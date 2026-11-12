สรยุทธ โพสต์ยินดีกับ คุณหรีด ที่ได้รับ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก ม.ศิลปากร แต่ชาวเน็ตกลับโฟกัสที่ ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ซึ่งมาร่วมยินดีในภาพ คอมเมนต์ถามไถ่กันเพียบ
สรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง โพสต์ภาพแสดงความยินดีกับคุณหรีด ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร งานนี้นอกจากคำยินดีแล้ว ชาวเน็ตยังพากันโฟกัสไปที่ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ที่มาร่วมยินดีด้วย หลายคนบอกว่าไม่ได้เห็นนานแล้ว
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 อินสตาแกรม sorrayuth9111 ของสรยุทธ โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า "ยินดีด้วยครับ @khunreed ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธุรกิจบริการระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร"
ทั้งนี้ในภาพ คุณหรีดสวมชุดครุยพร้อมหมวก ถือช่อดอกไม้โทนเหลืองขาว ยืนอยู่ตรงกลาง ขนาบข้างด้วยชูวิทย์ และสรยุทธ พร้อมเด็กหญิงตัวน้อยในชุดเดรสสีเหลืองที่ยืนอยู่ด้านหน้า บรรยากาศดูอบอุ่นเป็นกันเอง
ทั้งนี้ โพสต์ดังกล่าวมียอดไลก์กว่า 3,600 ครั้ง คอมเมนต์ 21 รายการ รีโพสต์ 15 ครั้ง และแชร์อีก 39 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่เขียนบทความ) ในช่องคอมเมนต์มีแฟน ๆ เข้ามาแสดงความยินดีกับคุณหรีดกันอย่างอบอุ่น ทั้งพิมพ์ข้อความและส่งอีโมจิดอกไม้ ปรบมือ ซึ่งคอมเมนต์ที่ได้ไลก์มากที่สุดของโพสต์คือ "ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณหรีด"
ที่น่าสนใจคือ ชาวเน็ตไม่น้อยกลับไปโฟกัสที่ชูวิทย์ซึ่งยืนอยู่ในภาพด้วย อย่างคอมเมนต์ "เฮียชูวิทย์ยังสบายดีไหมครับ" ก็ได้ไลก์มากเป็นอันดับสอง บางคนบอกว่า "ไม่ได้เห็นนานเลย แกก็สบายดีนะ" บางคนก็ "ดีใจที่ได้เห็นคุณชูวิทย์แข็งแรง" และยังมีคนอดชมไม่ได้ว่า "ดูดีขึ้นเยอะเลย" กับ "ยังหล่อเหมือนเดิม"
เรียกได้ว่าภาพเดียว แต่ได้ทั้งความยินดีและความคิดถึงไปพร้อมกัน ชาวเน็ตหลายคนถือโอกาสส่งกำลังใจไปด้วย ทั้งยินดีกับความสำเร็จของคุณหรีด และดีใจที่ได้เห็นทุกคนในภาพยิ้มแย้มอีกครั้ง ว่าแต่...มีใครคิดถึงเฮียชูวิทย์กันบ้าง มาคอมเมนต์ส่งกำลังใจกันได้เลย