ภายใต้การนำของเชฟ Evens López ความสำเร็จครั้งสำคัญนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ความพิถีพิถัน และความทุ่มเทของทีมงานทุกคน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนร้านสู่การได้รับ 2 ดาวมิชลินเป็นครั้งแรก
กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 12 พฤศจิกายน 2569 - Blue by Alain Ducasse ร้านอาหารไฟน์ไดนิ่งสไตล์ฝรั่งเศสร่วมสมัย ณ ไอคอนสยาม ซึ่งบริหารงานโดย บริษัท สยาม ริเวีย จำกัด ในกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ สร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญด้วยการ คว้า 2 ดาวมิชลิน จาก MICHELIN Guide Thailand 2027 เป็นครั้งแรก ภายใต้การนำของ เชฟ Evens López (อีเวนส์ โลเปซ) นับตั้งแต่เปิดให้บริการในปี 2562 ต่อยอดความสำเร็จจากการครอง 1 ดาวมิชลินต่อเนื่อง 6 ปี ซึ่งเป็นเกียรติยศที่มอบให้แก่ร้านอาหารซึ่งนำเสนอประสบการณ์ด้านอาหารอันยอดเยี่ยมจนคุ้มค่าแก่การออกนอกเส้นทางเพื่อมาเยือน (Worth a Detour) ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ด้านอาหารอันโดดเด่นของเชฟ Evens ความมุ่งมั่นในการแสวงหาความเป็นเลิศอย่างไม่หยุดยั้ง และความทุ่มเทของทีมงานทุกคนที่ร่วมกันผลักดันร้านสู่มาตรฐานระดับสูงสุด นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งในปี 2568 เชฟ Evens ได้ยกระดับและหล่อหลอมอัตลักษณ์ด้านอาหารของ Blue by Alain Ducasse ให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น ด้วยการต่อยอดรากฐานอันแข็งแกร่งของศาสตร์การทำอาหารฝรั่งเศสผ่านมุมมองร่วมสมัยที่ผสานความคิดสร้างสรรค์ ความแม่นยำ และความเคารพต่อวัตถุดิบชั้นเลิศไว้อย่างลงตัว
ความสำเร็จครั้งนี้ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์อันแข็งแกร่งของกลุ่มสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา และบริษัท สยาม ริเวีย จำกัด ที่มุ่งมั่นนำเสนอประสบการณ์ระดับเวิลด์คลาส (World-Class Experience) และยกระดับมาตรฐานวงการไฟน์ไดนิ่งในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านความร่วมมือกับเชฟระดับตำนานอย่าง อลัง ดูคาส (Alain Ducasse) เพื่อมอบประสบการณ์อาหารระดับพรีเมียมที่สมบูรณ์แบบทั้งในแง่รสชาติ ศิลปะการบริการ และทัศนียภาพอันงดงามริมแม่น้ำเจ้าพระยา
การได้รับ 2 ดาวมิชลิน ในครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานและคุณภาพอันโดดเด่นของร้าน Blue by Alain Ducasse เท่านั้น แต่ยังเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของกลุ่มสยามพิวรรธน์ในการมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมาย เติมเต็มความเป็นเลิศด้านอาหารของไอคอนสยามและเสริมสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารระดับโลก (Global Gastronomy Destination)
การประกาศรางวัลจัดขึ้นภายในงาน MICHELIN Guide Thailand 2027 Ceremony เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 นับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของ Blue by Alain Ducasse ในการก้าวสู่มาตรฐานระดับใหม่ของวงการอาหารไฟน์ไดนิ่ง พร้อมตอกย้ำจุดยืนของร้านในฐานะหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านอาหารฝรั่งเศสร่วมสมัยที่โดดเด่นที่สุดของประเทศไทย
จากเปรูสู่ไทย เชฟ Evens López ได้นำประสบการณ์จากเส้นทางอาชีพในระดับนานาชาติ รวมถึงองค์ความรู้และแรงบันดาลใจที่สั่งสมจากการทำงานในประเทศไทย มาหล่อหลอมเป็นแนวทางการสร้างสรรค์อาหารอันเป็นเอกลักษณ์ โดยยึดมั่นในรากฐานของศาสตร์การทำอาหารฝรั่งเศส พร้อมเปิดรับมุมมองร่วมสมัยและการตีความวัตถุดิบอย่างลึกซึ้ง แนวทางการปรุงอาหารของเชฟโดดเด่นด้วยความแม่นยำทางเทคนิค การให้คุณค่าและเคารพในเอกลักษณ์ของวัตถุดิบชั้นเลิศ และความสามารถในการดึงคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละวัตถุดิบออกมาได้อย่างเต็มศักยภาพ จนเกิดเป็นประสบการณ์การรับประทานอาหารที่เปี่ยมด้วยความประณีต และสะท้อนตัวตนของ Blue by Alain Ducasse ได้อย่างชัดเจน
เบื้องหลังความสำเร็จของการคว้า 2 ดาวมิชลิน คือความทุ่มเทร่วมกันของทีมงานทุกคนที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนมาตรฐานความเป็นเลิศของ Blue by Alain Ducasse ตั้งแต่วิสัยทัศน์ด้านอาหารของ เชฟ Evens López ไปจนถึงความคิดสร้างสรรค์และความประณีตของ เชฟขนมหวาน Christophe Grilo ผู้ได้รับรางวัลการันตีความสามารถ ตลอดจนการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมจากผู้ผลิตที่ดีที่สุด และความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของการรังสรรค์อาหาร ความสำเร็จครั้งนี้จึงไม่เพียงสะท้อนถึงมาตรฐานอันโดดเด่นของร้านเท่านั้น หากยังเป็นบทพิสูจน์ถึงพลังแห่งการทำงานร่วมกัน ความหลงใหลในศาสตร์การทำอาหาร และความมุ่งมั่นร่วมกันในการสร้างสรรค์ประสบการณ์การรับประทานอาหารอันน่าประทับใจ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ผลักดันให้ Blue by Alain Ducasse ก้าวสู่ระดับ 2 ดาวมิชลิน เป็นครั้งแรก
Evens López Executive Chef แห่ง Blue by Alain Ducasse กล่าวว่า "การได้รับ 2 ดาวมิชลินเป็นครั้งแรกนับเป็นช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจและความซาบซึ้งอย่างยิ่งสำหรับผมและทีมงานทุกคน รางวัลอันทรงเกียรตินี้สะท้อนถึงความสามารถ วินัย และความทุ่มเทของทุกคนที่ร่วมกันมอบให้กับการสร้างสรรค์ประสบการณ์อันยอดเยี่ยมแก่แขกของเราในทุกวัน"
"นับตั้งแต่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของร้าน Blue by Alain Ducasse ผมได้รับโอกาสอันล้ำค่าในการทำงานร่วมกับทีมงานที่มีความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือการแสวงหาความเป็นเลิศและการพัฒนาฝีมืออย่างไม่หยุดยั้ง ความสำเร็จครั้งนี้ยังเป็นการแสดงความขอบคุณต่อเกษตรกร ผู้ผลิต และซัพพลายเออร์คุณภาพจากทั่วประเทศไทย ผู้ส่งมอบวัตถุดิบอันยอดเยี่ยมที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเรา และมีส่วนสำคัญในการทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้"
"การได้รับ 2 ดาวมิชลินเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นยิ่งขึ้นในการถ่ายทอดศักยภาพของวัตถุดิบและผลิตผลอันยอดเยี่ยมของประเทศไทย ผ่านมุมมองของศาสตร์อาหารฝรั่งเศสร่วมสมัย ผมและทีมงานรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งต่อความไว้วางใจและการสนับสนุนจากแขกทุกท่านตลอดมา แม้เราจะภาคภูมิใจกับความสำเร็จในวันนี้ แต่สำหรับเรา นี่ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง หากเป็นแรงบันดาลใจให้ก้าวต่อไปด้วยความใฝ่รู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่นที่จะยกระดับประสบการณ์การรับประทานอาหารให้ดียิ่งขึ้นในทุกวัน"
พร้อมก้าวสู่บทใหม่ของความสำเร็จ Blue by Alain Ducasse ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ไฟน์ไดนิ่งที่สะท้อนความเป็นเลิศของศาสตร์อาหารฝรั่งเศสร่วมสมัย ผ่านการผสมผสานระหว่างความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการปรุงอาหารอันประณีต และการคัดสรรวัตถุดิบตามฤดูกาลอย่างพิถีพิถัน ล่าสุด ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัส Autumn 2026 Menu เมนูประจำฤดูใบไม้ร่วงที่ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์การปรุงอาหารของเชฟ Evens López ผ่านวัตถุดิบชั้นเลิศและศิลปะการรังสรรค์อาหารที่ผสานความคลาสสิกเข้ากับความร่วมสมัยได้อย่างลงตัว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ www.blue-alainducasse.com หรือโทร. 06 5731 2346