้าน นายพิทักษ์เดช กล่าวว่า เมื่อเช้าได้รับการประสานจากฝ่ายเลขาฯ กมธ. ว่าจะมีการยื่นหนังสือร้องเรียนกรณีมูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่ง กมธ. จะนำเรื่องให้คณะกลั่นกรองพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานของ กมธ. หรือไม่ หากเกี่ยวข้องและพิจารณาแล้วเสร็จจะขอมติที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป
ประธาน กมธ. ยังระบุว่า ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิหรือสมาคม หากมีการร้องเรียนต่อ กมธ. ก็จะตรวจสอบหลายมูลนิธิว่ารับเงินมาโดยชอบหรือไม่ และตรงตามเจตนารมณ์ของสมาคมและมูลนิธิหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นสมาคมเถื่อน หรือสมาคมและมูลนิธิที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมาย เมื่อพิจารณาแล้วกรรมาธิการจะเรียกผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ขอย้ำว่าเราไม่ได้ทำงานเพื่อกลั่นแกล้งใคร แต่การทำงานของกรรมาธิการเป็นไปเพื่อความกระจ่างแจ้งและความเป็นธรรม เพื่อให้เกิดการชี้แจงต่อประชาชนที่มีข้อสงสัย และให้ความเป็นธรรมกับผู้ร้องเรียน รวมถึงผู้ถูกร้องเรียน แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ดูรายละเอียดในหนังสือร้องเรียน
สำหรับแนวทางของ กมธ. คือการขอความร่วมมือและการใช้กฎหมาย หากไม่ให้ความร่วมมือก็ต้องใช้กฎหมายเรียกมาชี้แจงข้อเท็จจริง
เมื่อถามว่าการยื่นครั้งนี้ต้องการให้ตรวจสอบเส้นเงินหรือเรื่องอะไร ทนายความกล่าวว่า สืบเนื่องจาก บุ๋ม ปนัดดา แถลงข่าวและเอ่ยชื่อถึง "ออยศรี" พร้อมบอกว่าตรวจสอบเลยลูก เดินให้สุด ตนจึงจัดให้ตั้งแต่แจ้งความร้องทุกข์ และไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียว เพราะเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ยอมความไม่ได้ จะไม่มีการถอนฟ้องใด ๆ แม้ถอนฟ้อง กฎหมายก็ยังดำเนินการต่อได้
วันนี้จึงยื่นต่อ กมธ. เพื่อให้ตรวจสอบทุกมิติ แม้จะมีความซ้ำซ้อนหรืออำนาจหน้าที่คล้ายกัน เพราะค่อนข้างชัดเจนว่ามีเรื่องฟอกเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง องค์กรระดับประเทศรับบริจาคเงินของประชาชนแล้วนำไปใช้ส่วนตัว ซึ่งต้องจัดการขั้นเด็ดขาด
เมื่อถามว่านอกจากมูลนิธิของ บุ๋ม ปนัดดา จะตรวจสอบมูลนิธิอื่นต่อหรือไม่ น.ส.บุญยนุช ยอมรับว่ามี โดยระบุว่าได้ตรวจสอบมูลนิธิแห่งหนึ่ง ซึ่งมีคำพิพากษาออกมาจากคำสารภาพของประธานมูลนิธิเองว่ามีการปลอมลายเซ็นบุคคลอื่นในการจัดตั้งมูลนิธิ ทั้งยังเปิดรับบริจาค และมีพยานหลักฐานจากศาลว่ามีการโอนเงินของมูลนิธิเข้าบัญชีส่วนตัว ทั้งบัญชีตัวเอง บัญชีลูกชาย และสามี ซึ่งยังไม่ได้ออกมาชี้แจงว่าโอนไปทำอะไร นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิอื่น ๆ ที่ประชาชนตื่นตัวและทักมาพูดคุย หากพบความผิดปกติจะร่วมแสดงความเห็นและหาทางออกกับประชาชนที่ติดต่อเข้ามา
ภาพจาก ครอบครัวข่าว 3
น.ส.บุญยนุช กล่าวเพิ่มเติมว่า ตอนนี้ประชาชนคนไทยถูกดูถูกจาก บุ๋ม ปนัดดา เหยียดหยามเกียรติและศักดิ์ศรีของคนไทยเป็นอย่างมาก จากพฤติกรรมที่ปรากฏออกมา โดยเฉพาะภาพข้าวของบริจาคที่กองไว้
แม้จะบอกว่าดูแลเงินอย่างดี แต่ภาพที่ออกมาทำให้ทุกคนควรคิดได้แล้วว่า เลิกคิดเรื่องเงิน 1,000 บาท ไม่ว่าเงินเท่าไร ถ้าเอาเงินไปให้คนที่ไม่รู้จักคุณค่า สภาพลับหลังก็จะเป็นแบบนี้ จึงสงสัยว่าภาพความดีของ บุ๋ม ปนัดดา เป็นความดีที่ตั้งใจทำ หรือต้องทำแลกมากับการนำเสนอ เพื่อให้คนช่วยกันโอนเงินแล้วนำไปใช้ส่วนตัว พร้อมย้ำว่าไม่แฟร์กับประเทศไทย
ทั้งนี้ ล่าสุดมีรายงานว่า บุ๋ม ปนัดดา ได้ยื่นเอกสารถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะตรวจสอบเงินบริจาค โดยมีไปชี้แจงสรรพากรแล้ว
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 ครอบครัวข่าว 3 รายงานว่า น.ส.บุญยนุช เจ้าของเพจ "ออยศรีและผองเผือก" พร้อม นายธนาคาร น้อยพิทักษ์ ทนายความ เดินทางไปยื่นหนังสือต่อ นายพิทักษ์เดช เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด เพื่อให้ตรวจสอบ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี และมูลนิธิองค์กรทำดี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
โดย น.ส.บุญยนุช ระบุว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสำคัญ และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครั้งใหญ่ของประเทศ ในการปรับปรุง ตรวจสอบ และป้องกันคนที่ใช้ความเดือดร้อนของชาวบ้านและน้ำใจของประชาชนคนไทยเพื่อหาประโยชน์ส่วนตัว
ด้าน นายพิทักษ์เดช กล่าวว่า เมื่อเช้าได้รับการประสานจากฝ่ายเลขาฯ กมธ. ว่าจะมีการยื่นหนังสือร้องเรียนกรณีมูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่ง กมธ. จะนำเรื่องให้คณะกลั่นกรองพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานของ กมธ. หรือไม่ หากเกี่ยวข้องและพิจารณาแล้วเสร็จจะขอมติที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป
ประธาน กมธ. ยังระบุว่า ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิหรือสมาคม หากมีการร้องเรียนต่อ กมธ. ก็จะตรวจสอบหลายมูลนิธิว่ารับเงินมาโดยชอบหรือไม่ และตรงตามเจตนารมณ์ของสมาคมและมูลนิธิหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นสมาคมเถื่อน หรือสมาคมและมูลนิธิที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมาย เมื่อพิจารณาแล้วกรรมาธิการจะเรียกผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ขอย้ำว่าเราไม่ได้ทำงานเพื่อกลั่นแกล้งใคร แต่การทำงานของกรรมาธิการเป็นไปเพื่อความกระจ่างแจ้งและความเป็นธรรม เพื่อให้เกิดการชี้แจงต่อประชาชนที่มีข้อสงสัย และให้ความเป็นธรรมกับผู้ร้องเรียน รวมถึงผู้ถูกร้องเรียน แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ดูรายละเอียดในหนังสือร้องเรียน
สำหรับแนวทางของ กมธ. คือการขอความร่วมมือและการใช้กฎหมาย หากไม่ให้ความร่วมมือก็ต้องใช้กฎหมายเรียกมาชี้แจงข้อเท็จจริง
เมื่อถามว่าการยื่นครั้งนี้ต้องการให้ตรวจสอบเส้นเงินหรือเรื่องอะไร ทนายความกล่าวว่า สืบเนื่องจาก บุ๋ม ปนัดดา แถลงข่าวและเอ่ยชื่อถึง "ออยศรี" พร้อมบอกว่าตรวจสอบเลยลูก เดินให้สุด ตนจึงจัดให้ตั้งแต่แจ้งความร้องทุกข์ และไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียว เพราะเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ยอมความไม่ได้ จะไม่มีการถอนฟ้องใด ๆ แม้ถอนฟ้อง กฎหมายก็ยังดำเนินการต่อได้
วันนี้จึงยื่นต่อ กมธ. เพื่อให้ตรวจสอบทุกมิติ แม้จะมีความซ้ำซ้อนหรืออำนาจหน้าที่คล้ายกัน เพราะค่อนข้างชัดเจนว่ามีเรื่องฟอกเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง องค์กรระดับประเทศรับบริจาคเงินของประชาชนแล้วนำไปใช้ส่วนตัว ซึ่งต้องจัดการขั้นเด็ดขาด
ส่วนรายละเอียดในหนังสือที่ยื่น ทนายความระบุว่า มีทั้งเรื่องการโอนเงินให้สามี 200 ล้านบาท และการนำเงินเข้าบัญชีส่วนตัวอีก 300 ล้านบาท พร้อมระบุว่า หากไม่มีการกระทำทุจริตต่อประชาชน หรือนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินต่าง ๆ จากเงินที่กระทำผิดกฎหมาย ก็จะไม่เข้าข่ายการฟอกเงิน
เมื่อถามว่านอกจากมูลนิธิของ บุ๋ม ปนัดดา จะตรวจสอบมูลนิธิอื่นต่อหรือไม่ น.ส.บุญยนุช ยอมรับว่ามี โดยระบุว่าได้ตรวจสอบมูลนิธิแห่งหนึ่ง ซึ่งมีคำพิพากษาออกมาจากคำสารภาพของประธานมูลนิธิเองว่ามีการปลอมลายเซ็นบุคคลอื่นในการจัดตั้งมูลนิธิ ทั้งยังเปิดรับบริจาค และมีพยานหลักฐานจากศาลว่ามีการโอนเงินของมูลนิธิเข้าบัญชีส่วนตัว ทั้งบัญชีตัวเอง บัญชีลูกชาย และสามี ซึ่งยังไม่ได้ออกมาชี้แจงว่าโอนไปทำอะไร นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิอื่น ๆ ที่ประชาชนตื่นตัวและทักมาพูดคุย หากพบความผิดปกติจะร่วมแสดงความเห็นและหาทางออกกับประชาชนที่ติดต่อเข้ามา
ภาพจาก ครอบครัวข่าว 3
เมื่อถามว่าจะติดตามมูลนิธิคนตื่นธรรมด้วยหรือไม่ น.ส.บุญยนุช กล่าวว่า หลังมีการท้าให้พิสูจน์ตรวจสอบ ตนยังไม่ทราบว่าภายในมูลนิธิเป็นอย่างไร แต่เบื้องต้นพบว่าเพิ่งเปิดมาไม่กี่เดือน จึงต้องพิจารณาว่ามีการจดทะเบียนจัดตั้งถูกต้องหรือไม่ในการรับบริจาคแต่ละครั้ง และเคยประกาศเรื่องการนำเงินไปซื้อที่ดิน จะตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ทั้งยังทราบมาว่า อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม ลบบางโพสต์ออกไป แต่ทนายธรรมราชแจ้งว่าเก็บหลักฐานทุกอย่างไว้แล้ว และน่าจะมีการยื่นตรวจสอบมูลนิธิคนตื่นธรรมต่อไป
น.ส.บุญยนุช กล่าวเพิ่มเติมว่า ตอนนี้ประชาชนคนไทยถูกดูถูกจาก บุ๋ม ปนัดดา เหยียดหยามเกียรติและศักดิ์ศรีของคนไทยเป็นอย่างมาก จากพฤติกรรมที่ปรากฏออกมา โดยเฉพาะภาพข้าวของบริจาคที่กองไว้
แม้จะบอกว่าดูแลเงินอย่างดี แต่ภาพที่ออกมาทำให้ทุกคนควรคิดได้แล้วว่า เลิกคิดเรื่องเงิน 1,000 บาท ไม่ว่าเงินเท่าไร ถ้าเอาเงินไปให้คนที่ไม่รู้จักคุณค่า สภาพลับหลังก็จะเป็นแบบนี้ จึงสงสัยว่าภาพความดีของ บุ๋ม ปนัดดา เป็นความดีที่ตั้งใจทำ หรือต้องทำแลกมากับการนำเสนอ เพื่อให้คนช่วยกันโอนเงินแล้วนำไปใช้ส่วนตัว พร้อมย้ำว่าไม่แฟร์กับประเทศไทย
ทั้งนี้ ล่าสุดมีรายงานว่า บุ๋ม ปนัดดา ได้ยื่นเอกสารถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะตรวจสอบเงินบริจาค โดยมีไปชี้แจงสรรพากรแล้ว
ขอบคุณข้อมูลจาก ครอบครัวข่าว 3, บิ๊กเกรียน