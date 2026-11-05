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เผยสาเหตุ บุ๋ม ปนัดดา ยังไม่โดนจับกุม แม้ถูกออกหมายจับแล้ว - เจ้าตัวฝากสั้น ๆ ถึงตำรวจ


          เปิดสาเหตุที่ทำให้ตำรวจยังไม่เข้าจับกุม บุ๋ม ปนัดดา แม้ศาลออกหมายจับแล้ว ขณะที่เจ้าตัวออกมาพบสื่อ พร้อมฝากประโยคถึงตำรวจ 
บุ๋ม ปนัดดา

          จากกรณีตำรวจ บก.ปอศ. ขอศาลออกหมายจับ บุ๋ม ปนัดดา และ ก๊อต อธิป สามี พร้อมเตรียมนำหมายจับเข้าดำเนินการ 

          วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 พล.ต.ต. ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ตำรวจได้รับหมายจับแล้ว แต่ยังไม่ได้เข้าจับกุม เนื่องจากการรวบรวมพยานหลักฐานและยื่นขอหมายค้นใช้เวลาจนล่วงเลยช่วงเวลาที่ระบุในหมายค้น จึงต้องเลื่อนการตรวจค้นออกไป



บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว﻿

          สำหรับหมายจับยังมีผลบังคับใช้ โดยตำรวจได้จัดชุดสืบสวนและชุดจับกุมเฝ้าติดตามตามจุดต้องสงสัย หากพบผู้ต้องหามีพฤติการณ์หลบหนีหรือออกจากที่พัก ก็พร้อมเข้าจับกุมทันที เบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มดำเนินการตามหมายค้นและหมายจับได้หลัง 06.00 น. ของวันถัดไป

          ขณะที่เวลา 18.32 น. บุ๋ม ปนัดดา พร้อมทนายความ ออกมาพบสื่อมวลชนบริเวณป้อมรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน โดยเจ้าตัวกล่าวว่า เชื่อว่าวันนี้ตำรวจคงไม่มาจับแล้ว เพราะการเข้าตรวจค้นตามกฎหมายหลังตะวันตกดินทำไม่ได้ พร้อมขอบคุณนักข่าวที่มารอทำข่าว และฝากบอกทิ้งท้ายว่า พรุ่งนี้เจอกัน แต่ขอให้มาสาย ๆ หน่อยได้ไหมตำรวจ

บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว﻿



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