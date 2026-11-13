เบ๊น อาปาเช่ เล่าเตือนภัย หลงเชื่อแอปฯ เงินกู้ สูญเงินเกือบ 2 ล้านบาทในเวลาไม่ถึงปี แถมถูกข่มขู่ประจานและบุกถึงบ้าน ซ้ำทำบัญชีโดนอายัด
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 เบ๊น อาปาเช่ ออกมาโพสต์เล่าประสบการณ์หลังตกเป็นเหยื่อแอปพลิเคชันเงินกู้เถื่อน เผยตลอดเกือบ 1 ปีที่ผ่านมา สูญเงินไปแล้วเกือบ 2 ล้านบาท หลังหลงเชื่อโฆษณาที่อ้างว่าดอกเบี้ยต่ำและได้รับการรับรองจากกระทรวงการคลัง แต่กลับต้องเจอกับเงื่อนไขการชำระหนี้สุดโหด พร้อมถูกข่มขู่สารพัด ทั้งประจานคนใกล้ชิดและขู่บุกถึงบ้าน จนกระทั่งบัญชีธนาคารถูกอายัดจากการโอนเงินไปยังบัญชีมิจฉาชีพ ทำให้เจ้าตัวตัดสินใจออกมาเปิดเผยเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยประชาชนให้ระวังกลโกงแอปฯ เงินกู้ที่แฝงตัวมาในรูปแบบแอปฯ ถูกกฎหมาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Benz Apache - เบ๊น อาปาเช่
โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า วันนี้ผมไม่ไหวแล้วครับ ผมต้องขออนุญาตโพสต์เป็นอุทาหรณ์ชีวิตเรื่องแอปฯ เงินกู้เถื่อน
ตลอดเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมา ผมจ่ายเงินไปทั้งหมดเกือบ 2 ล้านบาท
เมื่อประมาณต้นปี ผมเจอโฆษณาแอปพลิเคชันเงินกู้ ดอกเบี้ยถูกมาก ระยะเวลา 180 วัน (6 เดือน) ตกแล้วเดือนละไม่ถึง 2% ให้ชำระรายเดือน ซึ่งถือว่าถูกมาก
และแอปเขียนว่ารับรองโดยกระทรวงการคลัง เป็นแอปที่ถูกกฎหมาย
ผมเจอแอปใน App Store ด้วย ก็เลยกดดาวน์โหลดและนำมาใช้จ่ายส่วนตัว
ปรากฏว่าหลังจากนั้นสิ่งที่ต้องเจอคือ มันไม่ใช่ 180 วัน แต่มันเป็นแค่ 6 วัน และดอกเบี้ยประมาณ 40% ต่อสัปดาห์ พอได้เงินมาแล้วผมก็ชำระคืนตามปกติ และเงินก็เข้ามาใหม่ ซึ่งไม่มีใครบังคับให้ผมไปกู้เงินนะครับ ผมทำด้วยตัวเองทั้งหมด กดเองทั้งหมด
ระบบพวกนี้จะเขียนว่าดอกเบี้ย 1-2% แต่มีค่าบริการ 5,000-6,000 บาท ซึ่งเป็นการเลี่ยงไม่ใช้คำว่าดอกเบี้ย แต่มันคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่าย
สมมติเรากดกู้ยอดเงิน 10,000 บาท เงินจะเข้ามาที่เราประมาณ 6,000 บาท แต่เวลาชำระคืนต้องชำระเต็ม 10,000 บาท ภายในเวลา 6 วัน แต่ถ้าไม่มีเงินต้นคืนก็มีให้จ่ายขยายเวลา (ต่อดอกประมาณ 40% ต่อสัปดาห์)
เรื่องนี้ผมไม่เคยบอกใครและเก็บไว้กับตัวเองมาตลอด
ผมไม่เคยจ่ายช้า ไม่เคยบิด ไม่เคยโกง ยอมรับว่าเครียดมาก เพราะบางทีหาเงินจ่ายไม่ทัน ต้องไปเอาจากพี่น้อง เอาซ้ายมาจ่ายขวา เอาขวามาจ่ายซ้าย ไม่เคยช้า ไม่เคยผิดนัด เพราะผมกลัวเรื่องชื่อเสียงมาก
จนวันนี้ที่ผมมาโพสต์ เพราะช่วงที่ผมบวชเป็นพระ มันเกิดเรื่องทางกฎหมายครับ บัญชีผมถูกอายัดตาม พ.ร.ก. มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Benz Apache - เบ๊น อาปาเช่
ผมรีบติดต่อธนาคารและตำรวจ ได้ข้อสรุปว่าที่ผ่านมาตลอดปีที่ผมโอนเงินจ่ายไป มันเป็นแอปเงินกู้เถื่อน เงินที่ผมโอนไปมีแต่บัญชีม้าและบัญชีมิจฉาชีพที่ไม่มีในระบบใด ๆ ทั้งสิ้น ตำรวจเขาเจอหมดเลยครับ ผมก็เลยชี้แจงให้เขาดูหมดเลยว่าผมจ่ายอะไรไป ทั้งสลิปและสเตตเมนต์ รวมถึงเอาโทรศัพท์มือถือให้ดูครับ ตำรวจเขาถึงบอกว่าให้หยุดทั้งหมด ที่จ่ายไปมันมากเกินไปแล้ว เพราะเป็นการโอนเข้าบัญชีมิจฉาชีพโดยตรงเลย ถึงได้รู้ว่าที่ผ่านมาเราจ่ายไปล้านกว่าบาทแล้ว
ที่วันนี้มาโพสต์เพราะผมไม่ไหวแล้วจริง ๆ ผมประจานตัวเองได้เลย พอบัญชีถูกอายัด ทำธุรกรรมไม่ได้ ผมโดนตามขู่ประจาน โดนขู่ทำร้าย ล่าสุดโดนขู่ว่าจะบุกมาที่บ้าน เพราะเขาบอกว่าเขารู้ว่าผมคือ เบ๊น อาปาเช่ และสิ่งที่เขาบอกผมคือ ตำรวจทำอะไรเขาไม่ได้ เขาบอกว่าเขาไม่เคยกลัวตำรวจ อย่าคิดว่ารู้จักคนเยอะ รู้จักนักข่าวเยอะแล้วจะกลัวนะ เขาเปิดมาหลายปีแล้ว ไม่มีใครทำอะไรได้
แอปเหล่านี้มีทั้งใน App Store และ iOS แอปพวกนี้มีเป็นร้อยครับ ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ผมหยุดการติดต่อ หยุดการจ่าย และชี้แจงหน้าโซเชียลได้เลย ให้บอกคนรอบตัวและให้เป็นอุทาหรณ์ด้วย ผมแค่อยากมาโพสต์จริงจังและบอกทุกคนว่า
ที่ผ่านมาที่ผมชำระมาตลอดเกือบปี เพราะแอปฯ มันขู่เสมอว่าจะเอาให้อาย ผมก็ชำระตรงตามคำขู่มาตลอด แต่วันนี้ไม่ต้องขู่ให้อายแล้วครับ ผมโพสต์เองได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Benz Apache - เบ๊น อาปาเช่
ที่ผ่านมาเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียว เพราะกลัวภรรยารู้เรื่อง แต่ตอนนี้สารภาพและบอกไปหมดทุกอย่างแล้ว อยากขอโทษภรรยาและครอบครัวจริง ๆ ที่ไม่บอกความจริงแต่แรก และเอาเงินไปเสียกับอะไรแบบนี้
ถ้าพวกนี้โทร. หาใครรอบตัวผม ผมขอโทษเรื่องความรำคาญด้วยนะครับ เพราะก่อนกดรับ มันจะมีให้เรายืนยันการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือของเรา ซึ่งทำให้มันมีรายชื่อทุกคนในเครื่องเรา
มีให้ส่ง Facebook ด้วย ซึ่งพอรู้ว่าเรามีชื่อเสียง ก็กลายเป็นโดนข่มขู่มาตลอด ทั้งที่ผมไม่ได้บอกใครและไม่ได้ไปแจ้งความใด ๆ
ถ้าเจอรูปผมกับบัตรประชาชน นั่นคือผมถ่ายเองครับ ไม่ใช่ AI และถ้าเจอมันเอารูปครอบครัวผมไปโพสต์ด่า หรือโพสต์ตามที่ต่าง ๆ ก็ขอรบกวนทุกท่านปล่อยผ่าน ถ้าท่านรำคาญ รบกวนท่านลบให้ด้วยนะครับ
ที่ผ่านมาผมยอมจ่ายไปตลอดหนึ่งล้านกว่าบาท เพราะผมหน้าบางเกินไป ผมกลัวมันไปปั่นป่วนคนรอบข้าง กลัวไปถึงครอบครัว กลัวไปถึงแฟนเพจ ยิ่งเขารู้ว่าเรามีชื่อเสียงในโซเชียล เขาก็ข่มขู่ผมมาตลอดเกือบปีนี้
วันนี้เขาข่มขู่ว่าจะมาทำร้ายครอบครัว จะบุกมาที่บ้านและจะลงพื้นที่มาที่บ้าน ผมไม่ไหวแล้วเลยต้องโพสต์ชี้แจง
แอปพลิเคชันเหล่านี้เขียนข้อมูลทุกแอปฯ ว่ารับรองโดยกระทรวงการคลังและถูกกฎหมาย ผมโง่เอง กดเอง ถ่ายเอง และจ่ายเอง ผมไม่คิดว่าเป็นแอปฯ เถื่อนจริง ๆ คนที่โทร. มามักจะเป็นคนต่างด้าว มีคนไทยเยอะเหมือนกัน และทุกคนมักจะพูดเหมือนกันว่าตำรวจทำอะไรไม่ได้ ตำรวจไซเบอร์ก็ทำอะไรไม่ได้ อยากแจ้งก็ไปแจ้งเลย
ตอนนี้บัญชีผมถูกอายัดทั้งหมด เพราะไปจ่ายเงินให้บัญชีมิจฉาชีพ
วันนี้อะไรจะเสียก็ยอมแล้วครับ ถ้าจะเลิกติดตามผม หรือจะซ้ำเติมผมว่าโง่ ผมขอโทษและยอมรับแต่โดยดี อะไรที่เสียไปเอาคืนไม่ได้แล้ว ขอให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้ใครหลายคนอย่าได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเลยครับ