อ้อม อดีต ปธ. วอชด็อก แฉหมดเปลือก ปมเงินเงินบริจาค ย้อนจุดแตกหัก กบ จนไม่มีอะไรจะเสีย

อ้อม อดีตประธานวอชด็อก เปิดใจแฉ กบ ปมเงินบริจาคและการโอนเงิน ย้อนจุดแตกหักจากคนเคยร่วมงาน ลากไส้ไม่กั๊กแม้ตัวเองอาจเจอคดีด้วย ลั่นวันนี้ไม่มีอะไรจะเสีย
วันที่ 12 พฤศจิกายน2569 รายการโหนกระแส ติดตามกรณีดราม่ามูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ (WDT) ถูกกล่าวหายักยอกเงินบริจาคไปใช้ส่วนตัว มีการเปิดศึกกันระหว่าง กบ ประธานคนใหม่ กับ อ้อม*อดีตประธาน หลังเมื่อวานกบโฟนอินชี้แจงไปแล้ว วันนี้ อ้อม อดีตประธาน ขอพูดบ้าง มาพร้อม ใหม่อดีตรองประธานฯ, ดร.ประยุทธ ประเทศเสนารองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม หรือ มหาหมี , โมผู้เสียหายถูกวอชด็อกฟ้อง มาพร้อมลูกสาว, นุช ผู้ได้รับผลกระทบจากวอชด็อก มาเพื่อแฉ หมอจุ๋ม-กบ ลั่นถึงวันที่รอมานาน รวมทั้ง ทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์ให้ความรู้ด้านกฎหมาย
ตอนนี้เรื่องใหญ่โตมากเลยนะ ?
อ้อม : ทราบค่ะ แต่ไม่คิดว่ามันจะไปไกลมาก
วอชด็อกอาจไม่ได้อยู่ในสังคมไทยอีกแล้ว ?
อ้อม : ก็เพิ่งจะทราบว่ามันจะออกมาเป็นแบบนั้น
มหาหมี : น่าจะเป็นอย่างนั้น ถ้าใช้ผิดวัตถุประสงค์ และก้าวล่วงกฎหมายหลายบท หลายมาตรา และหลายหน่วยงานด้วยครับ
คุณมาเป็นประธานได้ไง ?
อ้อม : เริ่มจากเราเป็นคนรักสัตว์คนนึง วันที่มีเคสเราได้เข้าไปช่วยน้องหมา จากนั้นไม่ค่อยมั่นใจว่าเราเข้ามาสู่วอชด็อก มีการเริ่มพูดคุย อาจเคสแรกผ่านไป จากนั้นมีการฆ่าสุนัข คุณกบติดต่อเข้ามาให้ช่วย
ไม่ได้รู้จักคุณกบมาก่อน ?
อ้อม : ไม่ได้รู้จักค่ะ ไม่ได้รู้จักวอชด็อกตั้งแต่แรกด้วยค่ะ วอชด็อก 7 ปี อ้อมเข้ามาช่วยประมาณ 11 ปี
ตอนนั้นมีวอชด็อกหรือยัง ?
อ้อม : เป็นในนามของเพจเท่านั้นค่ะ ยังไม่ได้เป็นมูลนิธิค่ะ
ตอนนั้นมีเรื่องเกรทเดน คุณทราบใช่มั้ย ?
อ้อม : อ้อมอยู่ในเหตุการณ์ค่ะ วันที่มีผู้แจ้งมาที่เพจเรื่องน้องหมาเกรทเดน คุณกบก็ตระเวนหาสถานที่เพื่อรองรับน้องหมา 13 ตัว และระดมทุนเรื่องค่ารักษา เนื่องจากหมาตัวใหญ่และเจ็บป่วยค่อนข้างรุนแรง เลยจำเป็นต้องเปิดรับบริจาคในนามชื่อบุคคลท่านนึงเป็นเจ้าของบัญชีรับบริจาค อ้อมไม่ได้ไปยุ่งตรงนั้น เนื่องจากหมาที่บ้านหัดลงค่ะ วันรุ่งขึ้นทราบมาว่ามีเงินไหลเข้ามาประมาณ 7 หลัก ไม่ใช่ 7 ล้านค่ะ กี่ล้านอ้อมยังไม่ทราบ ทีนี้การระดมทุนเราได้รับทราบจากเบื้องบนว่าจะรับน้องหมา 13 ตัวนี้เข้าดูแล ทางเพจก็ยังไม่ได้ลบเลขบัญชีออก เงินก็ไหลไปเรื่อยๆ ก็เลยเป็นกระแสสังคมว่า เมื่อทราบแล้วว่าพระองค์ท่านรับ ทำไมยังเปิดให้บัญชีไหลไปเรื่อยๆ เบ็ดเสร็จที่อ้อมเห็นตัวเลขก็ 3 ล้านกว่านะคะ ในระยะเวลา 1 คืนกับอีกกี่ชม.ไม่รู้
มากกว่านั้นหรือเปล่า ใครดูบัญชี ?
อ้อม : บุคคลคนนึงค่ะ ตอนนั้นคุณกบไม่ได้ดู แต่รู้จักกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน
คุณกบเลยเปิดมูลนิธิวอชด็อก ?
อ้อม : พอมีประเด็นทางสังคม ทางเจ้าของบัญชีก็กดดัน รวบรัดให้โยกเงินออกไป เพราะเขาโดนกระแสสังคม ทัวร์ลงว่าทำไมไม่ปิดเลขบัญชี แต่ก็เป็นความคิดคุณกบที่ว่าให้จัดตั้งมูลนิธิ ชม.นั้นไม่มีใครที่จะเข้ามาใช้ชื่ออยู่ตรงนี้ ตัวอ้อมเองไม่ได้รู้เรื่องมูลนิธิเลย คนอยู่ใกล้เขาก็เป็นอ้อม เขาก็มาถามกับอ้อม แต่ถ้าคนรู้จักอ้อม อ้อมชอบอยู่คนเดียว ไม่ชอบสุงสิง ไม่ชอบสังคมอะไรเลย เราไม่คิดว่ามูลนิธิต้องอลังการงานสร้างอะไร ไม่ได้คิดตรงนั้น อ้อมเลยโอเค
คุณกบเป็นคนก่อตั้ง ?
อ้อม : ใช่ค่ะ เขาก่อตั้ง ตั้งแต่สมัยสุนัขข้ามชาติ แต่เขาไม่สามารถเป็นประธานได้ เพราะเขาติดล้มละลาย เลยต้องหาบุคคลรอบข้าง ซึ่งอ้อมก็ไม่ได้จะรู้จักใคร
คุณกบเลยขอให้คุณเป็นประธาน ?
อ้อม : ใช่ค่ะ ชม.นั้นก็โดนกดดันเรื่องให้เอาเงินออกมา เพราะทางนั้นก็โดนทัวร์ลง
คุณเลยจำเป็นต้องรับเป็นประธาน ใครเปิดบัญชี ?
อ้อม : ตอนนั้นทำกระบวนการเอกสารให้ถูกต้อง ให้สำนักงานบัญชีทำให้ แล้วคนที่สอง คือทาง จ. เป็นคนที่สอง ที่ดูเมื่อวานเขาบอกเองว่าช่วงนั้นเขาเป็นโรคซึมเศร้า คนที่สามเลยจำเป็นต้องเป็นลูกอ้อม จริงๆ ไม่ได้อยากให้ลูกกระทบอะไรหรอกนะ
คุณเป็นประธาน หมอจุ๋มเป็นกรรมการ ลูกคุณ นภัสเป็นเหรัญญิก นี่คือชุดแรก จากนั้นคุณกบ ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในมูลนิธิ ?
อ้อม : ค่ะ ไม่มีรายชื่อ
เขาดูแลวอชด็อกอยู่มั้ย ?
อ้อม : ดูค่ะ เขาต้องประสานงานเรื่องกฎหมาย
เขาเป็นใคร ทนายเหรอ ?
อ้อม : ไม่ใช้คำว่าทนายนะคะ ใช้คำว่าฝ่ายกฎหมายมูลนิธิวอชด็อกไทยแลนด์มาตลอด ซึ่งบางคนถามว่าเขาเรียนจบกฎหมาย อ้อมก็ไม่มีความรู้ ก็ไม่ทราบนะคะ
คุณเป็นคนตั้ง หรือใครเสนอให้เขาเป็นฝ่ายกฎหมาย ?
อ้อม : เขาบอกตัวเองว่าเป็นฝ่ายกฎหมายอยู่แล้วค่ะ ตั้งแต่รู้จักเขา
เขามาได้ไง ทำไมเป็นฝ่ายกฎหมาย ?
อ้อม : ไม่มีใครตั้งเขาค่ะ เขาตั้งตัวเองค่ะ
เขาบอกต้องเป็นฝ่ายกฎหมาย ?
อ้อม : เป็นคำพูดติดปากตลอด แต่ระบบในมูลนิธิไม่ได้มีบอกว่าเขาเป็นฝ่ายกฎหมาย
มีเงินเดือนมั้ย ?
อ้อม : ฝ่ายกฎหมายบอกเองว่าตั้งเงินเดือนอ้อมเท่านี้ เงินเดือนให้คนเลี้ยงหมาไปที่บ้านอ้อมเท่านี้นะ
คือคุณกบนั่นแหละฝ่ายกฎหมายเขาให้เงินเดือนใครบ้าง ?
อ้อม : เขาเอง 3 หมื่น อ้อม 1.5 หมื่นค่ะ สำนักงานเชียงใหม่จดที่ชลบุรี บ้านอ้อม ที่ตั้งอยู่แสนสุข แล้วย้ายมาที่ปัจจุบัน อีกตำบลนึงค่ะ
มีบันทึกมั้ย มีสาขาสองอยู่เชียงใหม่ ?
อ้อม : ไม่มีค่ะ
ฝ่ายกฎหมายบอก ?
อ้อม : ใช้การเรียกขานว่าสำนักงานเชียงใหม่
ฝ่ายกฎหมาย 3 หมื่นเขาทำอะไรบ้าง ?
อ้อม : เวลาอ้อมอ่านอินบ็อกเสร็จก็จะมาวิเคราะห์รายละเอียด ต้องสืบค้นหาข้อมูล ดูดคลิป หรือที่ตั้งที่ทารุณกรรมสัตว์ แล้วส่งข้อมูล เปิดเคส ฝ่ายกฎหมายก็อ่านรายละเอียดจากที่อ้อมระบุไว้ให้จากผู้แจ้ง เชิญผู้แจ้งเข้ามาในเคส ฝ่ายกฎหมายเริ่มประมวลการทำงานของเขา ว่าเขาจะต้องคอนแท็กคอนเนกชั่นกับใคร 1 2 3 4 ค่ะ
คุณกบเป็นฝ่ายกฎหมายเกี่ยวกับด้านไหน เขาช่วยดูแลมูลนิธิ หรือจัดการเรื่องหมาแมวอย่างเดียว ?
อ้อม : จุดเริ่มต้นฝ่ายกฎหมายคือเขามีการปราบปรามค้าสุนัขข้ามชาติ ช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทารุณกรรม ก็ดูด้านนี้ มูลนิธิก็คอยบอกว่าต้องทำยังไง
เขาก็เป็นคนมีส่วนในการดูแลมูลนิธิ ?
อ้อม : ใช่ค่ะ
ทนายตุ๋ย : วิธีปฏิบัติคือบริหารจัดการ ซึ่งเขาไม่ได้เป็นกรรมการหรือประธานเลย โดยหลักมันทำไม่ได้ ต้องเป็นคุณไงครับ
มหาหมี : ภาษากฎหมายคือมีอำนาจครอบงำบริษัท เขาไม่มีชื่อในทะเบียนนิติบุคคล ในการขอจดจัดตั้งครั้งแรก ต้องมีการแจ้งทรัพย์สินมูลนิธิ ไม่น้อยกว่า 5 แสนหรือ 2 แสน แล้วก็ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสำนักงาน และอาคารสำนักงานสาขาตามกฎหมาย ได้แจ้งจดมั้ยครับ
อ้อม : เราแค่แจ้งว่ามีสถานที่มูลนิธิอยู่ที่ไหน คือที่เดียว ที่ชลบุรีมีค่ะ แต่เชียงใหม่ไม่มีค่ะ
เงิน 7.3 หมื่นบาท เป็นเงินค่าอะไร ?
อ้อม : เงินที่บริหารจัดการสำนักงานเชียงใหม่ค่ะ
ใครคือเจ้าของสำนักงานเชียงใหม่ ?
อ้อม : เช่าค่ะ ฝ่ายกฎหมายประจำอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะ ซึ่งคือคุณกบค่ะ
ข้าวสารใครกิน ?
อ้อม : หมาค่ะ ทั้งหมดนี้อ้อมจ่ายทุกเดือนจริง แต่ก่อนหน้านี้อ้อมถามแม่บ้านให้ช่วยประเมิน อันนี้คือซอฟต์ๆ นะคะ
อันนี้เป็นของเชียงใหม่ แต่เมื่อกี้คุณบอกสาขาเชียงใหม่ไม่มีนะ ?
อ้อม : ใช่ค่ะ
มหาหมี : ถ้าข้อเท็จจริงคุณกบกำหนดค่าใช้จ่ายใดๆ ในมูลนิธิโดยไม่มีตำแหน่งใดๆ ในมูลนิธิเลย จะกลายเป็นร่วมกันกับคณะกรรมการมูลนิธิ โดยเฉพาะประธาน มีการใช้จ่ายเงินผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ต้องไปดูนะ ถ้าเข้าข่ายก็ร่วมกันยักยอก ถ้าเกิดคนมาขอให้ใช้จ่ายเงินเป็นบุคคลล้มละลาย มันจะมีคำสั่งกรมบังคับคดี ถ้าจำไม่ผิดช่วงปี 55 เงินได้ที่เป็นเงินเดือนของบุคคลล้มละลาย ต้องแจ้งเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อที่เขาจะมีการจัดสรรเงินให้ถูกต้อง เรื่องนี้สำคัญได้ทำหรือเปล่า
อ้อม : ไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะ
คุณโอนเงินเดือนเข้าบัญชีใคร ?
อ้อม : ครั้งแรกคุณกบถือเอทีเอ็มแม่บ้าน ที่อยู่ที่บ้านเขาค่ะ ใช้ไประยะนึงก็ไม่รู้ว่าติดปัญหาอะไร เปลี่ยนมาใช้ของอ้อมค่ะ แล้วให้โอนเข้าบัญชี โดยคุณกบไปถอนออกมา
ประธานโอนเงินเข้าบัญชีตัวเอง ผิดที่ประธานดอกแรกแล้วนะ เพราะจริงๆ เขาห้ามเลย เหมือนคุณบุ่ม แต่คุณเข้าใจว่าทำได้ คุณก็ทำไปเรื่อยๆ คุณเอาเข้าตัวคุณเองจริงๆ ด้วย คุณเอาไปทำอะไร ?
อ้อม : ในเอทีเอ็มของอ้อม เวลาเดินทางขึ้นลงเชียงใหม่ ก็โอนเข้าบัญชีตัวเองค่ะ เป็นค่าเดินทาง
โอนให้แม่บ้านทำไมหลายๆ แสน ?
อ้อม : เขาเป็นแม่บ้านจริง แต่ที่โอนให้เขา เขาเป็นเมียผู้รับเหมา สามีเขาเป็นคนต่อเติมให้กับมูลนิธิที่บ้านอ้อมค่ะ ที่ชลบุรีค่ะ มูลนิธิว่าจ้าง แต่ไม่มีสัญญา ใช้ระบบบ้านๆ หมดเลยค่ะ
ทนายตุ๋ย : แล้วจะชี้แจงหน่วยงานรัฐยังไง
อ้อม : ก็นั่นล่ะค่ะ อ้อมบอกตรงๆ ว่าเป็นพฤตินัยที่เราทำแบบบ้านๆ เราได้มาโดยเราไม่รู้ว่าต้องศึกษาว่ามูลนิธิต้องทำอะไร เราไม่รู้
ทนายตุ๋ย : มีคนอื่นทำให้
อ้อม : ในส่วนของอ้อม เมื่อหมาเข้ามาที่บ้าน ตรงนี้หลังคารั่ว ตรงนี้ต้องปรับปรุงอะไร ก็เป็นเหตุฉุกเฉินตรงนั้นเรียกให้เขามาทำ ซึ่งเขาเป็นคนอยู่ใกล้ๆ บ้านอ้อมเอง แต่แม่บ้านเป็นแม่บ้านที่ทำงานของอ้อมจริงๆ ค่ะ
มหาหมี : จะมีปัญหารายงานประจำปี ไปที่กรมการปกครองและสรรพากรตรวจสอบเพื่อเสียภาษี จะทำไม่ได้ ทุกอย่างต้องอยู่ในรายการเป็นเอกสาร
ทนายตุ๋ย : ที่คุณอ้อมไม่ได้ทำ เพราะมีคนอื่นสั่งให้ทำ หรือคุณขอเขา
อ้อม : เรื่องสร้างบ้านอ้อมทำเองค่ะ ไม่เกี่ยวกับเขาค่ะ หมาอยู่ที่บ้านค่ะ เราเจอสถานการณ์ก็ให้เขามาทำ ไม่ได้เป็นกิจจะลักษณะที่ว่าต้องทำเป็นการประชุมอะไรขึ้นมา
เงินที่ประชาชนบิจาคเข้ามา จะเข้าไปสู่บัญชีมูลนิธิ มีกี่บัญชี ?
อ้อม : มีสองบัญชีค่ะ บัญชีหลักก็ใช้งานไป แต่ครั้งนึงถ้าจำได้ จะมีเคสพี่เตี้ย มช. คุณกบเป็นคนสั่งให้ไปเปิดอีกหนึ่งบัญชี เป็นบัญชีเฉพาะกิจ ชื่อเดียวกันค่ะ วอชด็อกไทยแลนด์ กสิกร สาขาบางแสนค่ะ ในบัญชีนี้ อ้อมให้เลขบัญชีเขาไป มีหลักฐานการเขียนโพสต์ต์พี่เตี้ย บอกเลขบัญชีคือตัวนี้นะ เขาเอาไปพิมพ์ใส่ข้อความเพื่อเอาไปโพสต์ต์
ใครเก็บบัญชี ?
อ้อม : มันอยู่แอปฯ เดียวกัน แล้วทีนี้ที่เป็นประเด็นกลับกลายเป็นว่าอ้อมไปแอบเปิดบัญชี อ้อมถามว่าสมองคุณเป็นอะไรเหรอ คุณเป็นคนสั่งให้อ้อมเปิดบัญชีนี้ (เสียงสั่น) แล้วพอเสร็จคดีพี่เตี้ยมช. คุณมีต่างชาติให้มาใช้บัญชีนี้เพื่อสร้างเชลเตอร์ที่แม่แตง แล้วจะขอโอนเงินเข้าบัญชีนี้ 5 แสนบาท หนูถามว่าคุณลืมเหรอ 5 แสนเนี่ย คุณหาว่าอ้อมเปิดบัญชีใช้เอง อะไรของคุณ ในวันนี้จะถูกจะผิด อ้อมน้อมรับนะ อะไรผิดก็คือผิด เข้าสู่กระบวนการไปเลย แต่อย่ามาพูดอย่างนี้ ว่าอ้อมแอบเปิดบัญชี
เหมือนตัวเองใสสะอาดอยู่คนเดียวเหรอ ?
อ้อม : ใช่ เขาคิดว่าเขาใส คุณอย่าลืมนะ ลำดับของคุณที่ผ่านมา อ้อมยืนเคียงข้างคุณตลอด อ้อมไม่เคยนึกเลยว่าใครจะมากล่าวหาคุณอะไรยังไง เราคนรักสัตว์ด้วยกัน มาทำงานด้วยกัน
พี่เตี้ยเงินเข้าเยอะมั้ย ?
อ้อม : อ้อมจำไม่ได้ค่ะ แต่มีการหักค่าใช้จ่าย เพราะมีการจัดมีตติ้ง พวกแฟนคลับเตี้ยมช.มารวมกันค่ะ พอได้มาก็หักค่าทนาย
ผิดว่าไปตามผิด พร้อมเข้ากระบวนการ ?
อ้อม : ได้ค่ะ ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วค่ะ
แต่ก็มีส่วนอื่นๆ ที่เราโดนกล่าวหา และมีส่วนอื่นๆ ที่มีบุคคลร่วมใช้เงินด้วย แต่พยายามบอกว่าเขาบริสุทธิ์ เขาใส เราเทา เราดำอยู่คนเดียว ?
อ้อม : ใช่ค่ะ อ้อมก็อยากถามว่า ที่อ้อมรู้มา อ้อมคือไม่ติดต่อเขาเลย ไม่อยากรับรู้อะไรเลย แต่มีคนบอกว่าอ้อมยักยอกเขา 8 ล้าน จากนั้นก็ 30 หรือ 35 ล้าน เราก็ห๊ะ 8 ล้านที่บอกว่ายักยอกยังหาไม่ได้เลย 30 ล้านฉิxหายแล้วกู ยอมตาย มาอีกที 14 ล้าน มาอีกที 13 ล้าน พอแล้วกู กูนอนแล้ว เพราะไม่รู้ทำไงแล้ว แล้วถ้าตามนั้นเลย คุณจะเอาเลขอะไรมายัดเยียดให้อ้อม ได้ เอาที่คุณพอใจเนอะ อย่างเมื่อวานออเดิร์ฟทำจมูกนะคะ
ขอเพิ่ม 3,500 ทำจมูก แล้วสิ้นเดือนใช้คืน ?
อ้อม : ไม่เคยใช้คืนค่ะ
เขาบอกเงินเดือนเขานะ ?
อ้อม : ก็ทำจมูกค่ะ ก็เอาตามที่เขาคิด ถ้าเขาบอกว่าเงินเดือนก็เงินเดือน
เอาตรงๆ มันเงินเดือนมั้ย ?
อ้อม : มันไม่ใช่ มันก็เอามารวมๆ แต่เราต้องระบุว่าเงินเดือนค่ะ เพราะบางอย่างเขาบอกให้เขียนว่าเป็นเงินเดือน
เขาเป็นฝ่ายกฎหมาย ให้คุณเขียนว่าเงินเดือน ?
อ้อม : โดยส่วนใหญ่อ้อมก็เขียนว่าเงินเดือน
ทำจมูกอะไร-3,500 ?
อ้อม : วันดีคืนดีบอกพี่ไม่โอเค อ้อมก็ไม่เข้าใจหรอกว่าไม่โอเคด้วยอะไรยังไง ผังผืดก็ไม่เข้าใจ
โปรแกรมการฉีดไหมจมูกพรีเมียม โปรฯ 3,500 ลดจากปกติ 8,500 แล้วยังไง ?
อ้อม : พอทำไปได้ระยะนึงก็วิตกจริต จิตไม่ค่อยดี ก็มาขอใหม่ ทำอะไรน้อ ผ่าอะไรก็ไม่รู้ 3.5 หมื่น จริงๆ อ้อมไม่อยากออกมาพูดอะไรแบบนี้นะ แต่เมื่อวานคุณบอกว่าจมูกเป็นการรักษา
จะบอกว่าคุณทำเป็นเงินเดือน แต่ไม่ใช่เงินเดือน ?
อ้อม : ค่ะ
ทนายตุ๋ย : ให้พูดเป็นธรรมก็คือสำรองจ่าย แต่เงินเดือนเขา 3 หมื่นคุณโอน 3.5 หมื่นก็เกินแล้ว
อ้อม : เวลาเขาแจ้งอ้อม อ้อมยอมรับว่าแค่เด้งขึ้นมาเป็นป๊อบอัพ อ้อมก็เข้าแอปฯ โอนให้เขาเลยนะ อ้อมสายเปย์ อ้อมโอนไว
แต่โอนจากบัญชีมูลนิธิ ?
อ้อม : ถูกค่ะ เขาไปพูดว่าถามอ้อมทีไรบอกว่าไม่มีเงิน อย่าลืมนะคะ คำว่าไม่มีเงินติดปากอ้อมแน่นอน ขนาดไม่มีเงินยังเบิกแทบทุกวัน ถ้าพูดว่ามีเงินจะไปขนาดไหน วันนี้อ้อมออกมาชนค่ะ
คุณกบเบิกเงินทุกวัน คุณเก็บไว้หมดมั้ย ?
อ้อม : มีตามสลิปค่ะ
เขาเอาไปใช้ช่วยหมาแมวหรือเปล่า ?
อ้อม : อันนี้ไม่ทราบ เพราะอ้อมระบุไว้ข้างใต้เลยว่าเงินเดือน
ทำให้เขาออกมาพูดได้ว่าเป็นเงินเดือนของฉัน ทุกคนต้องมีสิทธิ์ได้เงินเดือน ?
มหาหมี : ตอนนั้นเป็นที่ปรึกษามูลนิธิอย่างเดียว เรื่องเงินเดือนจะมีกฎหมายแพ่ง พาณิชย์อยู่มาตรานึงที่เกี่ยวข้องกับการที่ผลประโยชน์ขัดกันระหว่างนิติบุคคลกับคนที่ทำงานในมูลนิธิ คือมาตรา 74 พฤติกรรมที่ปรึกษากฎหมายมีพฤติกรรมครอบงำบริษัท พอครอบงำมูลนิธิต้องดูว่าบางอย่างเขาทำในฐานะผู้แทนนิติบุคคล ในฐานะฝ่ายกฎหมายหรือไม่ ในทางพฤติกรรมคือเขาทำแทนหมดเลย สั่งให้ทำโน่นทำนี่ อันนี้คือผลประโยชน์ขัดกัน พอจะมาตั้งเงินเดือนในลักษณะนี้ มันตั้งไม่ได้ เขาไม่ใช่บุคคลภายนอกที่จะได้รับเงินเดือน ฉะนั้นการรับดังกล่าวมันไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว
ทนายตุ๋ย : คุณอ้อมไม่เคยเห็นการทำงบการเงินที่คุณโอนไปทุกวันๆ ในการทำบัญชี
อ้อม : อ้อมส่งทุกสิ้นเดือนให้สำนักงานบัญชีค่ะ แต่อ้อมไม่ได้ดูค่ะ ถึงเวลาก็เซ็นอย่างเดียว เรายอมรับว่าเราไม่ได้ละเอียดในเรื่องนี้จริงๆ เราใช้ชีวิตชิลๆ ของเรา วันนี้อ้อมก็เพิ่งจะรู้ว่ามันไม่ชิล
มหาหมี : แล้วปัญหาใหญ่คือไปแตะเรื่องกฎหมายอาญา ยักยอกเงินมูลนิธิเรียบร้อยแล้ว โดยความร่วมมือของบุคคลภายในและบุคคลภายนอก
นอกเหนือจากคุณและคุณกบ มีคนอื่นใช้เงินอีกมั้ย ?
อ้อม : มีค่ะ
อยู่ในมูลนิธิ ?
อ้อม : เช่นโอนค่าใช้จ่ายที่บ้านเขาค่ะ เช่นค่าอาหาร รายการพวกนี้ต้องโอนให้แม่บ้านเขาค่ะ
มีอีกมั้ย ?
อ้อม : ก็มีแม่บ้านอ้อม
เรื่องต่อเติมที่ตั้งมูลนิธิ ฟังได้มั้ย ?
มหาหมี : ถ้าเป็นที่จดแจ้ง อย่างที่บอกว่าสำนักงานสาขาอยู่ที่ไหน มีการต่อเติมจริง และเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ได้ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าจดเฉพาะที่ชลบุรี นอกนั้นเป็นที่ตามอำเภอใจฉันทั้งนั้น การเอาเงินไปใช้ตรงนี้ นอกวัตถุประสงค์ของมูลนิธิทั้งนั้น ถ้านอกก็คือนอก ผิดทั้งหมดครับ
ทนายตุ๋ย : พี่อ้อมที่เล่ามาผิดวัตถุประสงค์ทั้งนั้นเลยนะครับ ต่อให้โอนไปแล้วชี้แจงในทางบัญชีไม่ได้ก็คือผิด โทษจำคุก 3 ปีนะครับ
อ้อม : ค่ะ
เอาตรงๆ มาถึงขั้นนี้ มีใครใช้เงินมูลนิธิอีก ?
อ้อม : มีค่ะ เช่นสั่งให้ซื้อต้นไม้ปลูกที่สำนักงานเชียงใหม่
เผื่อหมาแมวตายไปฝังใต้ต้นไม้ ได้ประโยชน์ ได้มั้ย ?
ทนายตุ๋ย : กบเป็นปุ๋ย
วัตถุประสงค์คือช่วยเหลือรักษาสัตว์ที่ถูกทารุณกรรม เจ็บป่วยได้รับอุบัติเหตุ ไม่มีที่อยู่อาศัย เพื่อต่อต้านการค้าสัตว์ข้ามชาติ และทารุณกรรมสัตว์ เพื่อตั้งระดมทุนช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทารุณกรรมเจ็บป่วยได้รับอุบัติเหตุ ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด ที่ตั้งอยู่ชลบุรี ทรัพย์สินมูลนิธิคือเงินสดจำนวน 3,159,419 บาท ?
มหาหมี : ทำที่เชียงใหม่ผิดหรือไม่ ต้องมาดูในหนังสือที่จดแจ้งกับกรมการปกครองว่าสำนักงานที่เชียงใหม่มีจดเป็นสาขาหรือไม่ ถ้าไม่มีก็คือไม่มี เงินเอาไปใช้ตรงนั้นไม่ได้เลยครับ อันนี้เขียนไว้ชัด
31 ล้านที่ได้มา คุณใช้ในการช่วยเหลือสัตว์ประมาณเท่าไหร่ ?
อ้อม : ใน 1 เดือนจะมีค่าอาหารสัตว์ อย่างอ้อมเจอหมาข้างทาง ก็อาจช่วยสนับสนุนให้ 1 พัน ขอบัตรประชาชน
เงินที่ตรงกับวัตถุประสงค์ ไม่ว่าช่วยหมาแมว สัตว์พิการ 31 ล้าน ช่วยกี่เปอร์เซ็นต์ เกินกึ่งมั้ย ?
อ้อม : เกินค่ะ เพราะเรารับเคสการรักษาเยอะ ตอนที่ไม่มีผลกระทบเรื่องการเปิดรับบริจาค เราช่วยบ้านพักพิงก็มีค่ะ
มหาหมี : คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 100 บาทใช้กี่บาท
อ้อม : 60 เปอร์เซ็นต์ได้ค่ะ
มหาหมี : มีรายการจ่าย มีใบเสร็จรับเงิน วาระการประชุมต่างๆ ที่เป็นเอกสารยืนยันมั้ย
อ้อม : วาระประชุมไม่มีค่ะ ใบเสร็จมีค่ะ เพราะเราโอนเข้าคลินิกเลยค่ะ
ทนายตุ๋ย : แล้วโอนเข้าแม่บ้าน โอนเข้าคุณกบ มีหลักฐานใบเสร็จชี้แจงมั้ยว่าเขาเอาไปทำตามวัตถุประสงค์
อ้อม : จะมีบันทึกที่สำนักงานบัญชีค่ะ เป็นมติที่ประชุม เป็นรายงานการประชุม ตั้งเงินเดือนให้ฝ่ายกฎหมายเท่านี้ แม่บ้านเท่านี้ แอดมินเท่านี้ เอกสารเคยเห็นเพราะอ้อมเป็นคนทำ เขาสั่งให้อ้อมทำ
ทนายตุ๋ย : จริงๆ ต้องตั้งเป็นสถานสงเคราะห์สัตว์ด้วย ส่วนตัวมองว่าที่คุณเอาสัตว์มาเลี้ยงที่มูลนิธิ แล้วไม่ได้ตั้งเป็นสถานสงเคราะห์ คุณจะทารุณกรรมสัตว์ซ้ำดิมหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
อ้อม : จริงๆ อ้อมเป็นเจ้าของสถานที่ แต่ไม่ใช่ชื่ออ้อม เป็นชื่อคุณนภัส ก็ได้ไปแจ้งให้เพิกถอนการใช้พื้นที่มูลนิธิตรงนี้ เดี๋ยวอ้อมจะไปทำตามที่ทนายแนะนำค่ะว่าจดทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์สัตว์ค่ะ
มหาหมี : จะมีพ.ร.บ.สถานพยาบาลสัตว์มาเกี่ยวข้องอีกด้วย
ทนายตุ๋ย : มันมีกฎหมายอื่นมาเกี่ยวข้อง ฉะนั้นการทำมูลนิธิ การอาสา ทำประโยชน์สาธารณะเป็นเรื่องดี แต่บางมีมันมีอะไรเยอะแยะที่บางทีเรามองข้าม แล้วเราทำแบบกันเองนี่แหละ มันถึงเป็นปัญหา จริงๆ ต้องปรึกษานักกฎหมายจริงๆ
เมื่อวานได้ดูคุณกบสัมภาษณ์ใช่มั้ย ?
อ้อม : อ้อมไม่ได้ดูค่ะ ไม่อยากเห็นหน้า ไม่อยากได้ยินเสียง จริงๆ อ้อมไม่ได้เสพสื่อเลยค่ะ
เป็นเพื่อนกันมาก่อน ?
อ้อม : ใช่ค่ะ
แล้วเรื่องอะไรถึงแตกหัก ?
อ้อม : มีความอะไรแปลกๆ อ้อมก็เฉย
ได้ยินว่าเขาต้องการแค่เงินส่วนของเขากลับคืนไป จริงมั้ย ?
อ้อม : อ้อมก็ได้ยินมาอย่างนั้นค่ะ
เขาต้องการเงินที่คุณเอาออกไปเข้าบัญชีคุณ ?
อ้อม : ถ้าไม่ใช่เขาคงไม่ไปพูดกับหลายๆ คน กับหลายๆ สื่อ ว่าเขาต้องการเงิน
คุณเอาเงินเขาออกไปเท่าไหร่ ?
อ้อม : ถ้าอ้อมเอาออกไป 13 ล้าน อ้อมคงไม่จน
คุณคิดว่าคุณเอาออกไปใช้ไม่ถูกวัตถุประสงค์เท่าไหร่ ?
อ้อม : ไม่เกิน 1 ล้าน สูงสุดค่ะ
เอาไปทำอะไร ?
อ้อม : ไม่ใช้คำว่าล้านก็ได้ค่ะ ใช้คำว่า 3 แสน เวลาอ้อมเดินทางไปหาเขาที่เชียงใหม่นี่แหละค่ะ พาเขาไปเที่ยวนี่แหละ
เงินคุณถอนออกไป ไปจ่ายค่าโน่นนี่นั่นไม่เกี่ยวกับหมาแมว ประมาณเท่าไหร่ ?
อ้อม : ประมาณ 3 แสนค่ะ
ที่เขาบอกหลักล้านมาจากไหน ?
อ้อม : อ้อมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาตัวเลขมาจากไหน ได้ยินแค่เขาพูดค่ะ
ระหว่างเอาเงินมูลนิธิไปใช้หลักแสน คุณกบใช้เงินมูลนิธิไปเท่าไหร่ ?
อ้อม : ไม่เคยนำตัวเลขมาทบ รู้แค่ว่าเวลาเขาขอเบิก อ้อมก็เบิก
เขาได้เดือนเท่าไหร่ 7 หมื่น ถูกมั้ย ?
อ้อม : 7 หมื่นนี่คือหลวมๆ ค่ะ ถ้าแน่นๆ แสนอัพต่อเดือนค่ะ เวลาเขาเบิกอะไร อ้อมก็ระบุเงินเดือนๆ ไป
เขาเอาไปใช้อะไรก็ตามแต่ คุณจะระบุในสลิปว่าเงินเดือน แสดงว่าเงินเดือนไม่มีอยู่จริงน่ะสิ มันมากกว่า 3หมื่นมากในแต่ละเดือน ?
อ้อม : เกินค่ะ คิดง่ายๆ อย่างกรณีไปทำจมูก เอายอด 3.5 หมื่น หัวท้ายที่เบิกในเดือนนั้นค่ะ
มหาหมี : หมายถึงเบิกตามอำเภอใจที่เขาใช้เลยใช่มั้ย
อ้อม : ก็เขาบอกแบบนั้น ป๊อบอัพเด้งมาก็โอนค่ะ
ทนายตุ๋ย : คำว่าเงินเดือน คุณอ้อมใส่เองหรือเขาบอกให้ใส่
อ้อม : เขาให้ใส่ค่ะ มีการบอกอยู่แล้ว และถือปฏิบัติว่าระบุว่าเป็นเงินเดือน ทุกอย่างตามคำสั่งเขาหมดเลยค่ะ ถ้าเขาป๊อบอัพเด้งมา อ้อมก็ต้องจ่าย ถ้าไม่จ่ายอ้อมจะมีปัญหา อ้อมไม่เสนออยู่แล้ว เพราะไม่รู้ว่าเขาอยากได้อะไร
ทนายตุ๋ย : ปฏิเสธเขาบ้างมั้ย
อ้อม : ไม่เคยปฏิเสธค่ะ มีอยู่ครั้งนึงที่ปฏิเสธ เขายืมเงินอ้อม เขาไม่พอใจอ้อมค่ะ เขาพูดว่าจะยืมไปแก้จมูกรอบที่สามค่ะ รอบนั้นอ้อมไม่ได้โอน เพราะอ้อมบอกว่าไม่มีเงิน แล้วเขาก็ไม่พอใจ ที่ผ่านมาโอนเงินมูลนิธิค่ะ เขาสั่งให้โอน อ้อมก็โอนค่ะ
มหาหมี : ความผิดเกิดตั้งแต่แรก
ทนายตุ๋ย : ไม่น่ารอด
มหาหมี : ถ้ามีการครอบงำ ความผิดชัดเจน ถ้ามีบุคคลภายในร่วมมือด้วย ทุกกระบวนการที่เดินผิดทุกขั้นตอนเลยครับที่เบิกจ่าย เงินมีสามส่วน มูลนิธิมีสองประเภท คือมูลนิธิทั่วไป สองมูลนิธิที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลัง ไม่แสวงหากำไร คีย์คอมพ์ฯ เข้าไปเจอเลยครับ แต่จะได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่มาตรา 40(8) มูลนิธิสมาคมสามารถประกอบธุรกิจได้ เช่นพาณิชยกรรม ขายของ ทำเกษตร ต้องประเมินในการเสียภาษี 10 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด สมมติปีนี้ได้มา 100 บาท ไม่ต้องหักค่าใช้จ่าย เอาเงินที่ได้ทั้งหมดประเมินเสียภาษี 10 เปอร์เซ็นต์ ถ้าเงินได้อื่นเช่นดอกเบี้ย ธนาคาร ลดหย่อน 2 เปอร์เซ็นต์ ส่วนไปช่วยหมาแมวได้รับการยกเว้นภาษี ในการดำเนินการของมูลนิธิต้องมีรายการเอกสารทางทะเบียนชัดเจนทุกอย่าง ไม่งั้นสรรพากรประเมินไม่ถูกครับ ฉะนั้นเรื่องนี้ผิดตั้งแต่ตอนแรกที่ทำแล้ว ไม่มีเอกสารเลย
เมื่อวานได้คุยกับหมอจุ๋ม หมอหมาใจดี เขาบอกว่าคุณเองมีลับลมคมใน เวลาส่งเคสรักษา แทนที่จะส่งให้เขา คุณส่งให้หมออื่น ทำไมไม่ส่งให้เขา เขาบอกเหมือนคุณมีลับลมคมในกับหมอคนอื่น ไปหักหัวคิวกันหรือเปล่า ?
อ้อม : ที่ไม่ส่งเพราะทราบมาว่าใบอนุญาตเขาก็ขาด ใบอนุญาตหมดอายุ ไม่ได้ต่อ
จริงเหรอ ?
นุช : จริงค่ะ ตั้งแต่มีนบุรีแล้วค่ะ แล้วมีน้องฟาง เฟซแมวสามสี เขาไปแจ้งความ มีเอกสารจากแพทยสภาส่งให้ทีมงานแล้วค่ะ มีเรื่องกันถึงโรงพักค่ะ
ที่แกมานั่งร้องไห้นะ ไม่มีใบประกอบวิชาชีพเหรอ ?
นุช : ค่ะ มีหลักฐานค่ะ
ใหม่ : เขามีค่ะ แต่หมดอายุ ไม่ได้ต่อ ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมไม่ต่อ
พูดผิดเขามาฟ้องพี่นะ ?
นุช : ไม่ผิดค่ะ
อ้อม : ล่าสุดที่รู้มาเขาไม่ได้ต่อนะคะ ไม่รู้ว่าค่าต่ออันนี้เป็นค่าใช้จ่ายของสัตวแพทย์หรือต้องของมูลนิธิ ถ้าดูในรายการนี้อยู่ ค่าใช่จ่ายนี้ไม่ใช่ของมูลนิธินะคะ ไม่ได้เป็นตามที่คุณคิดนะคะว่าเป็นของมูลนิธิ
นุช : มีการแจ้งความกันด้วยค่ะ
ใหม่ : ไม่มีหรอกค่ะ ใหม่เป็นคนทำคดีคนสุดท้าย ใหม่ทำคดีเรื่องโยนลูกแมวข้ามกำแพง แล้วไปหาศพลูกแมวแล้วไม่เจอ มีการพูดคุยกับร้อยเวร ร้อยเวรบอกว่าต้องได้รับความเห็นจากแพทย์ว่าลูกแมวอ่อนวัย เมื่อโยนไปแล้ว สัตว์อื่นอาจเอาไป หรือเสียชีวิตได้ นั่นหมายถึงว่าคนทำจะเข้าทารุณกรรมสัตว์ ทีนี้เราเลยเห็นว่าในมูลนิธิมีสัตวแพทย์อยู่แล้ว เราเลยบอกคุณหมอว่างั้นคุณหมอทำเป็นใบแล้วรับรองให้ใหม่หน่อยค่ะ จะได้ไปยื่นกับร้อยเวร เมื่อใหม่ไปยื่นกับร้อยเวร ร้อยเวรนำไปยื่นอัยการ ปรากฏว่าใบนี้หมดอายุ ร้อยเวรเลยทักมาหาใหม่ เกือบทำให้ใหม่คิดว่าเกือบเอาเอกสารปลอมไปให้เขาหรือเปล่า ไม่มีเจตนาประจานหรืออะไรเขานะคะ แต่มีการพูดในกลุ่มกลุ่มใหญ่ว่าพี่หมอคะ ใบของพี่หมอหมดอายุนานแล้วค่ะ เลยเป็นที่มาทำให้หมอกับใหม่เคืองกันนิดนึง แต่ปรับความเข้าใจกันแล้ว เราไม่ตั้งใจจะพูด
แล้วเขายอมรับมั้ยว่าขาดจริง ?
ใหม่ : เขาบอกกำลังต่อ กำลังทำ ใหม่เลยบอกพี่อ้อมว่าหมอไม่ต่อทำไม หมดอายุ เสียดายนะ ไม่งั้นต้องเสียเงินใหม่ ไปๆ มาๆ ก็เอาเงินมูลนิธิไปต่อค่ะ แล้วพี่อ้อมไม่ได้ให้ ก็เลยมีปัญหากันด้วยค่ะ เหมือนมูลนิธิต้องรับผิดชอบเขา แต่ใหม่มองว่าการมีใบวิชาชีพของแพทย์มันเป็นหน้าที่ของคุณ คุณควรต่อเอง คุณจะมาทำงานหน้าที่ตรงนี้ คุณก็เอาใบมาให้เรียบร้อย แล้วถึงมาทำตรงนี้
ทนายตุ๋ย : เจ้าตัวรู้ว่าใบอนุญาตหมดอายุ ก็ไม่ควรเซ็นรับรองอะไรไป
ใหม่ : แล้วไม่ได้แจ้งหนูด้วย หนูก็เคืองๆ อยู่บ้างค่ะ
คุณแม่มีเรื่องอะไร ?
โม : หนูเคยโดย WDT ฟ้องร้องค่ะ โดนคุณกบแจ้งความว่าหนูทารุณกรรมสัตว์โดยเอาน้องแมวน้องหมาไปบริจาคเลือด ทำน้องแมวน้องหมาหนูตายด้วยค่ะ นานแล้วค่ะ ตั้งแต่ 7-8 ปีก่อนค่ะ ของหนูตอนเขาใช้กฎหมายมั่วค่ะ เขายังไม่ได้เป็นองค์กรสัตว์และสวัสดิภาพเลย ตอนนั้นที่เขามาจับ เขาแอบอ้างเบื้องบนกับตำรวจ ที่มาจับหนู แล้วขอหมาแมวไปตรวจสอบ ตรวจสอบแล้วบอกหมาแมวแข็งแรงดี แต่เอาไปไว้ที่คอกเถื่อน หนูเป็นคนไปรับ ปรากฏว่าหมา 3 ตัวเจ็บป่วยพิการแล้วก็ตายอย่างที่เห็นค่ะ ไปยัดๆ ใส่กรง บางตัวตายเพราะติดหวัดค่ะ ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นมูลนิธิวอชด็อก เขาแอบอ้างตัวเองขึ้นมาเป็น แล้วหนูเพิ่งรู้ตอนฟ้องร้องเขาว่าคนที่ร่างพ.ร.บ.ตัวนี้คือสมาคมป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แห่งประเทศไทย ไม่ใช่วอชด็อกค่ะ การที่เขาแอบอ้างไปเคลมต่างๆ เขาไม่ได้รู้กฎหมาย แต่พยายามเอากฎหมายมาทำให้คน สัตว์ เดือดร้อน เคสหนูหมาหนูต้องตายฟรี แมวต้องตายฟรี พอหนูฟ้องร้อง เขาบอกเขาไม่มีตัวตน ไม่มีสถานที่ตั้ง คุณกบทำหน้าที่ทุกอย่างเลยค่ะตอนนั้น เป็นประธาน ไม่แน่ใจว่าเขาใช้เครดิตอะไรมากกว่านี้ ในการสั่งว่าคนนี้ผิด ไม่ผิด ปกติที่หนูเห็น คนที่จะชี้คนอื่นผิดถูกต้องสะอาดค่ะ เขาก็ไม่ได้สะอาดค่ะ เขาบอกคนอื่นว่าหากินกับสัตว์ แต่ผลการตรวจสอบทั้งหมด หนูเป็นคนถูกค่ะ มีเอกสารทางปศุสัตว์ว่าการบริจาคเลือด เป็นการช่วยเหลือสัตว์ ไม่ผิดค่ะ วงการสัตวแพทย์ก็ไม่ผิด ไม่มีหมาแมวตัวไหนตายจากการบริจาคเลือดค่ะ เราไม่สามารถถ่ายเลือดได้เอง ทุกอย่างต้องทำภายใต้แพทย์ค่ะ
หมาอยู่กับเขาเหรอ ?
โม : เขาเอาไปใส่รวมคอกเถื่อนค่ะ เขาจับยัดใส่กรงค่ะ ปกติหมาแมวของหนูวิ่งอยู่ในบ้านค่ะ เขาไปไว้ในคอกเถื่อน แล้วหมาเล็กเอาไปรวมกับหมาใหม่ หมาจรไม่ได้ค่ะ วันที่หนูไปรับน้องเพิ่งโดนงับหัว แล้วที่หนูจำได้ว่าเป็นหมาแมวของหนู หมาแมวของหนูใส่เสื้อทุกตัว มันเป็นเลือดติดเสื้อสีเหลือง หัวไม่มี ไปหมดแล้วค่ะ โดนน้องหมาในนั้นกิน
คุณกบเอาหมาแมวคุณไปยัดกรงหมาใหม่เหรอ ?
โม : ใช่ค่ะ หนูเลี้ยงสัตว์มาโดยไม่เคยขอเงินบริจาค ไม่เคยรับอะไรเลยค่ะ
คอกเถื่อนคืออะไร ?
โม : คือเขาเก็บหมาแมวมา แล้วขอเงินสร้างคอกค่ะ ไม่ถูกสุขลักษณะ หนูว่าเข้าข่ายการทารุณกรรมสัตว์มั้ยคะ ที่คุณกบทำอยู่ เพราะหมาแมวของหนูตาย เจ็บป่วยพิการ แล้วค่ารักษาทั้งหมด หนูกับครอบครัวเป็นคนจ่าย ค่าตรวจหมอที่เขาบอก 3 แสน ไม่เคยเอาไปจ่ายสักบาท แต่มีการเรี่ยไรระดมทุนในเพจ หนูพร้อมไปแจ้งกรมสอบสวนกลางในคดีทารุณกรรมสัตว์กับคุณกบค่ะ
ทนายตุ๋ย : ยังแจ้งความได้อยู่ครับ
โม : หนูเคยคิดมาตลอด ว่าทำไม WDT ตอนแรกก็งง ทำไมเขาพยายามหาเคส จับคนโน้นคนนี้ สุดท้ายแล้วมันก็เกี่ยวกับเงินคำเดียวค่ะ เคสที่จับถูกก็โอเคนะคะ แต่ส่วนมากจับมั่ว ให้คนไม่รู้กฎหมายมาเป็นฝ่ายกฎหมาย ไม่ถูกต้องค่ะ มันทำให้หมาแมวเดือดร้อน คนเดือดร้อนค่ะ
ขอความเห็นใจ เขา WDT ไม่ใช่ อีดีที ?
อ้อม : อ ด ท. ค่ะ
นุช : หมอจุ๋มนะคะ ทำมูลนิธิบอกว่าเป็นองค์กรช่วยเหลือสัตว์ แต่ไม่มีความเมตตาเลยค่ะ วันนั้นแมวติดรถมาในฐานะล้อCR-V แมวยังไม่ลืมตาเลย นุชก็ป้อนนมไม่เป็น ก็โทรหาพี่คนนึงว่าฝากแมวหน่อย เขาบอกขอไปฝากที่หมอจุ๋ม ขอคิดราคาพิเศษราคาช่วยสัตว์จร เขาคิดมา 150 บาทต่อวัน ต่อแมว 4 ตัว ทำบิลมา 28 วัน นม 28 กระป๋อง อาหารเม็ด อาหารเปียก ทั้งที่แมวตัวเล็กทานขนาดนั้นไม่ได้ เราก็โต้แย้งไป เขาก็เอาเราไปแขวน เรียกแฟนเพจเขามาด่าเรากระหน่ำเลยนะคะ แล้วขู่จะฟ้อง ก็อยากบอกว่าเนี่ยเหรอองค์กรช่วยเหลือสัตว์ แล้วเขาพูดมาคำนึงเลยว่าเขารักษาสัตว์ 150 เขาไม่คุ้ม นุชเลยย้อนไปว่าเคสนี้ขอช่วย แล้วถามวานชคุ้มเหรอ ไม่ใช่แมวนุชเลย แต่เราเห็นใจสัตว์ เราอยากจะช่วย เขาก็ร้องไห้เก่ง ตัวตนจริงๆ ไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นเลยค่ะ เก่งมากในเฟซบุ๊ก กบกับหมอจุ๋ม เขาอยู่วอชด็อกไทยแลนด์ เขาจับคนไปทั่วอย่างที่น้องเขาโดนจับ เขาคิดว่าเขาเป็นตำรวจโลก เขาอยากจะจับใคร เขาอยากเอาข้อหาอะไรให้ใครก็ได้ วันนั้นนุชโพสต์ต์ว่าเขา มีสรรพนามวงในรู้กัน ถ้าพูดกันเขาจะแค้นคำว่าฮอตด็อกไทยแลนด์ เขาก็ไปแจ้งกับทนายสงกรานต์ด้วยนะคะ จะจับนุช
คุณต้องการชี้แจงว่าอะไร ?
นุช : เขาไม่ได้ดีอย่างที่พูดค่ะ สองเขาจะตั้งกลุ่มเลือกสัตว์ตัวป่วยๆ มารับเงินบริจาค รอบนั้นได้ไป 5 แสนกว่าค่ะ แล้วไปอยู่ที่คลินิกหมอจุ๋มตายหมดเลยค่ะ แต่ถ้าออกช่วยจากบ้านพักพิง ตายสองตามตัว นอกนั้นรอดหมด แล้วต้องไปถามประเวศ เขารู้ดีค่ะ กลุ่มพวกนี้เขาไม่ให้เอาออกมาเพราะแมวเป็นโรคเดี๋ยวไปแพร่กระจาย เขาก็ปีนตอนกลางคืนไปขโมยแมวออกมาค่ะ
ทนายตุ๋ย : วันนั้นเขาเป็นมูลนิธิหรือยัง
นุช : ยังไม่ได้เป็นค่ะ
มหาหมี : เหมือนวัดสวนแก้วก็เคยโดนของมูลนิธิ หลวงพ่อวัดสวนแก้วก็เดือดร้อนปีที่แล้วนี่เอง หมาแมวในวัดมันเยอะ ต้องให้ไปอยู่ในกรง เพราะมันแออัด ถ้าไม่ดำเนินการสร้างกรงตรงนั้นตรงนี้หรือเอาสัตว์ออกไป จะแจ้งความดำเนินคดี ก็มีลักษณะนี้
ตอนนั้นคุณเป็นประธานแล้วเป็นคนสั่งหรือเปล่า ?
อ้อม : ช่วงเขาพูดยังไม่ได้เป็นมูลนิธิ แต่ถ้าตอนเป็นมูลนิธิ คุณกบสั่ง
คุณเป็นแค่ร่างทรง ?
อ้อม : ใช่ค่ะ ทราบพฤติกรรมอยู่แล้วค่ะ
วอชด็อกรู้สึกมานานแล้ว แต่ไม่อยากพูด เพราะคนรักหมาแมวเขารักกันเหลือเกิน วันนี้ผมซ้ำได้แล้ว เอาตรงๆ เหมือนเขาชอบไปชี้ว่าอันนี้ต้องผิด คุณหรือเปล่า ?
อ้อม : อ้อมไม่ใช่คนแบบนั้นค่ะ ในบทบาทที่อ้อมเห็นคือความเข้มแข็งที่จะบังคับใช้กฎหมาย แต่บางครั้งสังคมไทย ต้องควบคู่ไปกับการอะลุ่มอล่วย วอชด็อกดีขึ้นมาได้ ซอฟต์ลงเรื่องสังคม เพราะรัตติยาค่ะ เวลาลงพื้นที่ไม่มีใครอยากร่วมงานกับวอชด็อก รู้เลยว่าไม่ชอบการทำงานที่ใช้อำนาจตัวเองไปชี้ว่าคนนี้คนนั้น
อำนาจไม่มีเลย ที่คำว่าใช้คำว่าอำนาจ คนพูดถึงวอชด็อกไทยแลนด์ ในมุมที่ไม่ดีเยอะมากนะ แล้วรอซ้ำกันเยอะมาก ?
อ้อม : อ้อมก็ไม่เข้าใจ อ้อมฟังฝ่ายกฎหมายพูดให้ฟังนะคะว่าเขาอยากร่วมงานกับวอชด็อกมาตั้งนานแล้ว แต่จากที่อยู่จริงๆ เลยที่วอชด็อกดีขึ้นได้เพราะรัตติยา อ้อมจะบอกน้องใหม่ตลอดว่าพี่ค่อนข้างสบายใจ เวลาน้องใหม่ลงพื้นที่ไป มีคนอยากร่วมงานด้วย แต่ก่อนลงพื้นที่มองเราเหมือนตัวประหลาด ตอนหลังเราก็ไม่ลงพื้นที่แล้ว
มหาหมี : ประเด็นเรี่ยไรในเพจ และโฆษณาในเพจ เพจอะไร หลังเขาไปจับ
โม : วอชด็อกไทยแลนด์ค่ะ เป็นเพจเขาเลยค่ะ เคสหนูยังอยู่ในอัลบั้มเขาอยู่เลยค่ะเขาบอกว่าหนูเลี้ยงหมาแมว 58 ตัวแออัด แล้วเลี้ยงไว้เพื่อขายเลือด จริงๆ หมาแมวจะบริจาคเลือดได้มันยากมากๆ ค่ะ เกณฑ์ในการบริจาคเลือด แมว 100 ตัวที่ช่วยมา คิดว่าไม่ถึง 5 ตัวที่สามารถทำได้ค่ะ
มหาหมี : เขาเข้าไปช่วย แล้วขอรับบริจาคมั้ย
โม : มีค่ะ
นุช : ตอนนั้นเขาตั้งเครือข่ายภาคี เปิดรับบริจาคหมาแมวประเวศป่วยเยอะ แล้วเอาออกมา ได้เงิน 5 แสนว่า ภาพสวยแต่มาตายที่คลินิกหมอจุ๋มหมดเลยค่ะ แล้วสกปรกด้วย ไม่ทราบว่าที่คุณอ้อมไม่ส่งไปรักษามาที่คลินิกหมอจุ๋มเพราะคลินิกเขาสกปรกหรือเปล่า เพราะตอนที่นุชไปช่วงนั้นเอาออกจากประเวศห้องที่เก็บหมาลำไส้อักเสบ เหม็นหึ่งเลย เข้าใจว่าหมาเป็นลำไส้อักเสบเหม็น แต่เหม็นของเขาคือเขาไม่เคยลงด้วยน้ำยาทำความสะอาด เขาลงด้วยน้ำ นุชรู้เพราะนุชเลี้ยงน้องหมาเหมือนกัน เราจะรู้ว่าถ้าลงน้ำยาทำความสะอาด กลิ่นมันจะเบาและไม่รุนแรงเท่านี้
มหาหมี : เขาพยายามโฆษณาในเพจเพื่อรับบริจาค ถึงย้ำว่าเป็นเงินประชาชนไงครับ ไม่ว่าก่อนหรือหลัง แต่คนเข้าใจว่าเป็นอะไร เขาไม่รู้หรอกว่าก่อนหรือหลังเปิด แต่เขาเข้าใจว่าเป็นองค์กรเดียวกันเลยบริจาค
นุช : ที่ออกมาวันนี้อยากบอกคนที่เป็นแฟนคลับ ที่กินหญ้าของ WDT ให้รู้ว่าหมอจุ๋มกับคุณกบไม่ได้ดีอย่างที่คิดค่ะ
เดี๋ยวเขาฟ้องคุณหมิ่นประมาทหรอก ไม่กลัวเหรอ ?
นุช : ไม่กลัวค่ะ
ทนายตุ๋ย : ผมมองว่าเขามีส่วนได้เสียตรง เรื่องราวตรงกับตัวเขา ผมมองว่าสิ่งที่เขาพูด เขาแสดงความคิดเห็น ถึงแม้ดูเหมือนกับว่าไปเข้าข่าย แต่ถ้าเขามีสิทธิปกป้องเขา ก็ยังมีสิทธิ์พูดในสิ่งที่เขาโดนกระทบ
นุช : เวลาเขาเอาเราไปแขวน แล้วเรียกแฟนคลับเขาให้มายำ วันนี้ถึงทีเราบ้างแล้วค่ะ จะเอาให้จมเลยค่ะ เอาให้ชาวโลกรู้เลยค่ะ วันนั้นก็พูดค่ะ แต่ไม่มีคนฟัง แล้วเขาจะแจ้งความจับด้วยค่ะ เขาไปปรึกษาทนายสงกรานต์ ทนายสงกรานต์บอกว่าจับไม่ได้ เพราะเขาไม่ได้เอ่ยชื่อ
อ้อม : วันนี้ขอพูดจุดแตกหักที่สุดเลยในวันนี้ ระหว่างอ้อมกับกบ (ร้องไห้) ขอภาพน้องเทนหน่อยค่ะ น้องเทน หมาตัวนี้ ตอน 4 ปีที่แล้ว น้องโดนรถไฟทับปากแหว่ง เหลือ 3 ขา ในวันนี้หัวใจคุณคิดยังไง คุณจะเอาชนะอ้อม โดยการเอาน้องไปตั้งแต่อ้อมเลี้ยง คิดได้ไง คุณคือคนรักสัตว์เหรอ (ร้องไห้) น้องเทนอยู่กับอ้อมมากกว่า 4 ปี แต่คุณบอกว่าจะเอาน้องไปอยู่ที่ที่ดีกว่านี้ มีคนรักมีคนกอด
เขาเอาหมาตัวนี้ไป ?
อ้อม : ใช่ (ร้องไห้) คุณจะเถียงอ้อมมั้ย เมื่อไหร่ที่ระดมทุนคุณจะมาขอภาพน้องเทน
เพื่อให้มีคนบริจาคเข้ามา ?
อ้อม : ใช่ เขาอยากเอาชนะอ้อม จริงๆ กำหนดน้องเทนต้องมารับวันอังคาร ถึงตอนนี้ยังไม่รับ อ้อมถามว่าหัวใจคุณทำด้วยอะไร น้องอยู่กับอ้อมตั้งแต่ปากเป็นอย่างนั้น น้องประสบอุบัติเหตุ เป็นค่าใช้จ่ายมูลนิธิวอชด็อกไทยแลนด์ แต่น้องอยู่กับอ้อมมา ถึงขั้นจะมาแย่งชิงหมาตัวนี้ บอกจะมาแอบถ่ายรูปหมาตัวนี้เพื่อไปแจ้งว่าอ้อมเลี้ยงหมาผิดสวัสดิภาพสัตว์ ถามว่าเอาอะไรคิด คุณจะเอาชนะเอาสันดานคุณชนะคนทั้งโลกเป็นไปไม่ได้ คนรักสัตว์เป็นอย่างนี้เหรอ น้องอยู่กับอ้อม 4 ปีคุณไม่เคยถามหาน้องเลย วันที่คุณอยากได้รูปน้องไปใส่เลขบัญชีคุณบอกให้ถ่ายสวยๆ ทำได้ยังไง
จะบอกว่าเขาจะมาเอาหมาตัวนี้ไป เขาบอกคุณเลี้ยงไม่ดี ?
อ้อม : ใช่ บอกว่าน้องอยู่แต่ในกรง
ที่คุณร้องไห้เพราะเจ็บช้ำน้ำใจ ?
อ้อม : เราเลี้ยงมาขนาดนี้ เรารัก มันเป็นหัวใจของเรา คุณรักหมาแล้วรักยังไง วันนึงคุณมาบอกว่าหมาตัวนี้เป็นของมูลนิธิ ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง จะมาเอาหมาไป
เขาอยากเอาชนะคุณเรื่องอะไร ?
อ้อม : อ้อมก็ไม่เข้าใจ เจาะจงแต่หมาตัวนี้ สันดานเขาเป็นคนชอบเอาชนะคน อย่าเถียงอ้อมนะ
เจอกันบ้างหรือยัง ?
อ้อม : ไม่คิดที่จะเจอค่ะ
เขาแจ้งความคุณแล้วนะ คุณจะแจ้งความเขาบ้างมั้ย ?
อ้อม : แจ้งอะไรได้อ้อมจะแจ้ง
นุช : แจ้งเลยค่ะ
หน่วยสนับสนุน ?
อ้อม : แจ้งอ้อมจนพรุนแล้วเนี่ย เรื่องข่มขู่ก็สันดานเขาอีกค่ะ
ทนายตุ๋ย : คิดว่าสู้ได้มั้ย
อ้อม : อ้อมมั่นใจอย่างนั้น หมาอ้อมอ้วนทุกตัว
ซ้อเปาฝากให้บอกว่าภาพวอชด็อกไม่ได้ดีเลยตั้งแต่แรก คุณเข็มตีสอบส่งมาบอกว่ามีแต่เรียกรับเงินบ่อย คุณเอาเงินไปซื้อรถฟอร์จูนเนอร์จริงมั้ย ?
อ้อม : ทุกอย่างซื้อต้องใช้เงิน แต่เงินมีหลักฐานค่ะ ไม่ใช่เงินมูลนิธิค่ะ กำลังฟ้องอยู่นะคะ คุณ จ.
คุณจุ๋มบอกคุณเอาเงินไปซื้อรถ ?
อ้อม : เขาเอาเลขทะเบียนรถไปขึ้นหราด้วยนะคะ ต่อให้เบลอก็รู้ว่าของอ้อม มีสลิป มีหลักฐานการโอนเงิน ว่ารถคันนี้ได้มายังไง มโนหลายเรื่อง มโนแม้กระทั่งว่าอยู่ข้างบ้านกัน คนละฟากฝั่ง ยังมโนว่าอ้อมไปอยู่กับผู้ชาย
โม : วันนี้สบายใจแล้วว่าแรงกรรมที่ทำกับหมาแมวมันมีจริงๆ ค่ะ ที่มาถึงจุดวันนี้ อย่างน้อยหมาแมวของหนูก็ไม่ตายฟรี หมาแมวตัวอื่นก็ไม่ตายฟรีค่ะ
เอาไงต่อ ?
ทนายตุ๋ย : น่าจะโดนคดีกันทั้งสองคน ตามข้อเท็จจริง ตามหลักฐานที่เปิด
มหาหมี : ถ้าเป็นเงินประชาชน คนที่เป็นคนรับ เสี่ยงต่อคุกต่อตะราง เพราะกฎหมายบังคับให้ทำตามแบบทุกอย่าง เชื่อว่ากรมการปกครองเขาออกตัวแน่นอนในการที่จะยกเลิกมูลนิธิแห่งนี้ เนื่องจากไม่มีการจดแจ้งเรื่องทางทะเบียนที่ชัดเจน สองการใช้เงินต่างๆ การยื่นภาษีก็ไม่ชัดเจนเหมือนกัน เสี่ยงคุกเสี่ยงตะราง
คุณโอนเงินจากมูลนิธิเข้าบัญชีตัวเองหรือเปล่า ?
อ้อม : ไม่ใช่ค่ะ รถคันนี้ก่อนหน้านี้ลูกสามีแฟน ถามแม่ว่าถ้าวันนึงมีรถมาจอดหน้าบ้านจะโกรธมั้ย 11 เดือน 11 นี่แหละค่ะ เงินที่โอนเข้าบัญชีเราคือแฟนลูกสาวค่ะ ซื้อเงินสดค่ะ ที่เป็นประเด็นนะคะ สุดท้ายยอดล้านกว่าเขาโอนให้เคมอเตอร์ เป็นเงินแฟนลูกสาวค่ะ ไม่ใช่เงินมูลนิธิค่ะ มูลนิธิมีเป็นล้านให้โอนมั้ยล่ะคะ
เอาไงกันต่อ ?
อ้อม : ไปมอบตัวก็ได้ค่ะ
ใหม่ : ตั้งใจพาพี่อ้อมไปดำเนินการแบบนั้นค่ะ ส่วนตัวก็ตั้งใจไปแจ้งความตามวัตถุประสงค์เดิมค่ะ
พี่ไปแจ้งอาจไม่ได้เดินออกมานะ ?
อ้อม : ก็ไม่มีอะไรจะเสีย ผิดว่าตามผิด แต่ถ้าอ้อมตาย อ้อมต้องไม่ตายคนเดียวค่ะ แคปชันเพจเขาค่ะ เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เวลาเขาโพสต์ต์ระดมทุน น้ำท่วม สงคราม
ลักษณะเราดีแล้ว เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราเป็นคนดี แต่ของพี่พูดกลับกัน ถ้าวันนี้กูต้องเข้าไปอยู่สอบสวนกลาง มึงต้องเข้าไปด้วย ?
อ้อม : ใช่ค่ะ เพราะอยู่ดีๆ ไม่ว่าดีค่ะ
ให้ดูตอนเขาทำจมูก พี่อ้อมเก็บไว้เป็นหลักฐาน ว่ามีการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ ?
ทนายตุ๋ย : นอกจากเขาครอบงำมูลนิธิ เขามีอาชีพอื่นอีกมั้ย
อ้อม : ไม่มีค่ะ เขาเคยพูดเองว่าถ้าไม่มีมูลนิธิแล้วเขาจะอยู่ยังไง อ้อมบอกเลยนะวันนี้ไม่มีอะไรจะเสีย คุณรู้จักความเด็ดของอ้อมดี
ล่าสุดอยากดังเดี๋ยวจัดให้ฝากมาบอก มูลนิธิเห็บหมา เล่นเคสน้องหมาที่น่าสงสารมารับบริจาคทั้งนั้น เอาน้องหมามาหากินทั้งนั้น แสดงว่าเพจต่างๆ เขาก็ ?
อ้อม : อ้อมอยู่ตรงนี้เรารู้อยู่แก่ใจ แต่มันลงเรือไปแล้วค่ะ
ทนายตุ๋ย : ทำไมไม่พายเรือให้ถูกต้องตรงตามทางล่ะครับ
อ้อม : เรืออ้อมไม่ได้พายคนเดียวนี่คะ
อุ้ยตาย เสียเลยพี่ตุ๋ย จะตอบเขายังไง ?
ทนายตุ๋ย : (หัวเราะ) ทำไมไม่ไปตามทาง
อ้อม : เขาเป็นหัวเรือค่ะ
จริงเหรอ ?
นุช : จริงค่ะ นุชให้ที่ 4 ไร่ที่สระบุรี ให้อยู่นะคะ นุชจะรู้จักคนในวงจรนี้เยอะ ทุกคนก็จะเล่า ที่ประสบกับตัวเอง หงส์ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จะไปสร้างที่ในพื้นที่ของนุช ไม่ได้เงินจากวอชด็อกเลยสักสลึง ทั้งที่ได้เงิน 3-4 แสน เคสหงส์พิทบูลค่ะ
มีคนกล่าวหาน้อง เช็กแล้วเขาเป็นนางสาวนะ น้องประกวดมาด้วย ?
ลูกโม : ประกวดมิสแกรนด์กับพี่หนิง ปัทมามาแล้วค่ะ
เขาคิดว่าน้องไม่ใช่นางสาว เขาไม่สบาย เสียงใหญ่หน่อย เขาเป็นนางสาว ?
ลูกโม : เลยไม่ค่อยอยากพูด ให้แม่พูดไปก่อน
ไปกองปราบเลยมั้ย ?
อ้อม : ยังไงก็ได้ค่ะ ขอให้ปิดอันนี้
มหาหมี : เห็นด้วยนะครับ เรากุมความลับทุกอย่างของมูลนิธินี้ ถ้าเราให้การที่เป็นประโยชน์ เพื่อตัดคัดเอาต์วงจรรับบริจาคโดยมิชอบ จะเป็นประโยชน์ในเรื่องคดีด้วย เดินหน้าไปให้สุดนะครับ ไม่ต้องกลัวเรื่องอิทธิพล
อ้อม : ฝากสัตวแพทย์ จ. ที่เพจคุณโดนปิด หรืออะไรก็ตามแต่ เลิกให้ข่าวว่าอ้อมไปปิดเพจ อ้อมออกจากเพจเขาแล้ว พี่ไม่ได้เสน่หาขนาดนั้นนะคะ ถึงต้องไปรุงรังกับเพจของคุณ ความมโนจินตนาการ สันดานพวกนี้เลิกได้แล้วนะ ชอบคิด ชอบจินตนาการ แล้วไปยัดเยียดความคิดตัวเองให้คนอื่น เมื่อวานเขาบอกว่าอ้อมปิดเพจเขา ลบแอปฯ ธนาคาร เรามีการแจ้งล่วงหน้าว่าเราจะโอนยอดสุดท้ายแล้วจะลบแอปฯ ออกแล้ว 20 นาทีผ่านไป ฝ่ายกฎหมายคุณไม่ได้หือไม่ได้อือ เราลบแล้วปิดอะไร แล้วมาบอกว่าเรากลั่นแกล้ง
จะโดนปิดมั้ยวอชด็อก ?
มหาหมี : ไม่เหลือหรอกครับ ยังไงกรมการปกครองต้องปิด เพียงแต่ให้เป็นกระบวนการทางคดีด้วยยิ่งดี เพราะจะเป็นการเร่งรัดให้เร็วที่สุด เรื่องนี้ปิดแล้วไม่จบนะครับ ต้องมีคนติดคุก เพราะว่ามันเกี่ยวกับเงินบริจาคจำนวนมากด้วย เผลอๆ อาจมากกว่าที่ปรากฎ ผมเชื่อว่าเงินที่หายไปมันมีมากกว่านี้ ฉะนั้นพี่ในฐานะอดีตประธานแก้ไขส่วนที่ผิดพลาด และทำให้มันถูกต้อง เพื่อประโยชน์ประชาชน
ทนายตุ๋ย : พี่หมีบอกว่างบที่ส่งไปตัวเลขไม่ตรงกับที่อยู่ในสเตตเมนต์
ใหม่ : ไม่ตรงค่ะเท่าที่สังเกตและเห็นนะคะ ไม่มีการโอนเงินเขาออกไปถึงภูริตา แม่บ้าน ไม่เห็นเอามากางเลย เขาเอาบัญชีมากางให้ตรวจสอบก็ต้องกางทั้งหมด กางทุกบัญชีที่พี่อ้อมเปิดและมีการใช้ เรายังไม่เห็นเอาไปกางเลย
คุณมีอยู่นี่ เอาไปกางเองสิ ?
อ้อม : ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะ ก่อนหน้านี้มีส่งให้สำนักงานบัญชี
ทนายตุ๋ย : ณ วันนี้พอไม่ได้เป็นประธานคงไปขอตรวจสอบไม่ได้ เป็นเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่จะขอไปที่ธนาคาร
เมื่อวานคุณกบไปแจ้ง เอาเอกสารบัญชีไปไม่ครบ มันเลยทำให้บางอันถูกปกปิดหรือเปล่า ถูกปกปิดจากอะไร ?
ใหม่ : จริงๆ ถ้าจะแจงให้ครบ ต้องแจงของทุกคน ยื่นไปให้หมดเลยค่ะ จะได้ตรวจสอบไปเลยทีเดียว วันนี้ว่าจะแจ้งกองปราบว่าให้ตรวจสอบทั้งหมด รวมทั้งตัวใหม่เองด้วย
การที่มานั่งอยู่ตรงนี้ เป็นการฟอกขาวตัวเองมั้ย เพราะกำลังจะไปเปิดมูลนิธิใหม่ ?
ใหม่ : ทุกคนมีสิทธิ์คิด แต่ใหม่พูดเลย มูลนิธิที่ใหม่กำลังยื่นจดทะเบียนอยู่ ยังไม่สำเร็จเลย ถ้าใหม่ยังเคลียร์ตัวเองไม่ได้ มูลนิธิใหม่ ใหม่จะไม่เปิดค่ะ แล้วทุกคนกำลังเข้าใจว่าเราเอาเงินไปซื้อที่ดินหรือเปล่า ที่ดินไม่ใช่ของใหม่นะคะ เป็นที่ดินของพี่ที่เขารักสัตว์เหมือนเรา เราบอกเขาตั้งแต่ต้นว่าเราไม่ได้มีเงิน เราขอทำสไตล์ของเรา แต่ไม่เอาแบบวอชด็อกนะคะ หนูเป็นคนลาออกมา แล้วแฉเรื่องทั้งหมดของมูลนิธิวอชด็อก ถ้าหนูไม่แฉเรื่องทั้งหมดไม่เกิดขึ้นค่ะ หนูเป็นคนแฉ แล้วส่งเรื่องทั้งหมดให้พี่ต๊ะด้วยซ้ำ
ไปกองปราบเมื่อไหร่ ?
ใหม่ : ไปเลยค่ะ
ลูกโม : พี่กบเขาจ้างคนชื่อซัน ให้มาแจ้งจับครอบครัวหนู
โม : หนูเสียใจมาก คนไม่รู้กฎหมายมาแจ้งคนทำถูกกฎหมาย แฟนทำงานผู้จัดการสายการบิน มีรายได้พอจะเลี้ยงแมว 50 กว่าตัวอยู่แล้ว คนมาแจ้งคือ WDT แต่คนเป็นพยานช่วยหนูทั้งหมด คือคนรับเลือดทั้งหมดเลยค่ะ มันยากมากค่ะ แมว 100 ตัว จะบริจาคได้ 5 ตัวหรือเปล่า กลุ่มเลือดแมวอีก มันยากมากค่ะ ใช้เงินเยอะมาก มีต่างประเทศเขามาทำวิจัย ว่าทำไมเราถึงเลี้ยงหมาแมวได้แบบนี้ อย่างแรกต้องกักโรคก่อนค่อยเอาเข้าบ้าน มันก็จะเซฟค่าใช้จ่าย
เขาจ้างคนให้มาจับเรา ?
โม : ใช่ค่ะ ลูกไปโรงเรียนก็โดนล้อว่าแม่ทำผิดกฎหมายหรือเปล่า กลายเป็นลูกเรามีปัญหา ต้องย้ายโรงเรียนเลยค่ะ
ลูกโม : ใช่ค่ะ
โม : จนตอนนี้เราพิสูจน์ตัวเอง ในระยะเวลาที่ผ่านมา เราช่วยเหลือหมาแมวด้วยเงินตัวเองไม่ใช่เงินบริจาค หนูบริสุทธิ์ตั้งแต่วันแรกที่ตรวจว่าไม่พบการทารุณกรรม แล้วหนูขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ แต่ตอนนั้นเขายังยังไม่ใช่องค์กรที่ถูกต้องเลยค่ะ หนูแจ้งความเขาว่าเขาแจ้งความเท็จเขาเลยต้องถอนไป ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นเขาบอกว่าตำรวจโง่เอง ไปเชื่อเขาได้ไง ขั้นตอนแจ้งความเท็จสุดท้ายเขาก็โบ้ยไปที่ตำรวจค่ะ หนูอยากให้คุณกบตามหาหัวน้องมอสมาให้หนู เราเลี้ยงมาหลายปีไม่รู้เขารักหมาหรือเปล่าแต่สำหรับเรา คือคนในครอบครัวของเรา การที่เราไม่ผิดอะไรเลยแต่อุปโลกน์ว่าตัวเองว่าเป็นผู้รู้กฎหมาย ทั้งที่ไม่รู้อะไรเลย เป็นองค์กรจริงสักหน่อยจะไม่ว่าเลยค่ะ แต่นี่มันปลอม เขากล้าเล่นวงการบริจาคเลือด มันเป็นสากลทั่วโลก เขาบอกบริจาคเลือดผิด เป็นการทารุณแมว ทั้งที่ทุกอย่างต้องผ่านโรงพยาบาล คุณหมอต้องเป็นคนทำค่ะ แล้วคนชื่อซันเป็นคนที่หนูไปช่วยแมวเขามา 12 ตัวมาเลี้ยงที่บ้าน เพราะเขาไม่มีเงินเลี้ยงค่ะ
เหมือนข่าวนี้เคยได้ยิน จากนั้นตำรวจเข้าไปเอาแมวคุณออกมา จากวอชด็อกที่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นมูลนิธิ แต่ออกหน้าว่าเป็นวอชด็อก ไปกล่าวว่าเป็นคนไม่ดี ทารุณกรรมสัตว์ ทั้งที่เขามีเป้าหมายในการเอาเลือดแมวออกมา ทำเป็นเกล็ดเลือดแล้วย้อนเอาไปให้แมวที่ป่วยซึ่งฝั่งต่างประเทศยังมาวิจัยกับเขาเลย ว่าทำได้ยังไง ?
โม : ใช่ค่ะ เพราะโรคในแมวค่อนข้างเยอะมากค่ะ แล้วแมวจรเกือบ 70-80 เปอร์เซ็นต์ เป็นโรคที่ติดไวรัส รักษาไม่ได้ โอกาสทำได้มันยากมาก หนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคุณกบถึงกล้าเล่นวงการสัตวแพทย์ค่ะ ซึ่งเขาล้มวงการสัตวแพทย์ไม่ได้ เพราะทุกอย่างต้องผ่านแพทย์ ในการบริจาคเลือดต้องตรวจแลปเหมือนคนเลยค่ะ แต่ว่ายากกว่าคน เท่านั้นเองค่ะ
หนูได้รับผลกระทบยังไง ?
ลูกโม : ไม่กล้าไปโรงเรียน ย้ายโรงเรียนตามที่คุณแม่บอกเลย
ทำไมไม่ฟ้องกลับ ?
โม : หนูแจ้งแล้วค่ะ แต่พอสืบทราบ มูลนิธิไม่มีที่ตั้ง โบ้ยกันไปโบ้ยกันมา สุดท้ายคนแจ้งคือคุณกบค่ะ หนูมีใบแจ้งความที่เขาร้องทุกข์กล่าวโทษหนูค่ะ เรื่องหมาหนูทำใจแล้ว ไม่ใช่หนูเคสเดียว ที่หมาแมวต้องมาตายแบบนี้
ทำเป็นช่วยเหลือสัตว์ สุดท้ายทารุณกรรมสัตว์เอง หมาเขาตาย แมวเขาตาย เอาหมาปากแหว่งมาเรี่ยไร คุณทำหรือใคร ?
อ้อม : เขาเขียนโพสต์ต์ขอภาพจากอ้อมไป
เงินในมูลนิธิเหลือ 5 หมื่น เมื่อวานที่เขาบอก ?
ทนายตุ๋ย : ไม่มียอดเข้าแล้วเหรอครับ
ใหม่ : ไม่มีใครทราบค่ะ เพราะตอนนี้ไม่ได้ยุ่งแล้ว
นุช : ตอนคุณอ้อมออกมา เหลือเท่าไหร่คะ
อ้อม : วันที่อ้อมลบแอปฯ เหลือศูนย์ค่ะ เพราะอ้อมโอนให้คุณกบ โอนไปวันนั้น 200 กว่าบาท
เอาให้ชัดนะ มูลนิธิวอชด็อก วันที่คุณถอนตัวเป็นประธาน คุณออกมาวันที่เท่าไหร่ ?
ใหม่ : ใหม่อธิบายให้ฟัง ทุกวันนี้พี่อ้อมยังเป็นเหรัญญิก ยังไม่ได้ออกนะคะ ที่เขาไปจดใหม่ยังมีชื่อพี่อ้ออมอยู่ แต่พอมีปัญหากัน เขาเริ่มระแคะระคาย พอมีเงินบริจาคเข้าวันนี้ 2 พัน เขาก็จะให้โอนเลย 2 พัน เอาให้เหลือศูนย์ทุกวันค่ะ จนกระทั่งหนูแนะนำว่าพี่อ้อมปิดแอปฯ ไปเลย
โอนบัญชีพี่กบเลย ?
ใหม่ : ค่ะ
ที่ผมถืออยู่ มูลนิธิวอชด็อกไทยแลนด์ โอนหาคุณกบ บันทึกช่วยจำคือค่ารักษา แล้วเป็นค่ารักษาจริงมั้ย ?
อ้อม : เขาสั่งให้อ้อมพิมพ์ค่ะ แต่รักษาจริงมั้ยไม่รู้ค่ะ เขาสั่งให้พิมพ์แบบนี้
เงินเข้ามา 3 พัน ออก 3 พัน ?
อ้อม : ช่วงหลังให้โอนแบบนี้ เพราะเขากลัวอ้อมโกงเขาค่ะ
กลัวอ้อมโกงเขา หรือกลัวอ้อมโกงมูลนิธิ ?
อ้อม : ไม่รู้ค่ะ แต่คือคำสั่งเขาค่ะ
อันนี้พีก อันอื่นยังเฉยๆ แต่อันนี้พีก ?
ใหม่ : พี่อ้อมส่งให้ทุกวันจนแกเครียด ก็เลยบอกว่าพี่อ้อมปิดแอปฯ ไปเลย ไม่ต้องมีการโอน เวลาเงินเข้าจะได้ใช้ไม่ได้
ในนี้เขียน อย่างโอนเป็นเงินเดือน ค่ารักษา ?
อ้อม : อันไหนเขาบอกให้ระบุเงินเดือน อ้อมก็ระบุเงินเดือน
เงินเดือนเยอะมาก เดือนนึงจะใช้ขนาดนี้เลยเหรอ เงินเดือนอะไรโอนที 5 พัน 4.5 พัน ?
อ้อม : เขาให้พิมพ์ ถ้าอันไหนไม่ได้โน้ตก็โอนให้เขานั่นแหละค่ะ
โอนทุกวัน โอนเข้าบัญชีคุณกบทุกวัน ?
ใหม่ : ขณะที่แจ้งความพี่อ้อม ส.ค. แต่ก.ย. พี่อ้อมยังโอนเงินให้อยู่เลย
อันนี้เด็ดมาก บอกเลย ?
ทนายตุ๋ย : ไม่รอด
เต็มๆ เลย โอนทุกวัน พี่กบพลาดตรงนี้ เงินเดือนวันนึงจะโอนอะไร เดี๋ยวพันห้า เดี๋ยวห้าร้อย มันผิดวิสัย ?
ทนายตุ๋ย : มันไม่ได้ดูที่บันทึก มันดูที่ข้อเท็จจริง
เขาบอกได้เป็นเบี้ยหัวแตกในแต่ละวัน แล้วเขาก็อ้างว่านี่คือเบี้ยหัวแตกของเขา เงินเดือนของเขา แต่รวมๆ แล้วทั้งเดือนน่าจะมากกว่า 3 หมื่น ?
ใหม่ : มากกว่า 3 หมื่นค่ะ รวมๆ แล้วน่าจะเหยียบ 2 แสนด้วยซ้ำไปในแต่ละเดือน
อ้อม : แล้วแต่เงินมากเงินน้อยค่ะ
ไม่โอนให้เขาไม่ได้เหรอ ?
อ้อม : ไม่ได้ค่ะ ไม่อยากมีปัญหาค่ะ เขาเป็นบังเหียนค่ะ
ตกลงคุณเป็นนอมินี เป็นร่างทรง ?
อ้อม : เอาเป็นว่าเขาสั่งอะไรก็ต้องทำ ถ้าไม่ทำเหมือนเราไปต่อต้านเขาค่ะ เหมือนเราไปแข็งกับเขา
ใหม่ : วันนี้ปิดวอชด็อกให้แล้วนะ ตามที่คนบอกว่าทำมานานไม่มีใครทำอะไรได้ วันนี้ทำให้ดูแล้วนะ