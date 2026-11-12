ผู้ประกาศข่าว ย้อนภาพสมัยเรียน เท่ครบสูตร ทั้งไว้หนวด ชุดผิดระเบียบ ทายถูกไหมว่าใคร

เปิดภาพวัยเรียนผู้ประกาศข่าวชื่อดัง เห็นแล้วแทบจำไม่ได้ มาพร้อมลุคหนุ่มไว้หนวด กางเกงผิดระเบียบ พร้อมเผยเรื่องราวเบื้องหลังที่มาของชื่อเล่น "ติงลี่"
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 กิตติ สิงหาปัด ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง เปิดเผยภาพถ่ายสมัยเรียน เผยให้เห็นบรรยากาศวัยเรียนในอดีต พร้อมเล่าเรื่องราวเบื้องหลังการแต่งกายที่แตกต่างจากระเบียบโรงเรียน ทั้งกางเกงขาสั้น รองเท้า และหนวดที่กลายเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงที่มาของชื่อเล่น ติงลี่ ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กิตติ สิงหาปัด
โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า มีรุ่นน้องนำภาพของตนไปโพสต์ในเพจกลุ่มศิษย์เก่าขอนแก่นวิทยายน พร้อมพาดหัวเชิงแซวว่า "ดูจากหนวดและกางเกงแล้ว รุ่นพี่คนนี้ไม่ธรรมดาแน่นอน" ดูจากรูปนี้แล้ว มีเรื่องทำให้อยากพูดเพิ่มเติมคือ
1. ที่เขาแซวว่า ไม่ธรรมดา น่าจะหมายถึง เป็นเด็กเฮี้ยว เกเร คนหนึ่ง อันนี้ไม่ใช่แน่นอน เพราะผมเด็กเรียบร้อย เพื่อนยืนยันได้
2. แต่ชุดนี้ผิดระเบียบจริง กางเกงผ้า Westpoint และขาสั้นกว่าปกติแบบนี้ อาจารย์ ฝ่ายปกครองไม่ชอบแน่นอน แต่จริงๆแล้ว ผมมีแค่ตัวนี้ตัวเดียว แปลว่า สัปดาห์นึงน่าจะใส่ได้แค่วันสองวัน ที่เหลือก็ใส่ตัวถูกระเบียบ และถ้าสังเกตรองเท้าจะเห็นว่าก็ผิดระเบียบเช่นกัน สมัยนั้นฮิตเอาไฮเตอร์กัด ให้มันซีดลง
3. แล้วทำไมแต่งตัวผิดระเบียบ ผมคิดว่า น่าจะเป็นเพราะอิทธิพลแฟชั่นยุคนั้นมากกว่า และตอนนั้น ฝ่ายปกครองก็แค่ตำหนิ ไม่ถึงกับห้ามเข้าโรงเรียน
4. รูปนี้มีปักดอกไม้ที่หน้าอกน่าจะถ่ายวันปัจฉิมนิเทศ
5. ตัวหนังสือที่มุมล่างนั่นลายมือผมเอง เขียนด้วยปากกา rotring ที่ฮิตสมัยนั้นเหมือนกัน
6. อ้อ มีเรื่องหนวดเพิ่มอีกหน่อย หนวดนี้
อาจารย์ปกครองบอกให้ผมไปโกน ผมขออาจารย์ว่า ถ้าโกนมันจะยิ่งขึ้นและแข็งอาจารย์เลยอนุโลม แต่ก็เรียกผมว่า ติงลี่ จนทำให้ชื่อนี้ กลายเป็นชื่อเล่นของผมตั้งแต่นั้นมา
ภาพจาก ข่าว 3 มิติ