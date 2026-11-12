ดราม่า คนด่าพยาบาลทำ CPR ไม่ผายปอด โวเคยปั๊มหัวใจ 30 นาที - หมอตอบให้ ต้องผายปอดไหม

ดราม่า คนติงทำ CPR ไม่ผายปอด ทั้งที่จบพยาบาล เจอทัวร์เต็ม ๆ คนสงสัยเอาไกด์ไลน์ไหนมาอ้าง - ฝั่งจ่าพิชิตตอบชัด Hands-Only CPR ปั๊มหัวใจ ไม่ต้องผายปอดก็ได้
จากกรณี บี วิลาววรรณ ระเบียบวาทะศิลป์ นางเอกหมอลำชื่อดัง เข้าช่วยเหลือแฟนเพลงที่หมดสติอยู่หน้าเวที โดยทำ CPR ทั้งชุดเพชรที่ใช้ทำการแสดง จนได้รับเสียงชื่นชมอย่างมาก รวมถึงมีการเผยข้อมูลว่าหมอลำสาวรายนี้เป็นอดีตพยาบาลวิชาชีพ ที่แม้จะไม่ได้ทำงานพยาบาลแล้ว แต่ยังพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นเสมอนั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nu Anuwat Artsuk
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nu Anuwat Artsuk
ปรากฏว่าต่อมา กลับมีชาวเน็ตรายหนึ่งออกมาวิพากษ์วิจารณ์ โดยโพสต์ในทำนองว่า ตัวเองแค่ช่วยทำ CPR ช่วยชาวต่างชาติมาแล้ว ต้องปั๊มหัวใจและผายปอดรอกู้ภัยมาช่วยแบบห้ามหยุด จนรอด พร้อมต่อว่าเคสของหมอลำสาวที่คนช่วยเป็นพยาบาล แต่กลับไม่ผายปอด พร้อมระบุว่า "เห็นคนอวยแล้วอยากด่า"
อย่างไรก็ตาม หลังโพสต์ได้ไม่นานก็มีชาวเน็ตเข้ามาโต้แย้ง ยืนยันว่าการทำ CPR ไม่จำเป็นต้องผายปอดเสมอไป และตามแนวทางปฏิบัติยุคใหม่ก็ไม่แนะนำให้ทำการผายปอดแล้ว พร้อมตั้งคำถามว่าผู้โพสต์เรียนจบพยาบาลมาหรือไม่ ใช้ไกด์ไลน์ไหนในการอ้างอิง รวมถึงสงสัยด้วยว่าปั๊มหัวใจยังไง 30 นาที
ทำ CPR ต้องผายปอดไหม ?
เมื่อเรื่องนี้กลายเป็นดราม่า มีที่ข้อถกเถียงระหว่าง "ต้องผายปอด" หรือ "ไม่ต้องผายปอด" ต่อมาทางเพจ Drama-addict ซึ่งมีแอดมินคือ "จ่าพิชิต ขจัดพาลชน" หรือชื่อจริงคือ นายแพทย์วิทวัส ศิริประชัย อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะลันตา จ.กระบี่ ก็ได้ออกมาตอบกลับถึงเรื่องนี้ โดยระบุว่า "Hands-Only CPR ครับ"
พร้อมอธิบายว่า ในช่วง 10 20 ปีมานี้มีประเด็นว่าเวลาปั๊มหัวใจให้คนไข้เราจำเป็นต้องทำการผายปอดด้วยหรือไม่ เพราะมีประเด็นที่น่าห่วงหลายอย่าง เช่น การผายปอดอาจจะทำให้เราเสี่ยงติดเชื้อในน้ำลายของคนไข้หรือไม่ บางคนก็มีความลังเลเรื่องการขายปอดไม่กล้าที่จะผายปอดทำให้การช่วยเหลือคนไข้ช้าลง และประสิทธิภาพของการช่วยชีวิตแบบผายปอดกับไม่ผายปอดแตกต่างกันมากไหม
หลังศึกษามานานประมาณ 10 กว่าปีก่อนก็ได้ข้อสรุปว่า "Hands-Only CPR เน้นการปั๊มหัวใจอย่างเดียวไม่ต้องผายปอดก็ได้"
โดยประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน และเมื่อไม่จำเป็นต้องผายปอดก็ทำให้การช่วยชีวิตง่ายขึ้น คนลังเลที่จะเข้าไปช่วยน้อยลง หาคนมาช่วยสลับกันปั๊มหัวใจง่ายขึ้น ผลัดเปลี่ยนคนช่วยและแบ่งเวลาไปโทร. เรียกกู้ภัยมาช่วยง่ายขึ้น
ไม่ต้องกังวลเรื่องออกซิเจนเพราะว่าในช่วงแรกแรกที่หัวใจหยุดเต้นออกซิเจนในกระแสเลือดยังเพียงพอที่จะช่วยต่อการฟื้นชีพอยู่ ดังนั้นปั๊มหัวใจไปเลยไม่ต้องผายปอด
"สรุปคือพยาบาลต้นเรื่องทำได้ถูกต้องทุกประการแล้ว เป็นไปตามไกด์ไลน์ และองค์ความรู้ ในยุคปัจจุบันครับ"
ผายปอด เสี่ยงติดเชื้อทางเดินหายใจ
อย่างไรก็ตาม พบว่าคนที่โพสต์เห็นต่างยังออกมาโพสต์ตอบโต้ว่า "ผายปอดคือ การเป่าลมเข้าปาก เพื่อช่วยให้หายใจได้ พวกมึงดูละครมากไปปะ ใครจะเอาปากปะกบกัน สมอง.. แค่เป่าลมเข้าปากมันเสี่ยงติดเชื้อยังไง ??"
ในเรื่องนี้ เพจ Drama-addict จึงให้คำตอบว่า "ในปากมีน้ำลายที่เป็นพาหะของไวรัสได้หลายชนิดครับ"