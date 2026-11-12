ซื้อเครปโรลสตรอว์เบอร์รีชิ้นละ 85 บาท เห็นหน้าตาภายนอกสะดุดตา แต่พอเปิดดูไส้ด้านในกลับไม่ตรงปกอย่างแรง งานนี้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนั่น
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค เป็นภาพของ เครปโรลสตรอว์เบอร์รี ซื้อมาจากร้านเครื่องดื่ม ชิ้นละ 85 บาท ที่ข้างนอกดูน่ากินไม่น้อย แต่พอกินจริง ๆ กลับต้องผิดหวังหนักมาก
จากภาพภายนอกเผยให้เห็น เครปโรลสตรอว์เบอร์รี ซึ่งมีสตรอว์เบอร์รีหั่นครึ่งชิ้นใหญ่ ๆ 4 ลูกโผล่ออกมาจากวิปครีม แต่พอเปิดกล่องกินพบว่าสตรอว์เบอร์รีที่เห็นไม่ได้ให้มาเต็มลูก แต่ฝานมาแปะไว้หลอกตาลูกค้าเท่านั้น ด้านในมีแต่วิปครีมล้วน ๆ ไม่มีเนื้อผลไม้หรือแม้กระทั่งแยมสตรอว์เบอร์รีแต่อย่างใด
หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมาก โดยหลายคนมองว่าในราคา 85 บาท อย่างน้อยควรมีไส้แยมสตรอว์เบอร์รีหรือเนื้อผลไม้ใส่มาให้บ้าง พร้อมแนะนำว่าหากสตรอว์เบอร์รีมีราคาแพงก็สามารถใช้แยมที่มีคุณภาพสอดไส้ด้านใน แล้วตกแต่งด้วยชิ้นสตรอว์เบอร์รีอีกชั้นก็ยังดูสมเหตุสมผลกว่า
นอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์แซว เช่น สงสารสตรอว์เบอร์รีที่อยู่ดี ๆ ก็ต้องกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการหลอกลูกค้า บางรายถึงกับมองว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคเกินไป ขณะที่บางคนยังตั้งข้อสังเกตเรื่องวิปครีมที่ใช้ โดยระบุว่าเป็นครีมที่ไม่ได้ทำจากนมและมีไขมันพืชล้วน ๆ อีกด้วย