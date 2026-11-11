ปั๊มน้ำมันจัดโปร 11.11 เติมน้ำมันฟรี แถวยาวเหยียดทะลุนอกปั๊มหลายร้อยเมตร ช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี รายงานว่า ปั๊มน้ำมัน ปตท.โคกหม้อ อ.เมือง จ.อุทัยธานี มีการจัดโปรโมชั่นเติมน้ำมันฟรีให้กับประชาชน แบ่งเป็นการรับสิทธิดังนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แจ็ค ธนกฤต
- รถยนต์ เติมน้ำมัน 200 บาท จำนวน 300 คัน
- รถจักรยานยนต์ เติมน้ำมัน 50 บาท 300 คัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี
รวมแล้วใช้งบทั้งสิ้น 75,000 บาท โดยมีจุดประสงค์ลดค่าครองชีพของประชาชน ท่ามกลางสถานการณ์ค่าครองชีพที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในขณะนี้ ซึ่งมีประชาชนเข้ามาต่อคิวยาวถึงนอกปั๊มหลายร้อยเมตร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี