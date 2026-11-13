ก๋วยเตี๋ยวเรือในตำนาน โพสต์ยอดขายปัจจุบัน แบกทุนไม่ไหว ชาวเน็ตเตือนอย่าทำแบบนี้

ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือในตำนานย่านตลิ่งชัน โพสต์ระบายยอดขายปัจจุบัน เป็นแบบนี้ต่อไปคงต้องปิดร้าน ใช่ว่าออกรายการทีวี โซเชียล แล้วจะได้ดีตลอด ใช้ไม่ได้แล้วกับยุคนี้
ช่วงหลังมานี้เจอแต่ข่าวเศร้า ร้านค้าต่าง ๆ ทยอยโพสต์ปิดกิจการ โดยเฉพาะร้านอาหารประเภทชาบู อย่างไรก็ตาม ร้านก๋วยเตี๋ยวก็มีความเสี่ยงเหมือนกัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอส ก๋วยเตี๋ยวเรือต่อคิว
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก เอส ก๋วยเตี๋ยวเรือต่อคิว มีการโพสต์ระบายความรู้สึกว่า น่าใจหาย จากวันละหลายร้อยชาม ณ วันนี้เหลือไม่ถึง 50 ชาม ถ้าเป็นแบบนี้ต่อเนื่องคงต้องปิดร้าน ใช่ว่าออกสื่อทั้งทีวี ทั้งออกโซเซียลจะดีได้ตลอด คงใช้ไม่ได้กับตอนนี้
จะสู้เปิดเท่าที่ไหว คงต้องลดต้นทุน ของที่มาทำก๋วยเตี๋ยว คนงาน เพื่อต่อลมหายใจ บอกตัวเองและทีมงานสู้ๆเราต้องผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปด้วยกัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอส ก๋วยเตี๋ยวเรือต่อคิว
ด้านชาวเน็ตเข้ามาแนะนำว่า ถ้าจะลดต้นทุน ไม่ควรลดเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับรสชาติอาหาร เพราะเสี่ยงที่จะลูกค้าหายเพิ่ม ถ้าจะลดควรลดเรื่องพนักงาน
ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่างเข้ามายอมรับว่า เจอสภาพแบบเดียวกันเป๊ะ