เอก สายไหม ตอบแล้ว ไม่ได้เปิดมูลนิธิ - ไม่รับบริจาค แล้วเอาเงินจากไหนมาช่วยคน

เอก สายไหมต้องรอด เปิดคำตอบที่หลายคนสงสัย หลังยืนยันไม่ได้เปิดมูลนิธิและไม่รับบริจาค แล้วใช้เงินจากไหนช่วยประชาชน เผยจริง ๆ แทบไม่ต้องใช้เงินด้วยซ้ำ
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนอยากรู้ สำหรับการทำงานของเพจสายไหมต้องรอด หลัง เอก เอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจฯ สายไหมต้องรอด ยืนยันว่าเพจไม่ได้เปิดมูลนิธิ และไม่ได้เปิดรับบริจาคจากประชาชน ทำให้เกิดคำถามตามมาว่า แล้วใช้เงินทุนจากไหนมาใช้บริหารงานและช่วยเหลือคนเดือดร้อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอกภพ สายไหม
ล่าสุด (11 พฤศจิกายน 2569) เอก สายไหมต้องรอด เปิดใจเรื่องนี้ผ่านรายการ Yok Talk ทางเพจเฟซบุ๊ก หยกโฮบฟูล ถึงข้อสงสัยว่า เมื่อไม่ได้เปิดมูลนิธิและไม่รับบริจาค แล้วนำเงินจากไหนมาใช้บริหารงาน โดยเจ้าตัวเผยว่า การทำงานแทบไม่ต้องใช้เงิน เพราะมีเพจเป็นช่องทางให้ผู้เดือดร้อนติดต่อเข้ามาขอคำปรึกษา และมีสำนักงานอยู่ที่สายไหม ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปหาทุกคน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Survive - สายไหมต้องรอด
ส่วนค่าใช้จ่ายหลักคือค่าน้ำมันรถ สำหรับเดินทางไปโรงพักและติดตามเรื่องต่าง ๆ เดือนละประมาณหมื่นกว่าบาท โดยมีกลุ่มเพื่อน 12 คน ช่วยกันลงขันคนละ 1,000-2,000 บาท นอกจากนี้ เงินค่าตัวจากการไปออกรายการโทรทัศน์ต่าง ๆ ยังนำมาใส่เป็นกองกลางไว้ใช้จ่ายในการทำงานด้วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Survive - สายไหมต้องรอด
สำหรับการช่วยเหลือประชาชน หากใครต้องการนำข้าวสารหรือสิ่งของมามอบให้ผู้ประสบภัย ทางเพจยินดีเป็นตัวกลางส่งต่อให้ แต่ยืนยันว่าไม่มีเงินให้ผู้เดือดร้อน เพราะไม่ได้เปิดรับบริจาคและไม่มีมูลนิธิ พร้อมย้ำถึงกระแสที่ถูกมองว่าสร้างภาพว่า ยอมรับว่าสร้างภาพจริง แต่ไม่ได้หวังเงินบริจาคจากประชาชนอย่างแน่นอน