สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงกอด เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ในงานพระราชทานปริญญาบัตร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทรงกอด เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ที่ทรงรับพระราชทานปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2568
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya
โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ขอพระราชทานถวาย ด้วยทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะและการออกแบบเครื่องประดับ อันเป็นที่ประจักษ์ และทรงมีพระปรีชาสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่ผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับแนวคิดสมัยใหม่ รวมทั้ง สร้างอาชีพ ทำให้ผลงานเครื่องประดับมิใช่เพียงวัตถุหรูหรา หากเป็น "สุนทรียศาสตร์ของเรื่องเล่า" ที่สะท้อนวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และตัวตนของสังคมไทยยุคใหม่ ตลอดจน ทรงยกระดับงานออกแบบไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล โดยทรงนำเสนอตัวตนและเอกลักษณ์ไทยผ่านแรงบันดาลใจ และมโนทัศน์เชิงนามธรรม ถ่ายทอดเป็นรูปทรงร่วมสมัยที่งดงามวิจิตร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya