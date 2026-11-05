บุ๋ม รับผิดกลางรายการ พร้อมให้มารับตัว - กรรชัย อัปเดต ออกหมายจับแล้วจริงไหม

บุ๋ม ปนัดดา ลั่นขอรับผิดคนเดียว หลังมีข่าวออกหมายจับ ทนายชี้ให้มารับตัวได้ทันทีที่สำนักงาน ไม่อยากให้เด็ก ๆ เห็นภาพที่บ้าน ฝั่ง หนุ่ม กรรชัย เช็กแล้ว หมายจับยังไม่ออก
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก โหนกระแส
ภาพจาก Instagram @boompanadda
ขณะที่ บุ๋ม ปนัดดา ได้กล่าวผ่านรายการว่า อยากจะขอโทษทุกคน ขอโทษกรรมการทุกคน แล้วก็บุ๋มจะเป็นคนที่รับผิดคนเดียว
ภาพจาก โหนกระแส
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 รายการโหนกระแส ทางช่อง 3 ยังคงติดตามกันต่อกับเรื่องราวของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี กับประเด็นเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี โดย ทนายเพชร ทนายบุ๋ม ปนัดดา เปิดเผยว่า ขณะนี้หมายจับน่าจะออกแล้ว ถ้าหากตำรวจจะเชิญตัวหรือมารับตัว บุ๋ม ปนัดดา ก็ให้มาที่สำนักงานของทนายเพชรที่แฟชั่นไอส์แลนด์ได้เลย
ภาพจาก โหนกระแส
โดยหากหมายจับออกแล้ว ที่อยากให้ไปรับตัวที่สำนักงานทนายความ เพราะไม่อยากให้ไปที่บ้านแล้วเด็กต้องมาเห็นภาพนั้น ซึ่งหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป อะไรที่ผิดก็ว่าไปตามผิด อะไรที่เกินกว่าความจริงเราก็จะแก้ไขให้เขา ซึ่งตอนนี้ทาง บุ๋ม ปนัดดา ทำใจ ยินดีเข้าสู่กระบวนการ
ภาพจาก โหนกระแส
ทาง หนุ่ม กรรชัย บอกว่าอยู่ระหว่างเช็กข่าวดังกล่าวอยู่เช่นกัน เพราะสื่อลงกันไปทั่วเรื่องออกหมายจับแล้ว
ภาพจาก Instagram @boompanadda
ขณะที่ บุ๋ม ปนัดดา ได้กล่าวผ่านรายการว่า อยากจะขอโทษทุกคน ขอโทษกรรมการทุกคน แล้วก็บุ๋มจะเป็นคนที่รับผิดคนเดียว
ภาพจาก โหนกระแส
อย่างไรก็ตาม ต่อมา หนุ่ม กรรชัย เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบของทีมงานยืนยันว่าขณะนี้ หมายจับยังไม่ออก โดยเช็กกับทางเจ้าหน้าที่แล้ว
ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส