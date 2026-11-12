สาวสั่งแกงเทโพร้านดังมากิน กินไปครึ่งชามเพิ่งเห็นสิ่งนี้ ชาวเน็ตถกสนั่น ใช่หนอนไหม

ชาวเน็ตสั่งแกงเทโพเดลิเวอรี่ กินไปครึ่งชามแล้วเพิ่งเจอวัตถุปริศนา ถามใช่หนอนไหม หลายคนฟันธง ร้องเพลงชินเมะ โจได๋
เป็นโพสต์ไวรัลที่ได้รับความสนใจขณะนี้ เมื่อชาวเน็ตรายหนึ่งโพสต์ลงกลุ่มเฟซบุ๊ก พวกเราคือผู้บริโภค เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ระบุว่า ไม่คิดว่าจะเจอกับตัว หลังสั่งแกงเทโพผ่านแอปฯ และกินไปครึ่งชามแล้วก็เพิ่งเจอสิ่งที่คาดว่าเป็นหนอนชาเขียวอยู่ในแกง
เจ้าของโพสต์เล่าเพิ่มว่า ร้านนี้เป็นร้านดัง มีรีวิวเกือบ 6,000 รีวิว เธอสั่งเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ครั้งแรกไม่มีปัญหาอะไร แต่หลังจากนี้คงไม่สั่งอีกแล้ว พร้อมแนบภาพวัตถุปริศนาที่เจอในชาม แล้วถามชาวเน็ตว่าใช่หนอนหรือไม่
พอภาพนี้ถูกเผยแพร่ ชาวเน็ตก็แห่เข้ามาวิเคราะห์กันคึกคัก หลายคนฟันธง เช่น "มันคือหนอนค่ะ เขาถ่ายภาพช่วงท้องมัน เห็นเท้าเล็ก ๆ อยู่ค่ะ และลายจุดข้างตัวก็ชัดเจนดีค่ะ ตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่น่าจะหลุดรอดสายตาได้ นอกจากว่าผักนี้จะไม่ได้ล้าง หรือถ้าล้างคงล้างแบบลวก ๆ" ขณะที่หลายคนก็สงสัยว่า "ติดมากับผักไหม"
แต่ก็มีชาวเน็ตบางส่วนแย้งว่า "กำลังคิดว่าไม่น่าใช่หนอนตัวนี้นะ เพราะตัวมันนุ่มหยุ่น ๆ ถ้าโดนต้มขนาดนี้น่าจะเละไปกับแกงแล้ว" แต่ก็มีคนตอบกลับว่าดูจากลายยังไงก็ใช่ แถมสังเกตดี ๆ ยังจะเห็นเท้าเล็ก ๆ ด้วย
อีกฝั่งก็มองโลกในแง่ดี ให้กำลังใจเจ้าของโพสต์ว่า "อย่างน้อยก็ปลอดภัยไม่มียาฆ่าแมลงครับ เป็นกำลังใจให้นะครับ", "คุณได้ทานผักปลอดสาร" ส่วนบางคนก็แซวขำ ๆ มาเป็นเพลง ชินเมะ โจได๋
ที่พีคสุดคือคอมเมนต์ของเพจ อีป้า 5.0 V2 ที่ถามว่า "ทำไมน้องมีแต่เปลือก" ซึ่งก็มีคนมาตอบให้ เช่น "ว่ายน้ำจนหุ่นลีน" และ "ดูดไส้ไปหมดแล้ว"