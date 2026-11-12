มึนตึ้บ ! พัสดุจ่าหน้าแบบใด ชื่อไม่บอก บ้านเลขที่ไม่รู้ คนเมนต์สนั่น บ้านพี่ลิงอยู่ไหน ?

พัสดุจ่าหน้าสุดปวดหัว ทั้งชื่อผู้รับและที่อยู่ชวนงง เจอแบบนี้จะส่งถึงมือไหม ทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ แนะทางลัดว่า หรือต้องหาก่อนพี่ลิงเป็นใคร
เป็นโพสต์ไวรัลที่ถูกพูดถึงอย่างมาก เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊ก เทพฤทธิ์ คนสันต์ ได้โพสต์ภาพพัสดุชิ้นหนึ่งเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 พร้อมข้อความว่า "โอ๊ย แล้วใครคือพี่ลิง"
จุดที่ทำเอาหลายคนงงอยู่ที่ใบจ่าหน้า ช่องชื่อผู้รับเขียนไว้ว่า "เดี๋ยวกะฮู้" ส่วนที่อยู่ระบุว่า หมู่ 1 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น "บ้านอยู่กลางทุ่ง หลังข้าง ๆ บ้านพี่ลิง บ้านเลขที่ไม่รู้ จำไม่ได้" ทั้งยังเป็นพัสดุแบบเก็บเงินปลายทาง (COD) ด้วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เทพฤทธิ์ คนสันต์
ภายหลังเจ้าของโพสต์ยังเข้ามาคอมเมนต์สั้น ๆ ว่า "ปวดประสาทค้าบ" ขณะที่โพสต์ดังกล่าวมีคนกดถูกใจกว่า 5.7 พันครั้ง และแชร์ไปกว่า 317 ครั้ง
ด้านชาวเน็ตก็แห่คอมเมนต์กันเพียบ ส่วนใหญ่แนะว่าคงต้องหาบ้านพี่ลิงให้เจอก่อน เช่น "กูว่าหาพี่ลิงก่อน 555", "หาพี่ลิงก่อนเลยอ้าย 5555", "อ๋อ ต้องหา "พี่ลิง" ให้เจอก่อน "เดี๋ยวกะฮู้""
บางคนก็แซวชื่อผู้รับ "เขากะบอกยุ ไปถึงเดี๋ยวกะฮู้" ขณะที่บางคนก็ชี้ว่า "ลูกค้าแจ้งที่อยู่มาแบบไหน แอดมินก็ต้องคีย์ไปแบบนั้นค่ะ"