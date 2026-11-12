ลวดลายสบู่ในตำนาน คนสงสัยว่าคือลายอะไร มีมานานกว่า 40 ปี จนตอนนี้ก็ยังไม่รู้คำตอบ

ลวดลายสบู่ในตำนาน คนสงสัยว่าคือลายอะไร เป็นสบู่ตราคนใส่แว่นที่มีมานานกว่า 40 ปี แต่ละคนตีความกันไปต่าง ๆ นานา
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งมีการโพสต์รูปสบู่สีขาว มีลวดลายที่คาดเดาได้ยาก พร้อมตั้งคำถามว่า มันคือลายอะไร ซึ่งมองเผิน ๆ เหมือนลายเทพนิยาย ชายยืนอยู่บนก้อนหินหลาย ๆ ก้อน ซึ่งกระปุกดอทคอม จะมาสรุปเกี่ยวกับสบู่ดังกล่าวให้อ่านกัน
สบู่นี้เป็นสบู่สมุนไพรกลั่นรอว์ร่า ตราคนใส่แว่น ซึ่งมีมานานกว่า 40 ปี ของแท้ต้องมีน้ำหนัก 170 กรัม และมีกระดาษสีเขียวคาดตรงสบู่
อย่างไรก็ตาม ในประเด็นลวดลายของสบู่ ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นลายอะไร และทางแบรนด์ก็ไม่เคยเปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวแม้แต่ครั้งเดียว จึงมีการคาดเดาว่า อาจจะเป็นลายพระพาย หรือไม่ก็เกี่ยวข้องกับเทพนิยายกรีก