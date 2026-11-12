นายกเล็กบราซิล บุก รพ. เจอหมอชาย-หญิง นอนด้วยกัน ทิ้งคนไข้รอ สั่งไล่ออกทันที - อีกฝั่งแจง

นายกเทศมนตรีบราซิลบุกตรวจ รพ. หลังชาวบ้านร้องรอนาน เจอห้องฉุกเฉินมีหมอ 3 คน แต่นั่งทำงานคนเดียว อึ้งหมอชาย-หญิงล็อกประตูนอนด้วยกัน กล่าวหาจู๋จี๋กลางเวร ไล่ออกทันที
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า เกิดกรณีอื้อฉาววงการแพทย์ในรัฐเปร์นัมบูกู ประเทศบราซิล หลังนายกเทศมนตรีบุกตรวจโรงพยาบาลรัฐโดยไม่แจ้งล่วงหน้า หลังได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผู้ป่วยที่รอคิวยาว จนไปพบภาพของแพทย์ 2 คนนอนอยู่ด้วยกันในห้องพักแพทย์ ขณะที่ปล่อยคนไข้นั่งรอแน่นห้องฉุกเฉิน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เมื่อ นายคาร์ลินโญส ดา เปเดรรา นายกเทศมนตรีเมืองบาร์เรรอส ได้รับคำร้องเรียนจากชาวบ้านอย่างต่อเนื่องว่าโรงพยาบาลเทศบาลแห่งหนึ่งให้ผู้ป่วยรอตรวจนานเกินไป จึงลงพื้นที่ตรวจเองแบบไม่แจ้งล่วงหน้า
จากคลิปที่มีการเปิดเผยบนโลกออนไลน์ นายกเทศมนตรีแวะไปที่โรงพยาบาลเมื่อเวลาประมาณ 22.00 น. พบว่าที่ห้องฉุกเฉินมีผู้ป่วยนั่งรอกันแน่นมาก ทั้ง ๆ ที่วันนั้นต้องมีแพทย์เข้าเวร 3 คน กลับพบทำงานอยู่เพียงคนเดียว
นายกเทศมนตรีโกรธจัด เขาหาตัวทีละห้อง จนพบห้องพักแพทย์ห้องหนึ่งล็อกประตูจากด้านใน เคาะแล้วก็ไม่มีคนตอบรับ จึงให้คนพังประตูเข้าไป กระทั่งพบภาพของแพทย์ชายและหญิงนอนอยู่ด้วยกัน จากนั้นก็ตะโกนด่าว่า "ทั้งที่ห้องฉุกเฉินมีคนแน่น พวกคุณกลับมาจู๋จี๋กันอยู่ในห้องนี่นะ"
เขายังด่าแพทย์ทั้ง 2 คนว่าเป็นพวกไร้ค่า ก่อนประกาศไล่ออกทันที โดยต่อมาเขาชี้ว่าการที่พบแพทย์ทั้งสองนอนหลับอยู่ในห้องเดียวกัน ขณะที่ประชาชนไม่ได้รับการรักษา ถือเป็นความประมาทเลินเล่อทางการแพทย์
ขณะที่สหภาพแพทย์รัฐเปร์นัมบูกู ออกแถลงการณ์ประณามการกระทำของนายกเทศมนตรี โดยระบุว่าแพทย์ทั้งสองอยู่ในช่วงพักตามระเบียบหลังทำงานติดต่อกัน 12 ชั่วโมง ขณะที่แพทย์เวรคนที่ 3 ยังดูแลผู้ป่วยอยู่ และการพักระหว่างเวรยาวเป็นสิทธิ์ที่มีระเบียบรองรับ ไม่ถือเป็นการทิ้งเวร
พร้อมชี้ว่าการที่แพทย์หญิงและชายอยู่ในห้องพักด้วยกันไม่ได้เป็นเหตุให้กล่าวหาเรื่องส่วนตัวได้ และภาพที่เผยแพร่ก็ไม่ได้แสดงพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหา อีกทั้งยังมองว่าคำพูดของนายกเทศมนตรีมีลักษณะเหยียดเพศต่อแพทย์หญิงด้วย
สภาการแพทย์ ยังระบุว่า การตรวจสอบบริการสาธารณสุขไม่ได้ให้สิทธิ์ผู้บริหารคนใดนำแพทย์ไปประจานต่อสาธารณะ หรือทำลายเกียรติ ภาพลักษณ์ และศักดิ์ศรีทางวิชาชีพ หากมีข้อบกพร่องก็ควรสอบสวนผ่านช่องทางที่ถูกต้อง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจง ซึ่งทางสภาจะใช้กฎหมายมาจัดการต่อไป พร้อมขอคำอธิบายจากสหภาพเมืองต่อเหตุการณ์นี้
หลังเกิดเหตุ เทศบาลเมืองบาร์เรรอสประกาศยกเลิกสัญญากับสมาคมฌูเอา เปาลู ที่ 2 ผู้บริหารโรงพยาบาลแห่งนี้ และให้เทศบาลเข้าบริหารโรงพยาบาลเองชั่วคราว จนกว่าจะเปิดประมูลหาผู้บริหารรายใหม่เสร็จ
ล่าสุด (9 พฤศจิกายน 2569) สหภาพแพทย์ได้ลงพื้นที่เมืองบาร์เรรอส และยื่นเอกสารขอให้สอบสวนพฤติกรรมของนายกเทศมนตรี ถึงอัยการรัฐเปร์นัมบูกู เทศบาล สำนักงานสาธารณสุขเทศบาล และสภาเทศบาล พร้อมเรียกร้องให้นายกเทศมนตรีขอโทษต่อสาธารณะ