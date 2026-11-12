เค้กปลานิล กลายเป็นไวรัล หลังลูกค้าส่งข้อความรีเควสต์มา ร้านเข้าใจว่าเป็นออร์เดอร์ จัดให้ตามบรีฟ ก่อนเฉลยความจริงสุดฮา
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 ผูัใช้เฟซบุ๊ก เค้ก จุ๋ม เบเกอรี่ เจ้าของร้านจุ๋มเบเกอรี่ โพสต์ภาพแต่งหน้าเค้กสุดแปลก เป็นรูปของปลานิล ทำเอาคนอยากรู้ที่มาว่าลูกค้าบรีฟมายังไงกันเนี่ย
โดยร้านเล่าว่า สาเหตุที่ทำหน้าเค้กแบบนี้ เพราะลูกค้าทักแชตมาสั่งเค้ก บอกรายละเอียดมาเรียบร้อย ก่อนที่ต่อมาจะแชตมาสั่ง "ปลานิล" ซึ่งร้านก็จัดให้ตามขอ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เค้ก จุ๋ม เบเกอรี่
แต่ปรากฏว่า ต่อมาพอลูกค้าถามว่าเค้กได้กี่โมง ร้านจึงตอบไปว่า "กำลังทำปลานิล" ทำให้ลูกค้าเพิ่งจะรู้ตัวว่า ทักไปสั่งปลานิลผิดแชต ไม่ได้ตั้งใจจะรีเควสต์หน้าปลานิลแต่อย่างใด
โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า "ความเข้าใจผิด ทางร้านขอแนะนำให้ลูกค้าไปรับยาช่อง 3 เมื่อลูกค้าออร์เดอร์เค้ก พร้อมกับสั่งปลานิลมาพร้อมกัน เค้กปลานิลในตำนาน ทำยังไม่เสร็จ เกล็ดยังไม่ได้ขึ้น สรุปลูกค้าไม่ได้สั่ง สั่งแค่เค้กขนาด 2 ปอนด์ ส่วนปลานิลเขาคงจะสั่งให้เพื่อนไปซื้อแล้วดันส่งข้อความมาผิด ข้อความส่งมาที่ร้านเค้กอีกรอบ บอกว่า ปลานิล 3 ตัว ทางร้านเลยเข้าใจผิด คิดว่าลูกค้าสั่งทำเค้กเป็นรูปปลานิล ผลสรุปเลยออกมาเป็นเค้กปลานิล พี่จะรั่ว5555555+ (ทำให้ใหม่ค่ะ)"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เค้ก จุ๋ม เบเกอรี่
เรื่องนี้จบที่เจ้าของร้านใจดี ทำหน้าเค้กใหม่แก้ให้ลูกค้าอีกรอบ แต่ก็เป็นอุทาหรณ์เลยว่า หากได้ออร์เดอร์แปลก ๆ ต้องถามซ้ำเพื่อความชัวร์ ไม่งั้นอาจจะเสี่ยงเฟลได้นั่นเอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เค้ก จุ๋ม เบเกอรี่